Potsdamer Buslinie 694 verkehrt nur bis zur Hoffbauer-Stiftung

Potsdam

Die Potsdamer Buslinie 694 in Richtung Küsselstraße verkehrt aktuell nur noch bis zur Hoffbauer-Stiftung. Dies teilte der Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) via Twitter mit. Die Haltestellen Tornowstraße und Küsselstraßen können nach Angaben der Verkehrsbetriebe derzeit nicht angefahren werden. Grund sind laut Stefan Klotz, ein Sprecher der Potsdamer Stadtwerke, Beschädigungen an der Straße durch Bauarbeiten.

Eine Umleitungsstrecke wird es laut ihm zunächst nicht geben. Es sei dort schwierig, eine Umleitung für Busse einzurichten. Wie lange die beiden Haltestellen nicht angefahren werden können, könne er gegenwärtig noch nicht sagen. Jedoch würden an den Haltestellen Fahrgastinformationen hängen, die darauf hinweisen würden.

Von MAZonline