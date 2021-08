Potsdam

Die Fehler, die im Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ (EvB) zu Beginn der Corona-Pandemie gemacht wurden, haben Menschenleben gekostet. Daran sind nicht einzelne Ärzte und auch nicht die alte Geschäftsführung direkt schuld, sondern eher der Zustand des EvB im Frühjahr 2020 mit seinen vielen Mängeln, die die Untersuchungskommission im Nachhinein festgestellt hat. Genau so sieht es die Staatsanwaltschaft – ein direktes Verschulden ist nicht nachzuweisen. Der Corona-Ausbruch hat bereits zu entscheidenden Konsequenzen geführt. Die Stadtpolitik will das Klinikum unter anderen Prämissen und mit besseren Arbeitsbedingungen neu aufstellen, womit eine neue Geschäftsführung beauftragt ist.

Noch steht dieser Neustart ganz am Anfang. Es wird ein Projekt des kommenden Jahrzehnts. Die Einstellung des Verfahrens ist richtig. Wie viele Jahre hätte wohl ein Prozess gegen den Ex-Geschäftsführer und die heute noch am EvB beschäftigten Ärzte gedauert? Dieses Verfahren hätte den Neubeginn und auch die Rückgewinnung des Vertrauens der Bürger in ihr kommunales Klinikum nicht nur erschwert. Am Ende hätte es trotzdem keine definitiven Antworten gebracht, wer im Haus tatsächlich Schuld am Tod von Patienten hatte.

Von Peter Degener