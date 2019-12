Potsdamer Blogger wehrt sich gegen Abmahnung

Bornim

Es ist ein fast vier Jahre alter Nebensatz, der Ronny Kraak jetzt auf die Füße zu fallen droht. Eine teure Abmahnung lag vor einigen Tagen im Briefkasten des Bornimers, der das Blog www.Kraftfuttermischwerk.de betreibt. Viel Kultur, Musik und visuelle Beiträge teilt und kommentiert er dort, auch Kuriositäten aus der ganzen Welt.

Im Januar 2016 hatte Kraak ein Video verbreitet, das einen slowakischen Koch beim Präparieren von Kokain im dortigen Frühstücksfernsehen zeigte. Kraaks Kommentar damals: „Könnte natürlich auch etwas anderes als Koks sein, aber in Deutschland weiß man seit [Name des Koches], dass Koks genau so in eine gute Küche gehört wie Salz und Pfeffer.“ Er spielte damals auf einen bis heute international bekannten Spitzenkoch aus dem deutschsprachigen Raum an, der Anfang der 1990er Jahre wegen Kokainbesitzes zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden war. Der Fall machte Schlagzeilen in den größten deutschen Medien. Wer im Internet danach sucht, wird immer noch schnell fündig.

„So ein Witz muss erlaubt sein“

Doch nun weisen Anwälte des Koches den Potsdamer Blogger darauf hin, dass ihr Mandant trotz der Verurteilung wegen Kokainbesitzes nicht in einem solchen Zusammenhang genannt werden dürfe. Persönlichkeitsrechte und auch das Recht auf Rehabilitation nach der fast 30 Jahre zurückliegenden Straftat stehen dagegen. „Das ist nicht meine erste Abmahnung. Ich blogge seit über fünfzehn Jahren und alle ein, zwei Jahre kommt so etwas. Bei manchen zahlt man, bei anderen lässt man es darauf ankommen“, sagt Kraak der MAZ. „Ich habe mir anwaltliche Beratung geholt und da hielt man die Abmahnung einhellig für lächerlich. Dieser Spitzenkoch ist eine Person des öffentlichen Lebens und muss das aushalten“, sagt Ronny Kraak.

Rund 2250 Euro müsste der Blogger zahlen, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Den Namen des persönlich betroffenen Kochs hat er sicherheitshalber längst aus dem Beitrag gelöscht. „Selbst wenn ich das Geld irgendwie herumliegen hätte, sehe ich nicht ein für einen solchen Witz zu zahlen“, sagt der 43-Jährige. Er denkt dabei auch an die vielen Blogger, die weniger prominent sind als er und sein Kraftfuttermischwerk. „Ich will ein Zeichen für uns Blogger und die Freiheit von Meinung und Presse setzen“, sagt Kraak, „so ein Witz muss erlaubt sein.“

Frist hat Blogger Kraak verstreichen lassen

Schon einmal hat er über zwei Instanzen geklagt. Der Vorwurf damals: Er habe Bilder veröffentlicht und dabei Urheberrechte missachtet. Nach sieben Jahren war die Sache zu seinen Gunsten aus der Welt. „Damals wurden mindestens 60 Blogger von einer Kanzlei wegen der vermeintlich Urheberrechtsverletzungen abgemahnt“, sagt Kraak und schlägt den Bogen zur neuen Abmahnung. „Auch hier will ich klären, dass ich mir als Blogger nicht alles gefallen lassen muss.

Der zweifache Familienvater, der als Sozialarbeiter in einem Jugendklub in Fichtenwalde arbeitet, muss mit mehreren tausend Euro Gerichtskosten rechnen. Deshalb hat er in einem Beitrag, der den gesamten Fall aus seiner Sicht schildert, auch seine Leser um Unterstützung gebeten. Die ersten Spenden für seinen Kampf für Meinungsfreiheit hat er bereits bekommen. „Ich werde den Prozess definitiv führen, wenn es denn sein muss“, sagt er MAZ. Die von den Rechtsanwälten gesetzte Frist zur Zahlung der Summe und Anerkennung möglicher Ansprüche gegen ihn hat er verstreichen lassen. Die Anwälte des Kochs haben für diesen Fall angekündigt, dass ihr Mandant „umgehend eine Klage gegen Sie erheben“ werde.

Deutlich mehr Leser bei Erklärung auf dem Blog

Die Abmahnung hat übrigens dafür gesorgt, dass die lang zurückliegende Geschichte nun wieder bekannter wird. „Meinen Blogeintrag mit dem Witz lasen damals 6000 Leute, aber dass ich mich gegen die Abmahnung wehren will, haben schon über 20.000 Leute gelesen“, sagt Kraak. Zwischen 600.000 und 700.000 Besucher hat seine Seite jeden Monat – die Geschichte vom Jahrhundertkoch, der in Deutschland einst wegen Kokains verurteilt wurde, wird so schnell nicht vergessen werden.

Von Peter Degener