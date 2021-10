Potsdam

Vor zehn Jahren wurde die Potsdamer Bürgerstiftung gegründet, am kommenden Samstag soll das gefeiert werden: An der – von der Stiftung geretteten – Inselbühne auf der Freundschaftsinsel.

Die Bürgerstiftung bewahrte die Potsdamer davor, dass die Stadtverwaltung die beliebte Inselbühne abriss. Seit Mai hat die Stiftung den Ort wiederbelebt und dort etliche Konzerte, Tanzshows und Wissenschafts-Veranstaltungen stattfinden lassen. Am Samstag findet die vorerst letzte Veranstaltung anlässlich des Geburtstags statt. Etliche Musiker, darunter ein Dj, die Band Yours Indeed und das Potsdamer Kneipenchor werden von 18 bis 22 Uhr für die musikalische Begleitung der Feier sorgen.

Was wird aus der Inselbühne?

Die Veranstaltung wird vorerst auch das letzte Fest auf der Inselbühne sein. Noch ist unklar, ob die Potsdamer Bürgerstiftung die Inselbühne auch im kommenden Jahr nutzen kann. „Wir haben den Abriss der Inselbühne aktiv verhindert und es ist der klare Wunsch, die Inselbühne auch nächstes Jahr zu öffnen“, sagt Marie-Luise Glahr, die Vorsitzende des Vorstandes der Stiftung. Dazu stehe die Stiftung in Gesprächen mit der Stadt.

Ob die Inselbühne von der Stiftung im kommenden Jahr ebenso wie in dieser Sommersaison genutzt werden kann, hängt vor allem von der Finanzierung ab. „Es geht konkret um bauliche Fragen und um die Finanzierung eines dauerhaften Betriebs“, sagt Marie-Luise Glahr. So haben sich in dieser Saison etwa 40 ehrenamtliche der Stiftung selbst darum gekümmert, dass „Pflaster verlegt wird, die Wände gestrichen werden und der Bühnenboden gezimmert wird – da steckt sehr viel Herzblut hinter“, sagt Martina Laube, eine Projektmanagerin der Stiftung.

Die Stadt sendet positive Signale

Doch müsse noch viel mehr getan werden. „Die Inselbühne braucht beispielsweise ausreichend Toiletten“, sagt Martina Laube. Auch muss der dauerhafte Veranstaltungsbetrieb finanziert werden. Auf Einnahmen der Gäste, etwa durch Eintrittspreise, verzichte die Stiftung dabei ganz bewusst. „Der Erfolg des Konzeptes liegt auch darin, dass es keine kommerzielle Bühne ist“, sagt Marie-Luise Glahr.

Um die Inselbühne auch im kommenden Jahr öffnen zu können, hofft Marie-Luisa Glahr nun auf öffentliche Gelder, Fördermittel und „im Idealfall einen Mäzen, der die Gagen der Künstler dauerhaft übernimmt“, sagt sie. Einen Teil könne die Stiftung beitragen, jedoch sei es nicht möglich, alles zu finanzieren. Die Signale der Stadt seien laut ihr positiv, jedoch hoffe sie auch, die Potsdamer zu Spenden bewegen zu können. „Wir wollen die Inselbühne nicht nur aus öffentlicher Hand finanzieren, wir möchten auch die Bürger mit einbeziehen und die Bürgerschaft in Bewegung bringen“, sagt sie.

Ende des Jahres laufen die Fördermittel für den PotsPresso aus. Quelle: Varvara Smirnova

Die Stiftung selbst hat ein Stiftungskapital von 50.000 Euro und finanziert sich aus Spenden und Fördermittel für die Projekte. Das Stiftungskapital sei laut Marie-Luise Glahr vergleichsweise eher gering. „In Hamburg hat eine Stiftung einen zweistelligen Millionenbetrag als Kapital“, sagt sie. Der Geburtstagswunsch der Stiftung sei es deshalb, dass Potsdamer in das Stiftungskapital einzahlen. „Wir kriegen so viel Zuspruch, aber von Luft und Liebe können wir nicht arbeiten“, sagt sie.

Die Stiftung sucht dringend ein neues Zuhause

Denn nun steht die Stiftung vor den nächsten Herausforderungen. Zum einen laufen laut Glahr die Fördermittel für den PotsPresso zum Ende dieses Jahrs aus. Zum anderen muss die Stiftung zum selben Zeitraum wegen Sanierungsarbeiten auch die Räume des Klosterkellers verlassen, die sie seit zwei Jahren kostenfrei nutzen darf, weshalb nun dringend ein neues Zuhause gesucht wird.

Potsdamerin erhält Bundesverdienstmedaille Für ihr ehrenamtliches Engagement als Gründerin der Potsdamer Bürgerstiftung wurde Marie-Luise Glahr mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet. In Abwesenheit des Bundesprädienten überreichte ihr der brandenburgische Ministerpräsident, Dietmar Woidke, am 24. September die Medaille. „Ihre Arbeit ist ein Segen für die Stadt Potsdam“, sagte er bei der Verleihung. Gegenüber der MAZ sagt Marie-Luise Glahr: „Es ist eine sehr große Ehre solch eine Wertschätzung zu erfahren. Ich hoffe, das gibt der Potsdamer Bürgerstiftung weiter Auftrieb.“

„Es ist schwierig“, gesteht Marie-Luise Glahr. Es gebe viele Gespräche und die Stiftung schüttle an jedem Baum, doch bisher ist noch kein neues Zuhause gefunden. Nun kann sich Marie-Luise Glahr gar vorstellen, Räumlichkeiten nur wochen- oder monatsweise zu nutzen, wenn das den Eigentümern entgegenkäme. Auch beim PotsPresso stehe die Stiftung im Kontakt mit der Stadt. Viel kann Marie-Luise Glahr über den Erhalt des Pfandsystems noch nicht sagen, nur so viel: „Ich bin optimistisch, dass viele Menschen das Projekt weiter wollen.“

Doch zunächst einmal soll am Samstag der Stiftungseigene Geburtstag gefeiert werden. Bis zu 150 Gäste erwartet Marie-Luise Glahr. Und auch in Zukunft will die Stiftung weiter engagiert an ihren Projekten arbeiten. „Für unser Bürger-Mobil bekommen wir zwei neue Fahrrad-Rikschas“, sagt sie. Vor allem aber, „wollen wir als Stiftung nun selbst ein Fazit ziehen für uns ziehen“, sagt sie.

Von Steve Reutter