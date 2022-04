Marquardt

Für die so genannte Mobilitätsdrehscheibe Marquardt gibt es einen ersten Termin: Potsdams Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) nannte am Freitagabend bei einer Bürgerversammlung am Bahnhof den 11. Dezember als Fertigstellungstermin für einen Park-and-Ride-Platz, der das Umsteigen der Kunden vom Auto auf die Bahn erleichtern soll. Die Aufträge seien erteilt, die Finanzierung dank Landesförderung sei gesichert, und nach jetzigem Stand werde man im Finanzplan bleiben, sagte Rubelt vor den reichlich 50 Bürgern aus den Ortsteilen Marquardt, Satzkorn und Uetz-Paaren. Am 11. Dezember wird der Fahrplan des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) auf Winter umgestellt; das sei eine gute Zielmarke.

Bürgerversammlung zur Mobilitätsdrehscheibe Marquardt: Baudezernent Bernd Rubelt hat viel zu erklären. Quelle: Julius Frick

Vieles wird aber vermutlich auch dann noch nicht geklärt sein, zum Beispiel, wie die Fahrgäste von einer Seite der zweigleisigen und viel befahrenen Bahnstrecke auf die andere kommen. Das können sie legal nur über einen betagten Übergang aus DDR-Zeiten, der in der DDR-sozialisierten Bevölkerung „Galgen“ genannt wird. 33 Stufen auf der einen Seite hoch und auf der anderen wieder runter sei zuviel für hochbetagte Menschen, sagte eine alte Dame, gestützt auf einen Stock. Sie würde nur zu gerne Bahn fahren in die Stadt und wieder nach Hause, könne dies des Galgens wegen aber nicht.

Rubelt weiß nicht, für welche Querung sich die Deutsche Bahn entscheidet: einen beschrankten Übergang, Aufzüge oder einen Tunnel. Letzterer gilt der hohen Kosten wegen als extrem unwahrscheinlich, und Aufzüge gelten als störanfällig.

Über die Gleise am Bahnhof Marquardt kommt man legal nur 33 Stufen den „Galgen“ hoch und wieder runter. Das ist das Gegenteil von barrierefrei. Quelle: Julius Frick

Der Marquardter Ortsvorsteher Peter Roggenbuck plädierte deshalb vehement für die „einfachste und praktikabelste Lösung“ – eine beschrankten Übergang. Allerdings war schon bei der Veranstaltung erlebbar, dass die Schranke sich phasenweise fast minütlich öffnen und schließen müsste. Und weil man die heutigen Bahnsteige anheben will, um einen barrierefreien Zugang zu den Zügen zu schaffen, müsste man einen Übergang im Gleisbereich wieder absenken.

Fahrgäste laufen über die Gleise

Trotzdem forderten mehrere Bürger eine andere Lösung als nur den Galgen und erlebten im selben Moment, wie junge Leute lieber das Fahrrad schultern die 33 Stufen hoch und wieder runter, als das Rad über die bereits vorhandenen Rinnen am Treppenrand zu schieben. Eine Rednerin warnte eindringlich vor der Unsitte vor allem junger Leute und Schüler, den Galgen zu meiden und mit den Rädern einfach über die Gleise auf die andere Seite zu laufen ohne genug Aufmerksamkeit, ob ein Zug sich nähert.

Die Drehscheibe allein macht jedoch wenig Sinn, wenn die Zuwegungen nicht passen. Deshalb wurde auf der Bürgerversammlung zum wiederholten Male der Ausbau der Radwege aus Satzkorn, Fahrland und Marquardt zum Bahnhof gefordert. Der fehlende Radweg vom gefährlichen Satzkorner Berg zum Bahnhof ist nur 1000 Meter lang und inzwischen von der Bauträgerschaft des Landes in die der Stadt übergegangen und von einer Priorität 1 in die 2. Das wollen die Bürger geändert haben.

Bahn plant mit zu niedrigen Kundenzahlen

Auf Unverständnis stieß in der Diskussion die zögerliche Haltung der Bahn, der Haltepunkt Marquardt rechtfertige wegen der derzeit nur rund 300 Ein- und Ausstiege am Tag keine größeren Investitionen beim Übergang. Auch mit Blick auf den kommenden Stadtteil Krampnitz machte Rubelt klar, dass man nicht mit dem jetzigen Stand planen und später nachregeln darf, sondern mit der zu erwartenden Kundenzahl von 1000 pro Tag planen muss. Dies werde man der Bahn klarzumachen versuchen.

Spritpreise zwingen zum Umsteigen

Die CDU im Potsdamer Norden machte zudem deutlich, dass angesichts der aktuellen weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Entwicklung mit steigenden Spritpreisen eher mit deutlich höheren Fahrgastzahlen gerechnet werden muss als Rubelts 1000. Die Partei mahnte zudem die Stadt, in der Bevölkerung viel mehr für die Drehscheibe zu werben als jetzt; in Bornim und Bornstedt etwa wisse kaum jemand von den Plänen. Fraktionschef Matthias Finken sagte der MAZ, schon jetzt sei es für ihn als Bewohner des Bornstedter Feldes günstiger, mit dem Rad nach Marquardt zu fahren und von dort den Zug nach Potsdam zu nehmen, als sich durch den Straßenverkehr in die Stadt zu quälen.

Von Rainer Schüler