Potsdam

Zum Welttheatertag am Sonntag erlässt das Hans-Otto-Theater seinem Publikum die Hälfte des Kartenpreises und schließt sich einer bundesweiten Solidaritätsaktion des Deutschen Bühnenvereins und des Internationalen Theaterinstituts an.

Hoffnung auf Normalität

Das Ensemble und die Mitarbeiter des Hauses verbinden damit einerseits die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zu einem Spielbetrieb ohne Einschränkungen. Darum gewährt das Theater allen Kurzentschlossenen, die von jetzt an Karten für die Vorstellung von „Die Lage“ um 15 Uhr im Großen Haus erwerben, einen Preisnachlass von 50 Prozent.

Ukrainische Dramatikerin liest

Andererseits steht der Welttheatertag unweigerlich im Zeichen des Krieges gegen die Ukraine. Daher hat das Internationale Theaterinstitut (ITI) Germany die ukrainische Dramatikerin Natalka Vorozhbyt gebeten, ausgehend vom Bild des zerstörten Theaters in Mariupol einen Text zu verfassen und selbst einzusprechen. Die Aufzeichnung wird am Sonntag online auf den Kanälen des ITI und des Bühnenvereins verbreitet werden. Sie wird am Sonntag vor Vorstellungsbeginn auch im Großen Haus des Hans-Otto-Theaters abgespielt oder verlesen.

Darüber hinaus besteht wie bei allen Vorstellungen auch am Sonntag im Theater die Möglichkeit für das Publikum, zugunsten der Ukraine zu spenden.

Von MAZonline