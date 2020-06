Bergmann-Klinikum: Tarifrückkehr für 800 Mitarbeiter fraglich

Potsdam

Für fast 800 Beschäftigte der „Ernst-von-Bergmann“-Klinikgruppe bleibt die Rückkehr in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst weiter ungewiss.

Die Geschäftsführung des städtischen Krankenhauses hat rechtliche Probleme dabei festgestellt, wie für die verschiedenen Tochterunternehmen der Ernst von Bergmann gGmbH eine Vollmitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband umgesetzt werden kann – eine Voraussetzung für die von den Stadtverordneten im Mai beschlossene Rückkehr in den Tarif.

Anzeige

Fünf Tochterfirmen mit 792 Mitarbeitern betroffen

„Die Geschäftsführung hat mir nunmehr mitgeteilt, dass im Ergebnis der Prüfung durch das Unternehmen festgestellt wurde, dass für die Poliklinik, das Medizinische Versorgungszentrum und die Ernst von Bergmann Sozial gGmbH ein Antrag auf Vollmitgliedschaft beim Kommunalen Arbeitgeberverband Brandenburg nicht gestellt werden könne“, erklärte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) am Mittwoch den Stadtverordneten.

Weitere MAZ+ Artikel

EU-Beihilferecht erlaubt keinen Zuschuss für ambulante Dienstleistungen

Der Grund liege im EU-Recht. Ein Ausgleich der höheren Personalkosten durch die Stadt als Gesellschafter verstoße für diese Firmenbeteiligungen gegen das EU-Beihilferecht, weil die ambulanten Dienstleistungen nichts mit den stationären Leistungen des Krankenhauses zu tun hätten. Ohne einen Zusammenhang zu den stationären Leistungen ist der Ausgleich eines Defizits im Klinikhaushalt durch die Stadt aber nicht erlaubt. 248 aktive Mitarbeiter haben die drei Gesellschaften im April gehabt, wie eine Klinik-Sprecherin der MAZ auf Anfrage mitteilte.

Schubert kündigte ein externes Rechtsgutachten an, um einen zulässigen Weg im Rahmen des Beihilferechtes zu finden.

Der Eingang zum Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann Quelle: Bernd Gartenschläger

Service- und Cateringgesellschaft durch Tariflöhne nicht mehr konkurrenzfähig

Auch für die zusammen 544 Mitarbeiter der Servicegesellschaft und des hauseigenen Catering-Unternehmens gibt es Probleme bei der Tarifrückkehr. Denn mit den höheren Gehältern und Personalkosten wären diese Firmen „aufgrund der internen Verrechnungspreise beziehungsweise der jeweiligen Ergebnisabführungsverträge nicht mehr konkurrenzfähig“.

Die Geschäftsführung des Klinikums habe laut Schubert festgestellt, „dass die Dienstleistungen nicht mehr marktüblichen Konditionen entsprächen“ und man deshalb die Verträge mit den Tochterfirmen kündigen und „die Gesellschaften im schlimmsten Fall abwickeln“ müsse, berichtete der Oberbürgermeister. Die Verwaltung prüfe nun, wie andere Kommunen in Deutschland mit diesem Problem umgingen. Er will noch vor der Sommerpause im Hauptausschuss darüber berichten.

Lutz Boede (Die Andere) präsentierte bereits in der Stadtverordnetenversammlung eine Lösung: „Wenn die Aufdröselung in 16 GmbHs nicht geht, muss man die Leute zurück ins Haupthaus holen. Dann hat man das Problem überhaupt nicht.“ Schubert deutet aber an, dass das ein hoher Preis für die Stadt sein könnte: „Ob das reine Zurückholen die beste Variante ist, werden wir am Ende bewerten müssen.“

Im Herbst wird bei der Haushaltsdebatte über die Zuschüsse entschieden

Im Herbst müsse klar sein, wie hoch die Zuschüsse sind, die die Stadt leisten müsste, denn dann wird auch der Nachtragshaushalt diskutiert. Unabhängig von den Zuschüssen forderte Schubert das Land auf „endlich der Pflicht zur auskömmlichen Finanzierung der notwendigen Investitionen in den Krankenhäusern“ nachzukommen.

Unproblematisch ist die Tarifrückkehr für die aktuell 2380 Beschäftigen des Haupthauses, der Ernst von Bergmann gGmbH, sowie den zusammen 344 Mitarbeitern der Klinikum Westbrandenburg GmbH am Standort Potsdam und der Diagnostik-Tochterfirma. Für diese drei Firmen soll rückwirkend zum 1. Juni die Vollmitgliedschaft im Arbeitgeberverband beantragt werden, versprach Schubert.

Auch der Betriebsrat fürchtet die finanzielle Belastung der Tarifrückkehr

Die Betriebsratsvorsitzende des Klinikums, Sabine Bülth, blickt mit Sorge auf die bevorstehende Tarif-Rückkehr. „Natürlich freue ich mich darüber, dass die Stadtverordneten hinter uns stehen. Und natürlich freue ich mich, wenn alle unsere Kollegen im Haus nach Tarif bezahlt werden.“ Doch gleichzeitig fürchtet sie die enorme Belastung. „Wenn die Stadt uns nicht finanziell unterstützt, steuert das Klinikum auf eine Insolvenz zu“, sagt sie. „Und selbst wenn die Stadt entscheidet, das Defizit auszugleichen. Wie lange ist das durchzuhalten?“

Von Peter Degener