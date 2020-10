Potsdam

Mit den fortlaufend steigenden Corona-Neuinfektionen nehmen in der Landeshauptstadt und im Umland auch die Fälle von ernsteren Covid-19-Erkrankungen zu. Das städtische Klinikum hat daher am Donnerstag mit dem Frühdienst eine zweite Covid-Station in Betrieb genommen. Betreute das Klinikum am Mittwoch noch elf an Covid-19 erkrankte Patienten, waren es am Donnerstag bereits 15.

Eine normale Abteilung und eine Intensivstation für Covid-Patienten

Das sogenannte „atmende System“ ermöglicht es laut Klinikum, innerhalb kurzer Zeit flexibel auf steigende Infektionszahlen zu reagieren und die Behandlungskapazitäten zu erhöhen. Permanent stehen nun 16 dialysefähige Betten nebst Beatmung auf der Station E 1 zur Verfügung. Hier sollen künftig die intensivpflichtigen Corona-Patienten behandelt werden. Auf der nun hinzugezogenen Station E 2 mit 14 Betten liege der Schwerpunkt auf der Covid-Normalversorgung. Neben den aktuell 30 Behandlungsplätzen verfüge der Covid-Bereich über ein eigenes CT und eine eigene Rettungsstelle. Um die zusätzlichen Covid-Patienten versorgen zu können und auf den „erwartbaren Anstieg an intensivpflichtigen Covid-Patienten“ vorbereitet zu sein, wird das Klinikum ab der kommenden Woche die OP-Kapazitäten für planbare und verschiebbare Eingriffe sowie die Menge an verschiebbaren internistischen Behandlungen „langsam“ anpassen.

Anzeige

Zwölf Neuinfektionen und anhaltend hohe 7-Tage-Inzidenz

Von Mittwoch auf Donnerstag kamen in der Landeshauptstadt zwölf Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzu. Die Zahl der Potsdamer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich infiziert haben, liegt nun bei 892. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mit Stand 22. Oktober bei 38,3 – also weiterhin über dem ersten kritischen Alarmwert von 35.

Stadt sieht „erste Probleme mit Personalknappheit“ in den Kliniken

Alarmierend liest sich auch der Corona-Lagebericht, den die Stadtverordneten am Donnerstag erhalten haben. Darin findet sich bezogen aufs Bergmann-Klinikum und aufs St. Josefs-Krankenhaus die Bemerkung, es gebe „erste Probleme mit Personalknappheit in beiden Häusern“. Auf Nachfrage dementiert sowohl das Klinikum als auch das St. Josefs: Man könne sich den Passus nicht erklären.

Das Klinikum teilt mit, dass sein Krisenstab die Krankheitsquote der Mitarbeiter regelmäßig prüfe. Im Falle eines drohenden Personalmangels könne man in den betroffenen Bereichen rechtzeitig reagieren, gegebenenfalls Leasingkräfte einsetzen.

Keine Bettenprämie – kein Personalnachschub

Auch das St. Josefs berichtet, es habe derzeit „noch keine Personalengpässe“. Man erlebe derzeit zwar den jährlich wiederkehrenden, saisonbedingten Krankenstand. Es gebe aber keine Einschränkungen des Krankenhausbetriebes: „Die Entwicklung des Krankenstandes wird genauestens beobachtet.“ Im Fall der Fälle hätte es das St. Josefs aber schwer, denn es stünden nur die hauseigenen Ressourcen zur Verfügung. „Ein Abziehen von Personal aus den Schwesterkliniken wie in der ersten Welle geschehen, ist nicht mehr möglich“, sagt Sprecher Benjamin Stengl. „Warum? Weil die Ausgleichszahlungen der Bettenpauschale seit 1. Oktober nicht mehr fließen und jegliches Runterfahren des Regelbetriebes der Häuser am Weinberg und in Babelsberg zur Freisetzung von Personal jetzt zu einer wirtschaftlich dramatischen Schieflage führen würde.“

Lesen Sie dazu auch:

Von Nadine Fabian