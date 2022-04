Potsdam

Der Bürgerservice in Potsdam bleibt Chefsache. Und nach ersten Rückschlägen seit Übernahme der Zuständigkeit vor wenigen Wochen geht Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) erneut in die Offensive.

Das Ticketsystem als Alternative zur Online-Terminbuchung soll schon nächste Woche wieder aufgenommen werden, die Warteliste für dringliche Anliegen soll künftig wie beim Impfen geführt werden, Ausweis-Dokumente sollen den Potsdamern schon im Spätsommer per Fahrradkurier nach Hause gebracht werden. Das hat der OB am Mittwochabend im Hauptausschuss angekündigt.

Mehr als die Hälfte der Belegschaft ist krank

Vor kaum zwei Wochen hatte er im Hauptausschuss ein erstes Maßnahmenbündel zur Ertüchtigung des seit Jahren massiv kritisierten Bürgerservices vorgestellt. Eine Maßnahme, die Rückkehr zum Zettelautomaten als Alternative zur Online-Terminvergabe, musste allerdings schon Tage nach dem Start am 10. April wegen hohen Krankenstandes wieder eingestellt werden.

„Ich hätte nicht geglaubt, dass innerhalb von 14 Tagen auf dem Tanker, und das ist es am Ende, alle Probleme gelöst sind und wieder laufen“, sagte Schubert am Mittwoch. Und wenn innerhalb von vier Tagen die Hälfte der Belegschaft erkranke, müssten in jedem anderen Verwaltungsbereich genauso Leistungen eingeschränkt werden wie jetzt im Bürgerservice.

Ab nächster Woche wieder Wartezettel

Er hoffe, dass der Krankenstand in der kommenden Woche in einem Maß sei, „dass wir das Ticketsystem wieder aufnehmen können“, für das im Untergeschoss zusätzliche Schalter installiert worden sind.

Der Oberbürgermeister kündigte zugleich an, dass der Bürgerservice von 34 MitarbeiterInnen Anfang April bis Juli um weitere zwölf KollegInnen verstärkt werden soll. Zunächst war nur eine Verstärkung um sechs MitarbeiterInnen angekündigt. Der umfangreichste Zugang mit insgesamt sieben MitarbeiterInnen ist jetzt für Mai geplant.

Eingeführt werden soll im Juni eine Buchungs-App, mit der über das Scannen eines QR-Codes die voraussichtlichen Wartezeiten eingesehen werden können. Über eine Ausweitung der online einsehbaren Termine für Terminbuchungen werde derzeit mit dem Anbieter der Software verhandelt.

Buchungssoftware bis Juni überarbeitet

Bis Juni soll die Buchungssoftware zudem so überarbeitet sein, dass ein Termin während des Buchungsverfahrens nicht von anderen Kunden des Bürgerservices übernommen werden kann.

Aufbereitet werden soll die Anmeldesituation für dringliche Anliegen: „Wir haben uns entschieden, die frühere Impf-Warteliste, die eigentlich auch vernünftig funktionierte, die auch einfach zu handhaben war, vom Anbieter bis Jahresende zur Warteliste für dringliche Anliegen umbauen zu lassen“, so der Oberbürgermeister.

Zwei Schalter sollen durch alternative Modelle der Dokumentenausgabe für andere Aufgaben entlastet werden. Geprüft wird laut Schubert das Modell einer Dokumentenausgabe per Fahrradkurier, das etwa in Rostock und Düsseldorf funktioniere. Geplante Umsetzung. Ende August. Die Anfang April angekündigten Selbstbedienungsautomaten zur automatischen Erfassung biometrischer Daten seien mittlerweile bestellt.

Potsdamer sollen Online-Dienste nutzen

Schubert appellierte zudem an die Potsdamer, verstärkt Online-Dienste zu nutzen, um den Bürgerservice vor Ort zu entlasten. „Reisepassbeantragung beispielsweise geht durchaus auch online. Auch heute schon. Man findet sie leider auf der Internetseite der Landeshauptstadt Potsdam noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber es geht auch heute schon“, so der Oberbürgermeister im Hauptausschuss.

„Ich kann nur dafür werben“, sagte Schubert, „dass diejenigen, die die technischen Möglichkeiten haben und in der Lage dazu sind, diese Möglichkeiten auch nutzen.“

Von Volker Oelschläger