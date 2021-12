Potsdam

Die Zahl der Corona-Patienten in Potsdams kommunalem Klinikum „Ernst von Bergmann“ steigt weiter. Aktuell werden laut Klinikum 24 Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt: sechs auf der Intensivstation und 18 auf der Covid-Normalstation. Insgesamt liegen in Potsdam – also im Bergmann-Klinikum und im katholischen Josefs-Krankenhaus – aktuell 39 Covid-Patienten im Krankenhaus, sieben davon auf der Intensivstation.

Wie lange reichen die Kapazitäten in Potsdams Kliniken?

Wie lange die Kapazitäten reichen? Diese Frage treibt derzeit Krankenhäuser im ganzen Land um, erste Patienten in Brandenburg mussten bereits verlegt werden. Im Bergmann-Klinikum ist nach der jüngsten Aufstockung der Covid-Behandlungskapazitäten noch etwas Luft. Konkret: Von den aktuell 10 vorgehaltenen Covid-Intensivbetten sind 6 belegt, „im Rahmen des atmenden Systems können diese auf bis zu 16 Betten aufgestockt werden“, erklärt eine Klinik-Sprecherin.

Auf der Covid-Normalversorgung stehen im Bergmann-Klinikum aktuell 28 Betten zur Verfügung, 18 davon sind belegt. „Hinzu kommen 23 Betten, die als sogenannte Covid-Abklärungsstation genutzt werden können“, heißt es. Dort werden Patienten untergebracht, die nach der Aufnahme einen unklaren Infektionsstatus haben. Alle Patienten werden laut Klinikum bei Aufnahme auf das Corona-Virus getestet. „Erst nach Vorliegen des negativen Abstrichergebnisses erfolgt eine Weiterverlegung auf die behandelnde Station.“ Die Behandlung und Pflege der Patienten erfolgt laut Klinikum unter Tragen der persönlichen Schutzausrüstung bestehend aus FFP2-Maske, Kittel, Handschuhen und Visier.

Potsdamer Bergmann-Chef fürchtet „bayerische Verhältnisse“

Noch sind also Behandlungskapazitäten für Covid-Patienten in Potsdam vorhanden. Doch Klinik-Chef Hans-Ulrich Schmidt hatte bereits am vergangenen Wochenende deutlich gemacht, dass er durchaus auch in Potsdam „bayerische Verhältnisse“ und damit die Verlegung von Covid-Patienten fürchtet. „Wir versuchen uns so gut wie möglich auf die Bedrohungslage vorzubereiten und parallel noch so viele andere Patienten wie möglich zu behandeln“, sagte Schmidt gegenüber der MAZ. Doch zur Wahrheit gehöre auch: „Wenn wir die Covid-Intensivbetten aufstocken, schaffen wir nicht mehr Betten, sondern wir machen andere Intensivbetten zu.“

