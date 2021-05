Potsdam

Nun ist es offiziell: Tim Steckel bleibt trotz staatsanwaltlicher Ermittlungen für weitere anderthalb Jahre an der Spitze des Potsdamer Klinikums „Ernst von Bergmann“. Wie die Stadt Potsdam am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung mitteilt, haben Aufsichtsrat und Gesellschaftervertreter, Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), entschieden, Steckel als „geschäftsführenden Direktor“ bis zum 31. Dezember 2022 zu verlängern. Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung hatte bereits in der vergangenen Woche dafür votiert.

Der zweite Mann an der Spitze des Klinikums, Ulrich Schmidt, ist bereits zum 1. Januar 2021 zum Geschäftsführer bestellt worden – für volle fünf Jahre. Damals hatte Steckel aufgrund der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Betrugs und Untreue selbst darum gebeten, die Funktion des Geschäftsführers zunächst nur für sechs Monate bis zum 31. Mai 2021 zunächst nur interimistisch wahrzunehmen.

Wie es nach den anderthalb Jahren für Tim Steckel weitergeht

Hans-Ulrich Schmidt ist Anfang des Jahres als Geschäftsführer des Bergmann-Klinikums ernannt worden – Vertragslaufzeit: fünf Jahre. Quelle: Friedrich Bungert

Wie es nach Ablauf der anderthalb Jahre für Steckel weitergeht, ist offen. Nach MAZ-Informationen ist zumindest so viel klar: Selbst wenn die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Steckel entlasten, wird sein Vertrag nicht automatisch verlängert. Entscheidend wird dann auch die Frage sein: Welche Folgen ziehen die Verantwortlichen aus den Ergebnissen des Abschlussberichts der Experten-Kommission zum Corona-Ausbruch im Klinikum?

Die Experten um Brandenburgs ehemalige Gesundheitsministerin Anita Tack (Linke) hatten folgende Empfehlung in den Bericht aufgenommen: Das Klinikum sollte künftig von drei Geschäftsführern – einem kaufmännischem, einem medizinischen und einem Geschäftsführer mit dem Schwerpunkt Pflege – geleitet werden. Ob das tatsächlich umgesetzt wird, werden die aktuellen Beratungen zur Neuausrichtung des Klinikums zeigen. So oder so soll sich Steckel nach MAZ-Informationen um eine Verlängerung als Geschäftsführer bewerben müssen.

Ermittlungen im Remicade-Komplex

Steckel selbst bedankt sich in der Pressemitteilung der Stadt für das Vertrauen und erklärt: „Ich habe immer wieder betont, wie sehr mir das Klinikum und seine Beschäftigten am Herzen liegen und bin sehr dankbar, weiterhin für das Klinikum in geschäftsführender Rolle wirken zu dürfen.“

Wie die Staatsanwaltschaft vergangene Woche auf MAZ-Anfrage bestätigte, laufen die Ermittlungen gegen Steckel noch. Dabei geht es um den fast zehn Jahre zurückliegenden Remicade-Komplex. Damals war Steckel bereits am Klinikum tätig, nun steht er im Verdacht, in Fall verwickelt zu sein. Es geht um mutmaßliche Falschabrechnungen des teuren Entzündungshemmers Remicade am Klinikum – den Krankenkassen entstand dadurch ein Schaden, der von Experten auf 3,8 Millionen Euro beziffert wird.

Nach MAZ-Informationen hatte Steckel in der vergangenen Woche eine Vorladung der Staatsanwaltschaft Potsdam als Beschuldigter erhalten. Er selbst beteuert seit Bekanntwerden der Vorwürfe vor einem halben Jahr seine Unschuld und betont, dass der Vorwurf im Remicade-Komplex aus seiner Sicht inhaltlich haltlos sei.

Von Anna Sprockhoff