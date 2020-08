Potsdamer CDU-Vorstand ohne Wahl-Empfehlung für Vorsitzenden Friederich

Potsdam/Potsdam-Mittelmark

Die Bewerberriege um die Kandidatur für die Bundestagswahl 2021 ist bei der CDU nach wie vor überschaubar: Zurzeit gibt es zwei Kandidaten zur Nominierung, Saskia Ludwig – Bundestags- und Landtagsabgeordnete – sowie der Potsdamer Kreis- und Fraktionschef Götz Friederich.

Saskia Ludwig, Bundestags- und Landtagsabgeordnete. Quelle: Privat

„Der Vorstand des CDU-Kreisverbandes Potsdam befindet sich in der Vorbereitung zur Gestaltung und Ausrichtung einer Wahlveranstaltung zur Nominierung einer Kandidatin oder eines Kandidaten zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 61. Die Mitglieder in diesem Wahlkreis 61 – Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming – entscheiden über die Nominierung eines Kandidaten beziehungsweise einer Kandidatin“, erklärte Friederich am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Gleichwohl können auch die Kreisvorstände ihre Empfehlungen aussprechen. Während Ludwig den Kreisvorstand von Potsdam-Mittelmark hinter sich weiß, konnte Kreis- und Fraktionschef Friederich dem Vernehmen nach bislang keine entsprechende Empfehlung durch den Potsdamer Kreisvorstand bekommen. Nach MAZ-Informationen stand bei einer Sitzung des Kreisvorstandes am Montagabend zwar der Punkt „Nominierung“ auf der Tagesordnung – zu einer Empfehlung ist es aber offenbar letztlich nicht gekommen.

Wann die Nominierungsveranstaltung im Wahlkreis 61 stattfindet, steht noch nicht fest.

Von Ildiko Röd