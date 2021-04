Potsdam

Die Lenkungsgruppe für die Neuausrichtung des Ernst-von-Bergmann-Krankenhauses (EvB) hat ihre Arbeit aufgenommen. Im Hauptausschuss hat die Potsdamer Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier (SPD) am Mittwochabend von der ersten Klausurtagung berichtet.

Bereits am Samstag waren Vertreter des städtischen Klinikums und der Stadtverwaltung online miteinander zusammengekommen, um die Prämissen der strategischen Entwicklung des Bergmann-Klinikums auszuloten. Vier Leitlinien wurden dabei herausgearbeitet, an denen sich alle Veränderungen im Krankenhaus ausrichten sollen.

Kommunales und digitales Krankenhaus

Erste Leitlinie: Das Krankenhaus muss in städtischer Hand bleiben. „Ein kommunales Klinikum hat einen hohen Mehrwert für die Bürger, weil Gewinne reinvestiert und nicht abgeschöpft werden“, sagte Meier. Diese „Bürgerdividende“ dürfe nicht aufgegeben werden. Der zweite Punkt soll der Fokus auf die veränderten Ansprüche der Patienten sein. „Der Patient ist mündiger und souveräner geworden. Er hat eine ganz andere Erwartung an die Krankenhausversorgung und will an den Prozessen beteiligt werden“, sagt Meier.

Das betreffe alle Sektoren der Gesundheitswirtschaft von den Hausärzten über die Krankenhausversorgung bis hin zur Reha und Nachpflege. „An den Schnittstellen dieser Sektoren gehen oft wichtige Informationen verloren. Der Patient wird dann nicht ganzheitlich gesehen.“ Der gesamte Behandlungsprozess müsse deshalb in einem Prozess gedacht werden.

Hier kommt die Digitalisierung als dritte Leitlinie ins Spiel: „Wir haben mit dem HPI hier eine große Chance, da sie uns bei der Digitalisierung unterstützen werden.“ Wie berichtet, hat die Stiftung Hasso Plattners das Bergmann-Klinikum in eine Reihe weltweiter Kliniken aufgenommen, die vom Projekt „Next Generation Hospital“ profitieren sollen. Das EvB ist dabei das einzige kommunale Klinikum.

Potsdam soll auch ländlicher Versorgung dienen

Auch ein Vertreter des Gesundheitsministeriums war bei der Klausurtagung dabei, so Meier. „Wichtig für das Land Brandenburg ist die stärkere Verzahnung der Gesundheitsvorsorge zwischen Stadt und Land“, fasste sie die Position der Regierung für die Neuausrichtung des EvB zusammen. Weil man Fachärzte nicht in den ländlichen Raum bringen werde, sollen Spezialleistungen, die nicht in der Fläche des Landes angeboten werden können, an nur wenigen Orten, darunter in Potsdam, konzentriert werden.

Auch sind digitale Techniken wie die „Tele-Visite“ eine Idee, die nun verfolgt werden soll. Mit mobilen Einheiten werden ärztliche Untersuchungen im ländlichen Raum durchgeführt, doch der eigentliche Facharzt wäre nicht vor Ort, sondern am Bildschirm in Potsdam für die Diagnose dabei. „Brandenburg könnte zu einem Piloten für die Gesundheitsversorgung in der Bundesrepublik werden“, sagt Meier.

Neben Patientenbedarf, Digitalisierung und dem Verbleib des EvB in kommunaler Hand wurde als vierte Leitlinie ein besonderes Augenmerk auf die Mitarbeiter genannt. „Wir müssen Mitarbeiter binden an unser Haus, die Personalstabilität sichern und die Mitarbeiter bei den anstehenden Veränderungen gut mitnehmen“, sagte die Gesundheitsbeigeordnete.

Finanzierungslücke stellt größtes Problem dar

Ein Hindernis liegt zwischen den Wünschen und ihrer Erfüllung: „Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben wird weit auseinanderklaffen. Wir müssen die Wirtschaftlichkeit im Blick behalten“, sagte Meier. Das bundesweite Defizit im Gesundheitswesen ist zuletzt auf 20 Milliarden Euro beziffert worden. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sagte dazu: „Wir haben eine Lücke, die die Stadt nicht dauerhaft allein tragen kann. Wir können nicht der Reparaturbetrieb für die Krankenkassen, das Land und den Bund sein.“

Die Lenkungsgruppe trifft sich in den nächsten Wochen noch mindestens drei weitere Male. Nach den strategischen Zielen für die Klinikgruppe geht es als nächstes auch um die Standortfrage und den möglichen Neubau eines Krankenhauses, aber auch um den Krisen- und Katastrophenschutz und die Pandemievorsorge der Stadt und des Krankenhauses. Nach Abschluss dieser Klausurtagungen will die Stadt den Stadtverordneten bis November einen konkreten Vorschlag zur Neuausrichtung des Klinikums vorlegen.

Der Veränderungsprozess war Mitte 2020 durch die neue Geschäftsführung unter Hans-Ulrich Schmidt in Gang gesetzt worden, nachdem es im Frühjahr zu einem unkontrollierten Corona-Ausbruch innerhalb des Hauses gekommen war. Die neue Lenkungsgruppe setzt sich mit den Empfehlungen auseinander, die im Bericht der eigens gebildeten Untersuchungskommission zu diesem Ausbruch ausgesprochen worden waren.

