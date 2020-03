Klinikum richtet separate Corona-Einheit ein

Potsdam

Lediglich einer der 30 bestätigten Potsdamer Corona-Patienten wird im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ behandelt. Die Person ist laut dem Ärztlichen Direktor, Thomas Weinke, in einem stabilen Zustand und müsse weder beatmet noch intensivmedizinisch betreut werden. Insofern sei man in Potsdam in einer sehr glücklichen Situation, so Weinke. Das werde sich aber in den kommenden Wochen mit Sicherheit ändern: „Aus den Erfahrungen von Italien wissen wir, dass die große Welle noch kommen wird.“

Aktuell nicht zwingend notwendige Bereiche werden heruntergefahren

Deshalb strukturiere das Klinikum – immerhin ein 1000-Betten-Haus – nun in großem Stil um und richte eine separate Corona-Einheit ein, die spätestens Anfang April in Betrieb gehen und bis zu 50 Patienten adäquat betreuen könne: Das bedeute, dass man Intensivpatienten wenn es erforderlich ist, auch beatmen und intubieren könne. Erst am Donnerstag hatte man eine komplette Station innerhalb des Klinikums verlegt. Andere, im Augenblick nicht zwingend notwendige Bereiche würden heruntergefahren. So verschiebe etwa die plastische Chirurgie Eingriffe, während alle dringend intensivmedizinischen Fälle weitergeführt würden, zum Beispiel Krebs-, Infarkt- und Schlaganfallpatienten, Schwangere und Unfallopfer. „Aber wir haben das in getrennten Bereichen, so dass keine Vermengung und Gefahr besteht, dass diese Patienten sich mit Corona infizieren“, betonte Weinke. Auch das katholische St. Josefs-Krankenhaus hat eine eigene Corona-Station eingerichtet und will sie am Freitag eröffnen.

Klinikum will mit Handschuhen und Kitteln haushalten

Weinke erklärte, dass die Corona-Krise weltweit – und so auch im Bergmann-Klinikum – dazu führt, dass erhebliche Ressourcen verbrauchd werden. So müss edas Klinikum mit seinen Verbrauchsmaterialien ökonomischer und effektiver haushalten. „Vielleicht sind wir bisher zu großzügig zum Beispiel mit unsterilen Handschuhen umgegangen“, sagte er. Handschuhe brauche man – auch bei Patienten mit multiresistenten Erregern – eigentlich nur im direkten Kontakt mit Patienten. Man müsse auch überlegen, für welche Fälle man tatsächlich einen Mund-Nasenschutz oder einen Schutzkittel benötigt. Bei der Beschaffung von Desinfektionsmitteln werde man von kleinen bis mittleren Packungen auf sehr große umsteigen und dann selbst in handlichere Größen abfüllen.

Personal wird bei laufendem Betriebe für Corona-Station geschult

Für die neue Intensiv-Corona-Abteilung habe man aus dem eigenen Personal bei laufendem Betrieb schon 45 Kräfte geschult; weiteren 50 stehe das noch bevor. Das Operationsprogramm des Klinikums werde derzeit „noch voll gefahren“, sagte Weinke und erst kommende Woche reduziert. „Damit brechen natürlich Erlöse weg“, sagte er: „Das wird eine prekäre ökonomische Situation, aber es geht jetzt vor allem um die Rettung von Menschenleben.“ Oberbürgermeister Mike Schubert fügte vor der Presse hinzu, die Landeshauptstadt sei sich der Verantwortung für ihr Klinikum voll bewusst.

Lesen Sie dazu auch:

Corona in Potsdam: Die wichtigsten Infos in Kürze

St. Josefs-Krankenhaus eröffnet eigene Corona-Station

Corona: Sollte ich mich testen lassen? Online-Fragebogen gibt Auskunft

Von Rainer Schüler und Nadine Fabian