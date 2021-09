Potsdam

Der Anglist, Politologe, Kommunikationswissenschaftler und Ökonom Ralf Frank ist an der privaten Gisma Business School am Potsdamer Jungfernsee Professor für organisatorische Transformation. Im MAZ-Gespräch erläutert er, warum nachhaltiges Wirtschaften plötzlich im Trend ist.

Herr Professor Frank, wieso hat der Markt das Problem nachhaltigen Wirtschaftens nicht schon allein gelöst? Wir sind doch alle für Umweltschutz, oder nicht?

Ralf Frank: Da würde ich sofort einhaken und fragen: Wollen wir das wirklich alle? Ja, wir Deutschen haben viele Biomärkte, wir trennen unseren Abfall und haben ein ausgeprägtes Verständnis für Umweltfragen. Aber das ist nicht überall so. In England zum Beispiel hat man noch vor wenigen Jahren Altöl aus den Autos einfach auf die Bahngleise gekippt. Hinzu kommt, dass nachhaltiges Wirtschaften nicht nur Ökologie, sondern auch Menschenrechte umfasst. Ein Unternehmen, das anders als etwa die berühmt-berüchtigten Textilfabriken in Bangladesh, auf ordentliche Arbeitsbedingungen achtet, gibt zunächst etwas mehr Geld aus. Das schlägt dann aber auch auf die deutschen Verbraucher zurück. Die mögen sich zwar die teuersten Küchen anschaffen, kaufen aber im Alltag dann doch lieber das Billig-T-Shirt aus Asien. Insofern ist das Bild vom ökologisch orientierten Verbraucher nicht ganz stimmig.

Ohne Vorschriften gibt es kaum Veränderungen

Wenn man das so hört, fragt man sich, ob Nachhaltigkeit überhaupt mit unserer Wirtschaftsordnung vereinbar ist.

Das geht schon, wir haben ja einen ordnungspolitischen Rahmen. Unternehmen gehen da zwar gerne in Deckung, aber ich glaube, wir brauchen schon in mancherlei Hinsicht Vorschriften, weil sich sonst nichts verändern wird. Die Unternehmen müssen sich an diesem Rahmen orientieren. Deshalb werden in Deutschland am Ende die relativ strengen Umweltgesetze von den Unternehmen eben doch angewandt. Das Problem der Nachhaltigkeit ist eher das, was in anderen Ländern passiert. Wir müssen dafür sorgen, dass ein bestimmter ordnungspolitischer Rahmen auch anderswo gilt.

Und wie sollen wir darauf Einfluss nehmen?

Wir und die deutschen Unternehmen müssen zum Beispiel nicht dort kaufen, wo man die Menschenrechte missachtet. Unternehmen haben zum Beispiel Einfluss auf die Lieferketten, auch wenn sie immer wieder das Gegenteil behaupten. Deutsche Automobilhersteller legen zum Beispiel sehr viel Wert darauf, dass sie unter ihren Zulieferern keine schwarzen Schafe haben. Sie können zum Beispiel ihre Lieferanten dazu zwingen bestimmte Anforderungen an Nachhaltigkeit aufzulegen – ob das Wasserverbrauch, Stromverbrauch oder Genderneutralität ist.

Sind diese anständigen Unternehmen wettbewerbsfähig gegenüber denen, die es nicht so eng sehen?

Ja, meine Studenten sind da auch oft sehr skeptisch. Und tatsächlich sind die Unternehmen in der Realität oft nicht so nachhaltig, wie sie vorgeben. So hat Volkswagen sehr öffentlichkeitswirksam seinen Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt und damit geprotzt, das Frittierfett der Kantine ordentlich zu entsorgen, zugleich munter bei den Abgaswerten seiner Diesel geschwindelt und Millionen Kunden eine Betrugssoftware verpasst. Deshalb fordere ich meine Studenten immer auf, dahinter zu schauen, ob wirklich stimmt, was Unternehmen behaupten. Oftmals handelt es sich ja nur um Greenwashing, das heißt, Unternehmen geben nur vor, nachhaltig zu sein, sind es aber nicht.

PR-Aktionen für angebliches Gemeinwohl

Wie täuschen Unternehmen das vor?

Nehmen wir eine Bank, die Strafzahlungen leisten muss, weil sie Kunden betrogen hat. Die schickt, um sich rein zu waschen, einfach ein paar Leute los, die auf Kinderspielplätzen öffentlichkeitswirksam Sandkästen reinigen. Damit zeigt die Bank scheinbar, wie sehr sie sich doch ums Gemeinwohl kümmert.

Also reine PR?

Genau! Die Aktion demonstriert, was für tolle Führungskräfte die Bank hat, an ihrem Geschäftsgebaren ändert sie aber nichts. Eine andere Strategie ist, sich Stiftungen anzulachen, die dann das machen, was das Unternehmen selber nicht macht, nämlich die Jugend fördern, die Natur schützen oder Altenheime bauen. Dabei kann das eigentliche Produkt des Unternehmens dem Gemeinwohl zugleich enorm schaden. Denken Sie an den Zuckergehalt von Softdrinks, die für Diabetes Mellitus und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen verantwortlich sind.

Ist nachhaltiges Wirtschaften also auch Erziehung und Bildung des Konsumenten?

Als Verhaltensökonom habe ich mit dieser Sicht so meine Schwierigkeit. Ich habe erst neulich mit meinen Studenten ein Experiment gemacht. Ich habe sie gefragt, wer zum Beispiel die Nahrungsmittelinformationen auf Dosen oder Packungen liest. Tatsächlich ist die Aufmerksamkeitsquote relativ gering. Nicht selten sind Konsumenten einfach impulsgetrieben. Sie wollen jetzt sofort eine Dose Cola – und über die Inhaltsstoffe denken Sie allenfalls später nach. Andererseits kann man durch gewisse Schockbilder schon das Verhalten beeinflussen. Wenn Sie zeigen, wie viele Stücke Würfelzucker in einer Dose Cola sind, werden die Konsumenten schon nachdenklich.

Das Verhalten mit Besteuerung lenken

Und was bringt Anbieter dazu, sich anders zu verhalten?

Wirtschaft und Nachhaltigkeit vertragen sich dann gut, wenn die Einsicht wächst, dass man an den Ressourcen Raubbau übt. Das kann auch Unternehmen motivieren, den Kunden bessere Alternativen anzubieten. Natürlich muss auch der ordnungspolitische Rahmen hinzukommen. Das könnten etwa Steuererleichterungen für Unternehmen sein, die in Energieeffizienz investieren, oder für Autofahrer, die CO2-arme Fahrzeuge kaufen. Im Augenblick kommen gerade aus Brüssel sehr viele Signale, die in die richtige Richtung gehen.

Welche sind das?

Zum Beispiel die von Brüssel vorgeschlagene Taxonomie, also das Regelwerk, mit dem sich nachprüfen lässt, ob eine wirtschaftliche Tätigkeit nachhaltig ist. Die Taxonomie umfasst bestimmte Umweltregeln und die allgemeine Regel: richte keinen nachhaltigen Schaden an. Künftig müssen zum Beispiel Banken, die Firmen Kredite geben, Berichte vorlegen, in die verschiedene Informationen über ihre Kreditnehmer eingehen. Dazu gehören zum Beispiel der grüne Umsatz – also welche Produkte umweltverträglich sind – und die grünen Investitionen zum Beispiel in energieeffiziente Anlagen. Man kann sich vorstellen, dass eine Bank einem Unternehmen günstigere Konditionen anbietet, wenn dieses grün handelt. Damit haben wir richtige Mechanismen für nachhaltiges Wirtschaften gefunden.

Wie vermitteln Sie bei der Gisma am Jungfernsee das Thema nachhaltiges Wirtschaften?

Unsere Studierenden sind sehr aufgeschlossen. In meinen Kursen ist das Thema nachhaltiges Wirtschaften automatisch mit eingebettet. Im Fach Innovation kommen zum Beispiel auch immer die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen vor. Die Studierenden müssen dann zum Beispiel überlegen, welche Innovationen für Trinkwasserqualität sorgen oder den Plastikmüll in Meeren reduzieren. Wir haben zum Beispiel auch viele Studenten aus Indien, Afrika und Lateinamerika, wo ja Umweltvorschriften oft gar nicht so sehr geachtet werden. Den Studierenden selbst ist das alles aber sehr wichtig. Ich kann ihnen auch Dinge mitgeben, die sie zuhause umsetzen können. Oft sind sie ganz erstaunt, was schon alles geht in Sachen Nachhaltigkeit.

Und ändert sich die Industrielandschaft auch entsprechend?

Ja, Thyssen-Krupp baut zum Beispiel in den Niederlanden ein Stahlwerk, das nur mit Wasserstoff auskommt. Dabei ist es noch nicht so lange her, dass mir gestandene Banker gesagt haben, nachhaltiges Wirtschaften sei esoterisch und ideologisch. Jetzt, seit drei oder vier Jahren, ist jeder auf dem Kapitalmarkt grün. Auf individueller Ebene neu ist zum Beispiel das Phänomen der Flugscham. Ich pendele zum Beispiel regelmäßig mit dem Zug von Frankfurt nach Berlin. Noch vor einigen Jahren hätte man gesagt, da fliege ich lieber. Das wäre sogar günstiger. Und hier müsste auch jetzt wieder der ordnungspolitische Rahmen greifen, um auf betrieblicher Ebene etwas zu ändern. Ich hätte zum Beispiel gern, dass ein Betrieb wie die Bahn, die sehr viel für die Umwelt tun kann, mehr staatliche Unterstützung bekommt, um mit anderen Angeboten aufwarten zu können.

Von Rüdiger Braun