Wie groß soll Krampnitz werden, wie wie viele Einwohner verträgt die gesamte Stadt Potsdam? Die Potsdamer CDU, die sich in der Oppositionsrolle regelmäßig als scharfer Kritiker des neuen Stadtteils äußert, zeigt sich uneins. Der Stadtverordnete Matthias Finken lehnt die Begrenzung der Einwohnerzahl auf 200.00 Einwohner, die sein Fraktionskollege Wieland Niekisch am Donnerstag ins Spiel gebracht hat, deutlich ab.

Mehr Wohnraum nötig um Mietenniveau zu halten

„Das Wachstum unserer Stadt ist eine Herausforderung, aber auch eine Chance. Wir können die Dynamik der Entwicklung nicht aufhalten oder verhindern, sondern nur gestalten. Mit dem Bevölkerungswachstum steigt auch der Bedarf an Wohnraum. Darum brauchen wir ausreichend Wohnungsneubau, um die Mieten in einem bezahlbaren Rahmen zu halten“, teilte er am Freitag mit.

Niekisch fordert dagegen eine „absolute Schallgrenze“ für die Potsdamer Gesamteinwohnerzahl von 200 000. Das Ziel, diese Zahl „auf gigantische 220 000 hochzustemmen zu wollen, ist unrealistisch und unverantwortlich“, so Niekisch.

Wieland Niekisch ist CDu-Stadtverordneter in Potsdam. Quelle: CDU

Finken : „Klares Ja zur Entwicklung von Krampnitz in der vorgesehenen Größe“

Matthias Finken engagiert sich für die CDU vor allem im Bornstedter Feld. Die dort gemachten Erfahrungen müssten in Krampnitz vermieden werden. Man müsse dafür sorgen, „dass vor dem Bezug der Wohnungen das ÖPNV-Angebot bereit steht und die soziale Infrastruktur, wie Kitas, Schulen sowie Sport- und Senioreneinrichtungen fertig ist.“

Den Masterplan Krampnitz mit 10.000 Einwohnern trägt Finken aber weiter mit. „Deshalb ein klares ja zur Entwicklung von Krampnitz, auch in der vorgesehenen Größe; die wir brauchen, um die dort vorgesehenen Schulen, Kitas, Senioren-, Sport- und Versorgungseinrichtungen überhaupt bauen zu können.“ Am Mittwoch hatte die Verwaltung erklärt, dass der neue Stadtteil vorerst nur bis 5000 Einwohner entwickelt wird. Die zweite Ausbaustufe ist in Absprache mit dem Land fest daran geknüpft, dass der Straßenbahn-Ausbau rechtlich gesichert ist.

