Potsdam

Sprunghafter Anstieg der Corona-Patienten im kommunalen Bergmann-Klinikum: Am Freitag lagen laut einer Sprecherin 18 Patientinnen und Patienten auf der Covid-Normalstation, am Montag meldete sie 28 – damit ist die aktuelle Kapazität der Station mit 28 Betten erreicht. Weitere Angaben zu dem plötzlichen Anstieg konnte Sprecherin Theresa Decker am Montag nicht machen. Stabil ist seit Freitag hingegen die Lage auf der Covid-Intensiv­station. Dort liegen nach wie vor sechs Patienten.

Wie ist die Situation im Potsdamer Josefskrankenhaus?

Weitere zehn Patienten werden aktuell auf der Covid-Normalstation im katholischen Josefskrankenhaus in Potsdam behandelt, zwei Patienten liegen dort auf der Intensivstation. „Wir haben insgesamt zehn Intensivbetten und halten davon zwei für die Covid-Intensivbehandlung vor“, erklärt Sprecher Benjamin Stengl auf MAZ-Anfrage. Beide Betten seien damit aktuell belegt.

Von den insgesamt 19 Betten auf der Covid-Normalstation sind im Josefskrankenhaus derzeit zehn Betten belegt. „Im Bedarfsfall können wir flexibel durch Abgrenzung Non-Covid-Betten in Covid-Betten umwandeln“, so Stengl.

Welche Symptome haben Patienten auf der Normalstation?

Auf den Covid-Normalstationen liegen sowohl Patienten mit als auch ohne Corona-Symptomen. So kann es sein, dass Patienten wegen anderer Erkrankungen stationär behandelt, dann positiv getestet und auf die Covid-Station verlegt werden. „Sollten diese Patienten Covid-Symptome aufweisen, so sind diese individuell unterschiedlich“, so Bergmann-Sprecherin Theresa Decker. „Zu den häufigsten gehören: Halsschmerzen, Husten, Fieber, manche der Patienten haben Luftnot.“

Wie lange liegen Corona-Patienten in Potsdams Krankenhäusern?

Im Schnitt liegen die Patienten auf diesen Stationen einige Tage im Krankenhaus, im Bergmann-Klinikum sind es in der vierten Welle im Schnitt neun Tage. Wer wiederum auf der Covid-Intensivstation behandelt werden muss, liegt oft „mehrere Wochen im Krankenhaus“, so Josefs-Sprecher Benjamin Stengl. Im Bergmann-Klinikum liegt bei Covid-Intensivpatienten die „durchschnittliche Verweildauer bei 16 Tagen“.

Von Anna Sprockhoff