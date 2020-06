Potsdamer Bombensprengung hilft der Forschung

Potsdam

Die Sprengung der Weltkriegsbombe in der Alten Fahrt am Freitag diente nicht nur der öffentlichen Sicherheit, sondern auch der Forschung und sogar den Potsdamer Stadtwerken. Das Geoforschungszentrum (GFZ) auf dem Telegrafenberg nutzte die Erschütterung des Bodens für einen umfangreichen Test für ein gemeinsames Projekt mit dem städtischen Energieversorger.

Wo lohnt sich das Bohren nach geothermischen Quellen

Die Fragestellung: Wo lohnt sich in Potsdam das aufwendige Bohren nach geothermischen Quellen? Denn die Stadtwerke planen langfristig die Nutzung von Erdwärme zur Energieversorgung bei neuen Bauvorhaben, etwa beim großen Wohnprojekt am früheren Tramdepot in der Heinrich-Mann-Allee.

Als bekannt wurde, dass die Bombe womöglich nicht entschärft werden kann und gesprengt werden muss, reagierten die Wissenschaftler sofort. Es wurde eine kleine Messstation oberhalb der Albert-Einstein-Straße aufgebaut.

Mehrere seismische Apparate im großen Umkreis um den Fundort

Zugleich wurden im Umkreis von bis zu fünf Kilometern um den Fundort der Bombe weitere seismische Apparaturen aufgestellt, die feinste Erschütterungen registrieren können. Auch in einem Bohrloch in Wannsee wurden in rund 150 Meter Tiefe die Druckwellen registriert.

Wie mit einem Ultraschall kann man mit Hilfe der Druckwellen der Bombensprengung den Erdboden durchleuchten. In welcher Tiefe enden die weichen Sedimentschichten der Oberfläche und findet sich schließlich der Boden der sprichwörtlichen märkischen Streusandkiste? Wo beginnt das solide Gestein, wo gibt es Klüfte im Fels und andere Störungen in den geologischen Schichten?

Der Seismometer, der die Bombensprengung am 26. Juni 2020 in Potsdam auf dem Telegrafenberg registrierte. Quelle: Geoforschungszentrum Potsdam

„Die Sprengung war aber eine günstige Gelegenheit“

„Wir wollen ab Herbst gemeinsam mit den Stadtwerken den Potsdamer Untergrund auf seine Eignung für Geothermie vermessen. Das machen wir mit den üblichen seismischen Methoden, etwa durch Vibrationen“, erklärt Charlotte Krawczyk, Direktorin des Departments Geophysik am GFZ. „Die Sprengung war aber eine günstige Gelegenheit, um zu schauen, was wir überhaupt messen können. Es ist super gelungen“, sagte sie am Dienstag der MAZ.

„Es sieht sehr vielversprechend aus, dass unsere seismischen Verfahren in der Stadt funktionieren“, so Krawczyk. Die Analyse wird allerdings noch einige Tage dauern.

Die Sprengung erfolgte um 14.58 Uhr und genau 48 Sekunden

Das GFZ veröffentlichte auch den aufgezeichneten Ausschlag der Nadel des kurzerhand aufgestellten Seismometers. „Das ist ein Gerät, das Schwingungen vom Boden aufzeichnet“, erklärt GFZ-Sprecher Josef Zens. Auf der Aufzeichnung erkennt man, dass die Nadel am Freitag um 14.58 Uhr und 48 Sekunden ausschlägt.

„Das ist die Sprengung. Die Nadel zittert auf und ab. Und dann beruhigt es sich kurz und dann zittert es etwa fünf Sekunden später ein zweites Mal. Dieser zweite Ausschlag ist eine Welle, die sich in den obersten Erdschichten fortgepflanzt hat“, erklärt Zens. Zuerst hat das Gerät jedoch den Druck der Explosion registriert, der durch tiefere und festere Schichten der Erde weitertragen wurde. Die Ausschläge der Nadel nach oben und unten zeigen an, mit welcher Geschwindigkeit und wie stark sich der Boden unter dem Messgerät gehoben und gesenkt hat – es geht dabei nur um Mikrometer. Nach etwa einer Minute hatte sich die Nadel beruhigt.

Eine Erdbebenwelle braucht über eine halbe Stunde durch die Erde

Wenn auch viele Potsdamer von Golm bis Drewitz die Erschütterung spürten, war die Druckwelle schon in Zehlendorf kaum noch für den Menschen spürbar. Die feinen Seismometer dagegen messen zumindest große Erschütterungen selbst dann, wenn sie auf der anderen Seite der Erde stattfinden – etwa bei einem Erdbeben. Dann würde es allerdings weit über eine halbe Stunde dauern, bis die verschiedenen Druckwellen, die sich durch den Erdkern, große Tiefen und entlang der Oberfläche der Erde fortpflanzen, das Gerät erreichen. Und die Nadel würde minuten- oder gar stundenlang zum Schwingen gebracht werden.

Potsdam ist die Wiege der Seismologie – durch einen Zufall

Dieses Funktionsprinzip des Seismometers wurde in Potsdam entdeckt und macht die Stadt zu einer Wiege der Seismologie. Der junge Astronom Ernst von Rebeur-Paschwitz (1861-1895) arbeitete im Frühjahr 1889 auf dem Telegrafenberg und machte die Entdeckung nur zufällig.

„Er wollte mit einem Pendelapparat die Erdkrustenbewegung in Abhängigkeit von Ebbe und Flut messen“, sagt Josef Zens. Wenn die Meere sich zurückziehen oder wieder auf die Küsten treffen, müsste das messbar sein. So hatte er in Potsdam und in Wilhelmshaven an der Nordsee zwei empfindliche Pendel aufgestellt. Er erwartete, dass an der Küste stärkere Ausschläge gemessen werden.

Ernst von Rebeur-Paschwitz (1861–1895). Quelle: Universitätsarchiv Tübingen

Am 18. April 1889 hat er einen heftigen Ausschlag am Seismometer in Potsdam gesehen, „als wäre jemand daran gestoßen“, sagt Zens. Doch Rebeur-Paschwitz fand später in Wilhelmshaven den gleichen Ausschlag zur gleichen Zeit. „Es muss eine Bodenerschütterung an beiden Orten gegeben haben“, so Zens.

Zwei Monate lang rätselt der Forscher – dann begreift er den Zusammenhang

Fast zwei Monate lang rätselte Rebeur-Paschwitz, bis er im Juni 1889 die neueste Ausgabe der Wissenschaftszeitschrift Nature las. Dort stieß er auf einen Bericht über ein Erdbeben in Japan – und begriff, was geschehen war.

„Ich erkannte den zeitlichen Zusammenhang des Erdbebens mit einer einmaligen Störung von zwei sensiblen Horizontalpendeln in den Observatorien von Potsdam und Wilhelmshaven, als ich den Bericht über das Erdbeben gelesen habe“, schrieb er dann in einem Aufsatz, der wiederum im in „Nature“ veröffentlicht wurde.

Rebeur-Paschwitz hatte als erster ein Erdbeben aus der Ferne messen können und wurde damit zu einem Vater der modernen Seismologie. Er formulierte die Idee eines weltumspannenden Netzes an Messstationen, das heute auch existiert. In Potsdam wurde kurz nach seiner Entdeckung – und seinem frühen Tod – ein „Erdbebenhaus“ auf dem Telegrafenberg errichtet, um die Vermessung der Welt fortan nicht nur oberirdisch, sondern nun auch bis in große Tiefen fortzusetzen.

Von Peter Degener