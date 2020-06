Frust und Freude bei der „Pollerparty“ in Potsdams City

Innenstadt

Sie teilen die Innenstadt –ganz buchstäblich: Die acht rot-weiß geringelten Poller, die schräg zwischen Gutenberg- und Jägerstraße aufgestellt sind, sollen den Durchgangsverkehr stoppen. Tausende Autofahrer nutzten jahrelang die enge Gutenbergstraße als bequeme Umfahrung der zugestauten Hegelallee, doch seit einigen Wochen ist Schluss damit. Die Poller teilen aber auch die Anwohner und Geschäftsinhaber in zwei Seiten: Die einen lieben die Poller, die anderen sind stinksauer.

Anlieger spricht von Sabotage

Zur Fraktion stinksauer gehört Ulrich Horak. Der 75-Jährige wohnt in Groß Glienicke, sein Unternehmen Potsdam Allfinanz sitzt in der Jägerstraße – und zwar genau in dem Teil, der nun, zumindest sieht das Ulrich Horak so, von der Außenwelt abgeschnitten ist. Sabotage sei das, ruft er in die reden der Poller-Fans hinein. „Ich bin gehbehindert und darf nicht mal mehr vor meiner Firma anhalten“, sagt er. Seine Frau fährt den Geschäftsmann zur Arbeit, sie muss nun einen weiten Umweg in kauf nehmen, um die Jägerstraße zu erreichen. „Das kann doch nicht im Sinn der Grünen sein, dass wir mehr Sprit verbrauchen“, sagt Horak. Auch das Be- und Entladen sei verboten worden –schlecht für die Firma, die auch auf Messen vertreten ist und schwere Aufbauten transportieren muss.

Die Grünen, die Horak da anspricht, haben am Freitag zur „ Pollerparty“ geladen. Die Verkehrsstörer sollen feierlich, nun ja, nicht gerade eröffnet, aber doch eingeweiht werden. Mit Schnittchen, Livemusik und Reden feiert die Ökopartei mit etwa 20 Gästen den jahrelang erkämpften Erfolg. Für sie sind die Poller ein wichtiger Schritt zur autofreien Innenstadt.

Jahrelange Bürgerbeteiligung ging voraus

Tatsächlich sind es nicht nur die Grünen, die die Verkehrsberuhigung wollten. jahrelange Bürgerbeteiligung und mehrere Werkstattverfahren mussten überstanden werden. „Die Verwaltung wollte eigentlich nur ein Einbahnstraßensystem“, erinnert sich Jan Kuppert, Sprecher des ökologischen Verkehrsclubs VCD. „Es war dann eine große Mehrheit der Anwohner, die diese Lösung durchgesetzt haben.“ Das bestätigt auch der Beigeordnete für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft in und Umwelt der Landeshauptstadt, Bernd Rubelt. „Wir haben intern lange mit uns gerungen“, sagt Rubelt.

Letztlich zeigt er sich aber zufrieden. „Man muss den Verkehr sinnvoll leiten. Eine Innenstadt lebt davon, dass die Menschen gern herkommen – das Argument, einen Parkplatz direkt vor einem Laden zu haben, ist dabei aber nicht ganz korrekt“, so Rubelt, „denn man muss auch bedenken, dass ein Autoparkplatz Raum für sechs oder acht Fahrräder bietet.“ Viele Händler und Gastronomen in der Innenstadt hätten diese Chance erkannt. „Die einen wollen eine autofreie Innenstadt, wir als Verwaltung eine autoarme“, sagt Rubelt. „ich bin aber sicher, dass wir gemeinsam ans Ziel kommen.“

