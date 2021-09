Innenstadt

Anwohner der Französischen Straße wollen die Fällung von 13 alten Bäumen an und neben dem Getränkehandel Lehmann verhindern. Die Bäume sind zum Teil schon rund 70 Jahre alt. Einer der Riesen steht direkt vor der Baracke des Unternehmens, ein anderer im grünen Innenhof des Quartiers. Offenbar soll der Getränkehandel verschwinden; die Genossenschaft PWG 11956 hatte Ende 2007 das entsprechende Grundstück ersteigert und will dort bauen. Außerdem ist nach Kenntnis der Anwohner an der Straße ein Gebäude vor dem jetzigen Künstlerhaus „Sans Titre“ geplant; es soll eine im Wesentlichen verglaste Fassade bekommen.

Anwohnerin Martina Junge verweist auf einen Protest des Landesverbandes der Anerkannten Naturschutzverbände gegenüber der Bauleitplanung der Stadt: Am 25. Juli hatte der Verband schwere Bedenken gegen die Fällungen geäußert und an eine entsprechende Stellungnahme schon vom 23. November 2018 erinnert.

Das Areal sei „durch wertvollen, schutzwürdigen Baumbestand charakterisiert“, so der Verband. Höhlen- und Altbäume seien gesetzlich geschützt und müssten daher grundsätzlich erhalten werden: „Die Fällung von Höhlenbäumen ist aus Artenschutzsicht als schwerwiegender Eingriff zu werten.“ Dass von 14 Bäumen nur einer erhalten werde, sei inakzeptabel.

Innenhof mit alten Bäumen im Französischen Quartier. Quelle: Rainer Schüler

Hier werde wertvoller Baumbestand zu Gunsten einer maximalen Bebauung geopfert. Ersatzpflanzungen, die erst nach Jahren die entsprechende Wirksamkeit erreichen, könnten den Verlust von vorhandenen Gehölzstrukturen nicht ausgleichen. Wie Fraktiongeschäftsführer Christopher Sokol informiert, erfolgt der Ersatz der 13 Bäume durch 42 Neupflanzungen außerhalb des Plangebietes.

Zehn Nisthilfen sind viel zu wenig

Zehn Nisthilfen zu schaffen, ist nach Ansicht des Verbandes in der Anzahl nicht ausreichend. Man wisse, dass die in der alten Post seit Jahren brütenden Dohlen durch bauliche Aktivitäten schon vertrieben wurden. Außerdem fordert der Verband aus Gründen des Artenschutzes Maßnahmen gegen den „Vogelschlag“ an den Glasfassaden. Die Verwendung reflexionsarmer Gläser diene nicht dem Vogelschutz. Bei Fassaden mit großflächigen Glasanteilen sei eine flächige Sichtbarmachung des Glases nötig, um die Tötung von Vögeln zu minimieren und eine „rechtswidrige Gefahrenstelle aufgrund des erhöhten signifikanten Tötungsrisikos nach Paragraph 44 Absatz 1, Nummer 1 des Brandenburgischen Naturschutzgesetztes“ auszuschließen.

Lebensraum für Singvögel verschwindet

Die 14 Bäume sind nach Einschätzung von Anwohnerin Martina Junge Lebensraum und Niststätte zahlreicher Vögel wie Buntspecht und Star: „Klimaschutz ist laut aktuellem Urteil 04/2021 des Bundesverfassungsgerichts für zukünftige Generationen ein Grundrecht!“ Ohnehin seien die Anwohner enormen Belastungen wie Lärm und Feinstaub durch die Umleitung für die gesperrte Behlertstraße ausgeliefert: „Wir werden uns mit allen Mitteln wehren.“

Keine Beschwerde von Verbänden?

Die SPD-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung hat sich mit dem Thema gesondert befasst, obwohl der zuständige Bauausschuss die entsprechende Vorlage der Verwaltung im April einstimmig beschlossen hat: Alle Mitglieder der verschiedenen Fraktionen hätten der Änderung des Bebauungsplanes 78 zugestimmt, so die Fraktion. Bedenken gegen die notwendigen Baumfällungen seien bei der Öffentlichkeitsbeteiligung vom 7.Juni bis 8.Juli weder von Anwohnenden noch von Verbänden eingebracht worden.

Der B-Plan 78 sei geändert worden, um den Erhalt des Kunsthauses „sans titre“ zu ermöglichen – ein Wunsch, der von vielen Akteuren an die Fraktionen herangetragen worden war. Im Zuge dessen kommt es laut SPD zur Erweiterung einer Tiefgarage, doch die einzige Tiefgarage in dem Gebiet ist die neue unter dem neuen Hotel an der Ecke zur Straße Am Kanal. Um welche Erweiterung es geht, war am Dienstag in der Stadtverwaltung nicht zu erfahren.

Der letzte Baum im Hof des Musikerhauses wird gefällt, ein Ahorn. Er soll Platz machen für die künftige Synagoge, die aber gar nicht bis an ihn heranreichen wird. Quelle: Ursula de Schorlemer

Eine weitere Fällung bringt derzeit die Anwohner des so genannten Musikerhauses an der Friedrich-Ebert-Straße in Rage. Neben dem zweiten und gerade wiedererrichteten Acht-Ecken-Haus ist durch Neubebauung des Quartierrandes ein Hof entstanden, in dem ein einsamer alter Baum steht. Die Ausästung hat bereits begonnen.

Die eigentliche Fällung ist für Anfang Oktober geplant, wenn das Fällverbot ausläuft. Die Stadt erklärte auf MAZ-Anfrage, man sei sich bewusst, dass Bäume im innerstädtischen Bereich besondere Funktionen haben und zugleich besonderem Stress ausgesetzt sind.

Baumfällarbeiten am Haus Einsiedel: Ein alter Bergahorn muss weg. Quelle: Julius Frick

Ein Gutachter habe an diesem Baum jedoch eine erhebliche Schädigung festgestellt; es sei keine längere Standdauer mehr zu erwarten. Ein Erhalt durch künstliche Verspannungen sei nicht mehr zumutbar. Eine Ersatzpflanzung soll nach Abschluss der Bauarbeiten auf dem Grundstück erfolgen.

Von Rainer Schüler