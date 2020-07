Innenstadt

Die Cartoons im Flur des Oberbürgermeisters sind für das Rathaus nicht besonders schmeichelhaft. Die Frau am Bürgerservice, die lobt: „Wow, ist ja schneller als dieses Internet ...“. Wir wissen: Nach dem IT-Blackout im Januar ging ein halbes Jahr gar nichts mehr.

Oder die Frau mit Rollator vor den Stufen der Apotheke in der Brandenburger. Der Inhaber sagt: „Sie brauchen neues Pflaster ? ... Tja, blöd, gibt es erst 2022.“

Dann der Kunde, der die Frau am Schalter fragt: „Sie sehen sie so erholt aus. Waren Sie im Urlaub?“ Und sie: „Nein. ... Aber mein Chef.“ Ganz groß auch dieses hier vom Personalbüro, in dem die Sachbearbeiterin dem Bewerber verkündet. „Tja, leider können wir Sie nicht einstellen ... unsere Einstellungsstelle ist nicht besetzt.“

Porto Allegre blickt auf Potsdam

So viel Selbstironie ist wohl nicht nur im Potsdamer Rathaus eigentlich Mangelware. Trotzdem haben sie ihn machen lassen: Bürgermeister Burkhard Exner ( SPD) hielt am Donnerstag die Laudatio zur Vernissage der Ausstellung mit 30 Cartoons von MAZ-Karikaturist Jörg Hafemeister.

Thema: Der Potsdamer Bürgerhaushalt, der laut Exner mit seiner Kontinuität seit 2008 und der stetig wachsenden Beteiligung auf mittlerweile mehr als 17.500 Teilnehmer bundesweit einmalig ist und von Köln über Hamburg bis hin zum brasilianischen Porto Alegre aufmerksam beobachtet wird: „Wir werden immer wieder gefragt. Also wie macht ihr das jetzt eigentlich?“

Die Ausstellung bezeichnete Exner in seiner Begrüßung als Super-Idee und als zusätzlichen Schub für den Bürgerhaushalt. Hafemeister sei ja „wirklich in aller Munde“, so der Bürgermeister: „Man guckt immer in die MAZ. Was hat er denn da nun wieder gemacht?“ Das sei „inzwischen Kult“.

Jörg Hafemeister bedankte sich mit der Feststellung, dass er zunächst gar nicht gewusst habe, ob er vielleicht „zu dicht am Thema dran“ sei, um damit satirisch zu arbeiten: „Dann hat mir aber der Gedanke gefalle, dass die Stadt es ganz gut verkraftet“.

Hafemeister entgeht der Falle

Hafemeister entging der Falle, sich allein am Bürgerhaushalt abzuarbeiten. Seine Cartoons sind vertraute Momentaufnahme von Dingen, die gut oder auch weniger gut laufen. Klar, dass Finanzen als grundlegende Koordinate immer wieder einmal vorkommen.

Einmal können sich Vertraute des Cartoonisten über ein ganz persönliches Statement freuen: „Das teuerste sind immer die Sparmaßnahmen“ heißt es in der Sprechblase über dem Waschhaus, dem Blu und der Biosphäre. Darunter ein Geldsack mit dem Titel „Freiwillige Ausgaben“.

Als Mitarbeiter des damaligen Lindenpark e.V. hatte Hafemeister in den 1990er Jahren die harten Auseinandersetzungen um das Überleben der freien Szene in einer Stadt mit permanentem Defizit hautnah miterlebt. Mit Blick auf die aktuelle, auch vom Finanzdezernenten verantwortete Politik zur Rettung der Kultur in der Corona-Krise ist gerade dieses Bild ein großes Kompliment.

Von Volker Oelschläger