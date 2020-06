Potsdam

Die Potsdamer CDU will ein Bürgerbegehren für die Anerkennung der Arbeit aller Krankenhäuser in der Stadt während der Corona-Krise starten. Das erklärte der Kreis- und Fraktionschef Götz Friederich am Freitag in einem Interview mit Hauptstadt TV. Einen entsprechenden Antrag hatte die CDU bereits Mitte Mai in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht, war aber am Widerstand der anderen Fraktionen gescheitert.

Streit um Corona-Prämie für Mitarbeiter des Bergmann-Klinikums

Hintergrund der Debatte ist der von den Stadtverordneten beschlossene 500-Euro-Corona-Bonus für die Angestellte des kommunalen Bergmann-Klinikums. Die Mitarbeiter der katholischen Krankenhäuser in Potsdam sollen hingegen in die Röhre gucken: Sie sollten als Dankeschön für ihre Arbeit in der Corona-Krise einen Gutschein für die städtischen Bäder erhalten – Wasserrutsche statt Geldsegen, außerdem waren noch andere Gutscheine für kommunale Einrichtungen geplant. Das Problem: Das Bergmann-Klinikum gehört der Stadt, Geld in ein nicht-kommunales Unternehmen zu stecken, ist gar nicht so einfach.

Die Forderung der CDU in ihrem Bürgerbegehren: Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) soll Mittel und Wege finden, für die Mitarbeiter der christlichen Krankenhäuser ein adäquates Dankeschön zu organisieren. Das könnten Landes- oder Bundesmittel sein, aber auch Gutscheine städtischer Unternehmen – dann allerdings im Gegenwert von 500 Euro. Städtische Mittel sollen nicht fließen.

Bürgerbegehren soll in den kommenden Tagen starten

Das Bürgerbegehren der CDU soll in den kommenden Tagen starten. Damit kann die Bürgerschaft der Landeshauptstadt Potsdam einen Bürgerentscheid über eine Angelegenheit beantragen, die in der Zuständigkeit der Stadt liegt. Ein solches Begehren muss schriftlich beim Wahlleiter eingereicht werden, eine Begründung enthalten – und von mindestens zehn Prozent der wahlberechtigten Potsdamer unterschrieben sein, das wären zur Zeit etwa 14 000 Unterschriften.

Wenn die Unterschriftenlisten vollständig eingereicht sind, prüft die Kommunalaufsicht die Zulässigkeit . Stimmt alles, kann es entweder zu einem Bürgerentscheid kommen – hier sind die Hürden höher als beim Begehren, 25 Prozent der Wahlberechtigten müssen dem Anliegen zustimmen. Möglich ist zudem ein Stadtverordnetenentscheid, bei dem der Text des Bürgerbegehrens abgestimmt wird. Wenn hier keine Zustimmung erfolgt, kommt noch der Bürgerentscheid in Frage. Wenn keine der Optionen die nötige Mehrheit bringt, ist das gesamte Verfahren gescheitert.

Bislang acht Bürgerbegehren in Potsdam

Bislang gab es acht solcher Bürgerbegehren in Potsdam, zwei davon wurden erfolgreich beendet: das Abwahlbegehren gegen den Oberbürgermeister Horst Graulich ( SPD) im Jahr 1998 und das Begehren für den Erhalt des Treffpunkt Freizeit im Jahr 2000. Schwieriger ist die Lage beim Begehren gegen den Wiederaufbau der Garnisonkirche, denn es mündete 2014 in einen Stadtverordnetenbeschluss, nach dem der Oberbürgermeister „alle für die Stadt rechtlich zulässigen Möglichkeiten nutzen“ sollte, „um auf die Auflösung der Stiftung Garnisonkirche Potsdam hinzuwirken“ – der Kirchenbau schreitet derweil voran.

Zuletzt hatten sich zwei Bürgerbegehren der Bezahlung und den Arbeitsbedingungen am kommunalen Krankenhaus „ Ernst von Bergmann“ gewidmet, beide hatten das nötige Quorum erreicht. Die in einem der beiden verlangte Rückkehr des Krankenhauses in den entsprechenden Tarifvertrag haben die Stadtverordneten mittlerweile beschlossen, doch auch hier treten immer mehr Probleme zutage.

