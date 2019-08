Potsdam

Der Bürgerhaushalt für 2020/21 setzt schon vor Ablauf der Eröffnungsrunde neue Rekordmarken. Kaum zwei Monate nach dem Start Anfang Juni haben die Potsdamer fast 1200 Vorschläge eingebracht. 1169 waren es am Donnerstag Punkt 18 Uhr. Zum Vergleich: Für den Bürgerhaushalt 2018/19 gingen im Rathaus insgesamt 869 Vorschläge ein.

Und es ist noch nicht vorbei. Denn die Frist für Vorschläge endet erst am Freitag um 23.59 Uhr. Schon jetzt ist die Abstimmung über die Vorschläge möglich. Und da zeichnet sich bereits ein überraschendes Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Eigentlich beginnt erst nach der Vorschlagssammlung in einer zweiten Runde das mehrstufige Abstimmungs- und Votierungsverfahren, an dem sich erneut jeder Potsdamer beteiligen kann.

Zunächst wird dabei eine Liste von 40 Vorschlägen ermittelt, die ein zweites Mal zur Abstimmung gestellt werden. Die Top 20 werden schließlich in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht, die Punkt für Punkt entscheidet, wie damit umgegangen wird.

Die Vorauswahl, bei der jeder Potsdamer insgesamt fünf Punkte auf einen oder mehrere Vorschläge verteilen kann, läuft bereits seit dem 7. Juni. Die Stimmabgabe ist in dieser ersten sogenannten Priorisierungsrunde noch bis zum 18. August möglich. Ganz vorn lag am Donnerstag um 18 Uhr mit 499 Punkten der Vorschlag „Kein Geld für die Garnisonkirche“. Der Oberbürgermeister müsse „weiterhin für die Auflösung der Stiftung Garnisonkirche“ eintreten, heißt es erläuternd, zumindest solle er „zeitnah die Stiftung verlassen“. Der Wiederaufbau der Garnisonkirche entzweit die Stadtgesellschaft wie kaum ein zweites Thema. Und so ist es nicht überraschend, dass schon auf Platz vier der Gegenvorschlag folgt: „Pro Garnisonkirche“ hat bisher 371 Punkte von Unterstützern bekommen. „Ich bin der Meinung“, heißt es erläuternd, „dass Potsdams Oberbürgermeister den Wiederaufbau des Turms der Garnisonkirche weiter unterstützen sollte.“ Das ist in Sachen Garnisonkirche aber noch nicht alles. Es gibt den Vorschlag Pro: „Ich bin für den Aufbau Garnisonkirche“ (null Punkte), und den Vorschlag Contra: „Kein Geld für die Garnisonkirche aus dem Haushalt der Stadt Potsdam“ (neun Punkte). 47 Punkte bekam bisher ein weiterer Vorschlag „Kein Stadtgeld für Garnisonkirche“, auch ohne Punkte blieb bislang der Vorschlag „Baustopp Garnisonkirche/Rückbau Breite Straße“ und der Vorschlag „Stiftung Garnisonkirche auflösen“.

Um eine Kannibalisierung ähnlicher Vorschläge zu verhindern, werden die Vorschläge gegen den Wiederaufbau der Garnisonkirche nach dem Regularium des Bürgerhaushalts vom Redaktionsteam vor der nächsten Abstimmungsrunde zusammengefasst.

Ebenso geht es den Vorschlägen für den Wiederaufbau und anderen einander ähnelnden Vorschlägen etwa zum Klinikum, zum Begegnungszentrum Scholle 34 oder zu Radwegen, die in jedem Bürgerhaushalt eine besondere Rolle spielten. In der laufenden Abstimmungsrunde kommt der erste Radweg aktuell bereits auf Platz zwei: 457 Punkte bekam der Vorschlag „Radweg im Bogen sanieren“ bisher. Am Rande bemerkenswert: Im Gegensatz zu den meisten anderen Vorschläge gingen die meisten Abstimmungspunkte hier nicht online, sondern mit der Post im Rathaus ein.

Auf Platz drei folgte am Donnerstag um 18 Uhr mit 426 Punkten der Vorschlag „Das Urania-Planetarium braucht neue Technik“, auf Platz fünf (hinter Pro Garnisonkirche) rangierte mit 339 Punkten der Vorschlag, leer stehende Räume im Gemeindehaus Satzkorn für ein Begegnungshaus zu nutzen. Mit 310 Punkten auf Platz sechs war der Vorschlag zur Einrichtung eines Förderfonds zur Unterstützung ehrenamtlicher Strukturen in Potsdam.

Der Vorschlag Rückkehr des Klinikums „ Ernst von Bergmann“ in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes stand mit 293 Punkten auf Platz sieben, auf Platz acht folgte mit 184 Punkten „Klimaschutz durch Walderhalt im Planungsverfahren ,Schulstandort Waldstadt Süd’“, auf Platz neun mit 180 Punkten „Wohngemeinschaften fördern für junge Menschen mit Behinderung“ und schließlich auf Platz zehn ein erstes Mal mit 179 Punkten die Förderung des Nachbarschaftshauses Scholle 34 für Potsdam-West. 2,5 Millionen Euro werden für die Sanierung benötigt.

>>> Bürgerhaushalt mit Reserven

>>> Mehr zum aktuellen Potsdamer Bürgerhaushalt im Internet

Von Volker Oelschläger