Potsdam

Saskia Ludwig, Direktkandidatin der CDU im Potsdamer Wahlkreis 61, geht mit Listenplatz sieben in den Bundestagswahlkampf. Am Sonnabend hat die Brandenburgische CDU in Potsdam ihre Liste für die Wahl am 26. September aufgestellt, als Spitzenkandidat geht der Uckermärker Jens Koeppen ins Rennen.

Wahlkreis 61: Duell der Kanzlerkandidaten

Ludwig tritt im Promi-Wahlkreis 61, der Potsdam und Umland umfasst, gegen gleich zwei Kanzlerkandidaten an: Für die Grünen geht als Direktkandidatin des Wahlkreises Annalena Baerbock ins Rennen, für die SPD Olaf Scholz. Beide leben genau wie Ludwig in Potsdam. Es treten ebenfalls an: Norbert Müller (Linke), Tim Krause (AfD) Linda Teuteberg (FDP), Daniel Margraf (ÖDP), Lu Yen Roloff (Einzelbewerberin) und Orson Baecker (Die Partei) an.

Saskia Ludwig meldete sich am Sonnabend bereits kurz nach der Listenaufstellung der CDU mit einer Pressemitteilung zu Wort. Sie sei überzeugt, bei der Wahl am 26. September gehe es in diesem Jahr um alles. Dann werde sich entscheiden, „ob man weiter Freiheit und Wohlstand vorantreiben könne, oder ob es für die breite Mitte Verbote gebe“.

Wahlkreis 61: Ludwig sieht sich als einzig „echte Kandidatin“

Im Wahlkreis 61 sehe sie sich als „die echte Kandidatin für den Wahlkreis, die Brandenburg kennt und nicht wie andere Kandidaten auf Durchreise sind.“ Der Wahlkreis 61, so Ludwig, habe eine echte Vertretung verdient. „Dafür trete ich an.“ Als gebürtige Potsdamerin sei sie eine von hier und kenne Land und Leute.

Als Ziel für die Brandenburger CDU gab sie aus: „Unser Ziel ist, dass die Liste gar nicht zum Zuge kommen muss, sondern jeder Kandidat seinen Wahlkreis direkt holt. Dies ist unser gemeinsamer Ansatz: Jeder kämpft in seinem Wahlkreis, wir unterstützen uns dabei gegenseitig, und zusammen strengen wir uns an für ein klares CDU-Ergebnis in Brandenburg.“ Der Wahlerfolg im September, so Ludwig weiter, gelinge nur miteinander im Teamspiel.

Von MAZonline/off