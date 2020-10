Potsdam

Angesichts der Überlastung des Bauamtes fordert die CDU eine Aufstockung des Personals – andernfalls könnte sich die Personalknappheit wie eine Bremse für die wachsende Landeshauptstadt auswirken.

Wie berichtet, können dringliche Bebauungspläne nicht im notwendigen Umfang abgearbeitet werden. Mehr Mitarbeiter sollen das Problem lindern, so die Forderung der CDU in einem Antrag für die nächste Stadtverordnetensitzung. „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Rahmen der kommunalen Planungshoheit die Kapazität für die Bearbeitung der Bebauungspläne von derzeit 40 auf 55 Bebauungspläne in Priorität 1 aufzustocken und dies im nächsten Haushalt entsprechend abzusichern“, heißt es in dem Antrag von Fraktionsmitglied Lars Eichert.

Konflikte um B-Pläne in Priorität 1

Der Hintergrund: Bei den derzeitigen Kapazitäten komme es immer wieder zu Konflikten zwischen den einzelnen Stadt- und Ortsteilen bei der Festlegung, welche Bebauungspläne in Priorität 1 bearbeitet werden. In der Priorität 2 sind jene B-Pläne, die auf Bearbeitung warten – sie sind zudem die „Nachrücker“ für die nächste Runde. „In der Vergangenheit kam es aber auch vor, dass aus aktuellem Anlass nicht die Nachrücker bearbeitet wurden, sondern andere Projekte als dringlicher erachtet und damit vorgezogen wurden", so Eichert.

Bauanträge sollen digital gestellt werden

Die Bauverwaltung soll auch moderner in Sachen Antragstellung werden. Das ist die Kernforderung eines zweiten CDU-Antrags. Danach soll bis Ende 2021 die digitale Bauantragstellung und -bearbeitung sichergestellt werden. Die jetzige schriftliche Form in dreifacher Ausfertigung sei nicht mehr zeitgemäß und verlängere Verfahrenszeiten.

Von Ildiko Röd