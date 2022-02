Potsdam

Die Software zur elektronischen Terminvergabe im Rathaus-Bürgerservice soll verbessert werden. Das hat die zuständige Ordnungsbeigeordnete Brigitte Meier (SPD) am Mittwochabend im Hauptausschuss angekündigt.

Carmen Klockow (Bürgerbündnis) hatte zuvor festgestellt: „Gegenwärtig“ sei es nach ihrem Eindruck „leichter, einen Sechser im Lotto zu kriegen als einen Termin im Bürgerservice.“

Meier kündigte zugleich Neueinstellungen an. In diesem Jahr sollen demnach vier, in den nächsten zwei Jahren jeweils zwei zusätzliche Stellen besetzt werden. Die Bewerberlage sei gut, so die Beigeordnete: „Es gab letztens eine Ausschreibung mit genügend qualifizierten Bewerbern. Die Situation ist jetzt gut.“

Bürgerservice immer wieder in der Kritik

Die Arbeit des Bürgerservices und der Kfz-Zulassungsstelle hatte in den letzten Jahren immer wieder für massive Kritik gesorgt.

Im Oktober hatten die Stadtverordneten den Oberbürgermeister auf Antrag der Linken beauftragt, die „bedarfsgerechte Verbesserung des Serviceangebots des Bürgerservices zu einem Schwerpunkt seiner Tätigkeit zu machen“: „Qualität und Verlässlichkeit des Bürgerservices“ sollten „dauerhaft wieder hergestellt und für die Zukunft“ gesichert werden, so der Beschluss.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Meier gab im Hauptausschuss auftragsgemäß einen ersten Überblick zur Umsetzung. In ihrer einführenden Bilanz stellte sie fest, dass die Anzahl der Stellen in dem Bereich trotz stetig wachsender Bevölkerungszahl seit 2017 sogar gesunken sind.

Seit 2018 nur noch Stellenabbau

Demnach gab es einen letzten Aufwuchs von rechnerisch 29,50 Vollzeitarbeitsplätzen im Jahr 2016 auf 37,8 im Jahr 2017. Ab 2018 ist die Stellenzahl wieder deutlich gesunken: 2018 standen dem Bereich laut Meier nur noch 37,03 Vollzeiteinheiten zur Verfügung, 2019 nur noch 34,28.

2020 sank die Stellenanzahl auf 34,13, im Jahr 2021 blieb der Bereich auf diesem niedrigen Niveau. Bei den zwischenzeitlich zusätzlichen und dann wieder abgebauten Stellen handelte es sich laut Meier um Beschäftigte in der Ausländerbehörde.

Die Anzahl der verfügbaren Vollzeitstellen sei von 2016 bis 2021 um 2,84 Prozent gewachsen, während die Einwohnerzahl der Stadt im selben Zeitraum um 12,04 Prozent zugenommen habe.

Meier führte zugleich aus, dass das Spektrum der angebotenen Dienstleistungen sich im Betrachtungszeitraum erheblich erweitert habe. Als Beispiel nannte sie Rechtsnormänderungen, die Einführung des Fingerabdrucks für den Personalausweis, die Einführung des elektronischen Identitätsnachweises für EU-Bürger, die steigende Anzahl von Bewohnerparkzonen sowie den Umtausch von Führerscheinen und Fahrerkarten.

Zusätzliche Schalter brauchen mehr Personal

Die Anzahl der Öffnungsstunden ist laut einer von der Beigeordneten präsentierten Folie von 2400 im Jahr 2016 stetig auf 2210 im ersten Corona-Jahr 2020 gesunken, wurde dann aber im Jahr 2021 klar auf 2612 erhöht.

Zur Erhöhung der Bearbeitungskapazitäten seien für die Behörden zusätzliche Schalter im Erdgeschoss eingerichtet. Der Bürgerservice sei von 12 auf 16 Schalter erweitert worden, die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle von 13 auf 17 Schalter. Zusätzlich seien fünf Schalter für Großkunden wie Händler, Autohäuser und Zulassungsdienste.

Das Aber der Beigeordneten: „Jetzt müssen diese Schalter-Arbeitsplätze mit entsprechendem Personal besetzt werden, damit weitere mögliche Termine vergeben werden können.“

Arbeitssituation kein Tema im Ausschuss

Keine Rolle spielten im Hauptausschuss Details zur Arbeitssituation in diesen Behörden wie die Frage unbesetzter Personalstellen und der im Rathausvergleich zeitweise weit überdurchschnittliche Krankenstand. So waren in der Arbeitsgruppe Bürgerservice, Kfz-Zulassung/Fahrerlaubnis Anfang 2019 von 25 verfügbaren Planstellen nur 19 besetzt.

Eine weitere Unschärfe bei der Betrachtung wurde durch den Umstand verursacht, dass die Beigeordnete in ihre Bilanzen offenbar auch Stellenanzahl und Arbeitsvorgänge der Ausländerbehörde einrechnete, obwohl sich der Stadtverordnetenauftrag ausschließlich auf den Bürgerservice und die Kfz-Zulassungsstelle bezog. Das erschwert die Vergleichbarkeit der aktuellen Zahlen mit früheren Informationen.

Von Volker Oelschläger