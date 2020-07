Potsdamer Bombensplitter im Scheinwerferlicht: Berliner Bundeswehr-Museum zeigt „Was vom Krieg bleibt“

Potsdam

Was vom Krieg übrig bleibt, merken Potsdamer immer wieder. Die Landeshauptstadt wurde im Zweiten Weltkrieg mit Bomben übersät – geblieben sind unzählige Blindgänger, die immer wieder entschärft werden müssen. Welche Geschichten hinter den rostenden und heute noch immer tödlichen Überbleibseln stecken und was diese mit Potsdam zu tun haben, zeigt das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Gatow in Berlin-Spandau. Dort ist auch die jüngst in der Potsdamer Havel spektakulär gesprengte Bombe ein wichtiger Teil der Ausstellung „Was vom Krieg übrig bleibt“.

Oberleutnant Markus Demann war von der Sprengung des 250-Kilogramm schweren Blindgängers in der Neuen Fahrt beeindruckt. Noch auf der Insel Hermannswerder wackelten die Wände seines Hauses. Der Reservist ist der Vertreter der Museumsleitung und freute sich, als Sprengmeister Mike Schwitzke in Person zur Eröffnung seiner Ausstellung nach Gatow kam. „Da habe ich ihn auf das Foto in der MAZ angesprochen. Ich war beeindruckt von der Größe des Splitters“, erzählt Demann.

Geschenk des Sprengmeisters Schwitzke

Seine Faszination ist gerechtfertigt: Der Splitter lässt nur erahnen, wie groß die Bombe war. Er bringt mehrere Kilogramm auf die Waage, ist messerscharf und fliegt bis zu einem Kilometer weit. Die Erzählungen über die beeindruckende Sprengung mit der etwa 70 Meter hohen Wasserfontäne reichten noch viel weiter. Umso ungläubiger war Demann, als Schwitzke versprach, den Splitter als Geschenk in die Ausstellung zu bringen.

In Potsdam sprengte am 26.06.2020 Mike Schwitzke eine englische 250-Kilogramm-schwere Bombe. Er hält den Bombensplitter in den Händen, der nun ausgestellt wird. Quelle: Julian Stähle

Bei aller Faszination für den Splitter in der Ausstellungsvitrine macht Demann klar: „Wenn es ungünstig läuft, hackt das einem den Kopf ab.“ In der Ausstellung soll es nicht nur um das Staunen über Technik und Kriegswaffen gehen. Die Deutschen sollen nicht als Opfer der Bombardierung gezeigt werden. „Die Deutschen haben damit angefangen und waren sogar Vorreiter darin“, erklärt Demann. Er sucht keinen Schuldigen. Er ergänzt: „Bei einem Krieg gibt es meistens nur Verlierer.“

Das zeigt die Ausstellung

Und diese Leiden auch nach Kriegsende unter den Blindgängern. In der Fotoserie „The Eyes of War“ von Martin Roemers erzählen Menschen aus ihrer Kindheit. So auch Alfons Henne, der 1945 als 10-Jähriger beim Spielen mit Munition seine Hand und sein Augenlicht verlor. „In der Zeit gab es die meisten Opfer unter spielenden Kindern“, erzählt er im Beitext zu seinem Porträt.

Das Militärhistorische Museum Das Militärhistorische Museum in Gatow in Berlin-Spandau zeigt auf etwa einer Million Quadratmeter verschiedene kostenfreie Ausstellungen. Darunter nicht nur die Sonderausstellung „Was vom Krieg übrig bleibt“ zu Blindgängern, sondern auch mehr als 200 große Flugzeuge, Geschütze und sonstige Fahrzeuge. Daneben wird auch die Geschichte des Reservisten Peter Falkenstein in einer kleinen Ausstellung erzählt. Während dem Bundeswehr-Flugplatz eine eigene, weitere Dauerausstellung gewidmet ist. Der Eintritt ist immer kostenfrei. Ebenso die Führungen am Sonntag um 14 Uhr sowie die Ausleihe von Fahrrädern für eine geführte Fahrradtour durch den Ort. Weitere Informationen finden Sie hier.

Während des Krieges wurden Blindgänger zum Teil von Menschen aus Konzentrationslagern geborgen. Immer wieder starben sie bei den ausgelösten Explosionen, wie das ausgestellte Totenbuch des Konzentrationslagers Neuengamme dokumentiert. Die Ausstellung verharrt aber nicht darin, zu zeigen, wie schlimm alles war, sondern sensibilisiert seine Besucher auch, wie schlimm es auch heute werden kann. Immer wieder kommt es in Deutschland bei Bauarbeiten und Munitionsfunden zu tödlichen Unfällen. Das verdeutlicht das Beispiel von 1994 in Berlin-Friedrichshain. Bei Bauarbeiten trafen die Arbeiter den Zünder einer Bombe.

Müll oder Munition?

Ein Quiz zeigt, dass der Unterschied zwischen einem alten Schirmständer und einer verrosteten britischen Brandbombe im Schmutz schwer zu erkennen ist. Das verleiht der im selben Raum ausgestellten Technik und heute genutzten Datenbank mit aufwendig zusammengetragenen Luftbildern zur Bombensuche weiteres Gewicht.

Müll oder Munition? Das Quiz sensibilisiert Besucher dafür, dass oft vermeintlicher Schrott eine große Gefahr darstellen kann. Quelle: Jan Russezki

Von der Technik der Bomben, der Suche nach ihnen, bis zur Entschärfung, deckt die Ausstellung fast alles Wissenswerte zu Blindgängern ab. Der Splitter, Luftbildaufnahmen und sogar die 2012 schlecht umgesetzte Sprengung einer Bombe in Schwabing bei München lassen in der Berliner Ausstellung immer wieder Verbindungen zu Potsdam entstehen. 2012 war die erste Bombenentschärfung für die Potsdamer Sicherheitsbeigeordnete Brigitte Meier. Sie war damals als Münchner Sozialreferentin mit der Unterbringung der Menschen und ihrer späteren Entschädigung beauftragt.

Auch deutsche Bomben werden zum Teil in Brandenburg gefunden. Alte Bestände in Lagern wurden von den Alliierten erobert. Das führte dazu, dass den Deutschen ihre eigenen Bomben aufs Dach fielen. Quelle: Jan Russezki

Wo es der Ausstellung an Tiefe fehlt, sind die psychischen Folgen, die Traumata für Überlebende einer Bombardierung. Außerdem drängt sich beim Verlassen des riesigen Geländes ein widersprüchlicher Gedanke auf.

Für Stefan Kontra, der an der Kuration beteiligt war, ist klar: „Die Besucher sollen lernen, was die Ursache für die Blindgänger ist und wie gefährlich das ist.“ Demann ergänzt: „Krieg ist furchtbar und die Folgen sind gefährlich.“ Die Bundeswehr geht mit dieser kostenlosen Ausstellung kritisch mit dem Thema um. Warum sie dennoch Bombardierungen in anderen Ländern wiederholt? Demann antwortet: „Das passiert nur, um ein politisches Ziel zu erreichen. Die Bundeswehr will den Frieden erhalten und genau das damit verhindern.“

Von Jan Russezki