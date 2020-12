Potsdamer Bürgerservice geht in den Notbetrieb

Potsdam

Pandemiebedingt geht der Bürgerservice der Stadt ab Montag, 21. Dezember in den Notbetrieb. Das teilte die Stadt am Donnerstagnachmittag mit. Mit der Maßnahme soll dazu beigetragen werden, möglichst viele Kontakte zu vermeiden und die notwendigen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken.

„Wir bitten um Verständnis, dass aus diesem Grund auch alle bereits gebuchten Termine vom 21.12.2020 bis 08.01.2021 storniert werden müssen“, heißt es in der Mitteilung. Die mit dem Standesamt vom 6. Januar 2021 bis zum 09 Januar 2021 vereinbarten Eheschließungstermine bleiben laut Stadt bestehen. Davon abgesehen werden in der Zeit vom 21. Dezember bis voraussichtlich 8. Januar 2021 unabdingbare Notfällen bearbeitet.

In dringenden und unaufschiebbaren Fällen können Termine ab sofort für alle Bereiche des Bürgerservice ausschließlich über folgende Rufnummern angemeldet werden:

• Bürgerservicecenter: (0331) 289 3820

• Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde: (0331) 289 3297

• Ausländerbehörde: (0331) 289 1113

• Standesamt: (0331) 289 1112

Anträge können Bürgerinnen und Bürger auch per Post- und per E-Mail einreichen. In der Zeit vom 28. Dezember bis zum 30. Dezember bleibt laut Stadt der gesamte Bereich Bürgerservice geschlossen und steht auch für telefonische Auskünfte nicht zur Verfügung.

