Innenstadt

Eine Baden-Württembergerin macht in Potsdam einen Ossi-Laden auf. In der Lindenstraße 12, dem früheren Sportgeschäft von Läuferin Ulrike Bruns, eröffnet Bärbel Lay (49) aus Schwäbisch Hall am 15. September das Geschäft „Nostalgie & Café“, das im Ladenlokal mehrere hundert Artikel aus DDR-Zeiten anbietet und im Hochparterre ein Café haben wird. Dort kann man die eine oder andere Süßspeise zum Kaffee oder Kakao probeweise verzehren, ehe man sich entscheidet, etwa sie „unten“ kauft oder besser nicht, denn vieles, was ein DDR-Label trägt, schmeckt in der bundesdeutschen Produktion ganz anders.

Was gut geht an Ost-Produkten, weiß Lay von von der gleichaltrigen Andrea Streit in Leipzig, die sie als Unternehmensberaterin mal betreut hat, ehe sie selbst in deren DDR-Laden einstieg. Dafür ist Streit Mitinhaberin des Potsdamer Ladens. Auch der Leipziger Laden ist in City-Lage, am 15. Juni erst eröffnet, in Corona-Zeiten und doch „rasend nachgefragt“, wie Lay berichtet.

DDR-Mobiliar bei ebay gekauft

„Für den Potsdamer Laden haben wir die vergangenen Wochen bei ebay diverse Stühle und Tische aufgekauft, um den DDR-Chic zu bekommen“, erzählt sie. Es werde hölzerne Regale an den nüchtern weißen Wänden geben und in der Mitte einen großen Tisch zur Warenpräsentation, vielleicht sogar als Wühltisch.

Bärbel Lay vor ihrem künftigen DDR-Laden in der Lindenstraße 12 Quelle: Rainer Schüler

Vor allem auf Lebensmittel orientiert man sich, die noch heute einen Markt haben: Tempo-Linsen und -erbsen etwa, Tote-Oma-Blutwurst, Rotstern-Süßigkeiten, Brocken-Splitter und Schlagersüßtafel, Nudossi gehört zu diesem Pflichtprogramm.

Dederon, Plastik und Plüsch

Die extrem dehnbaren Dederon-Einkaufsnetze wird es geben und die flachen Plastikkörbchen, die man meist für Brötchen nutzte. Auch Plüsch-Dinge soll man finden: Pittiplatsch, Schnatterinchen und den Fuchs zum Beispiel, Textilien eher nicht. Und viele Kinderbücher wollen sie ins Sortiment aufnehmen, reich illustriert, die Renner in Leipzig: Die mussten ständig nachbestellt werden. Im Pflichtangebot sind die bunten Henkeltassen aus Plastik und die aus gleichfalls farbigem Kunststoff massenhaft gefertigten Eierbecher in Hühnerform.

DDR-Laden in Leipzig Quelle: B.Lay

„Die Produkte, die es schon zu DDR-Zeiten gab, werden entweder immer noch produziert oder nach einer Marktpause inzwischen wieder“, sagt Lay: „Nicht nur alte Leute kaufen das, sondern auch Menschen meines Alters, die die DDR vielleicht noch aus Kindheitstagen kennen und sich gern daran erinnern.“ Sie selbst gehört ja nicht dazu. Und viele Leute wollten einfach nur mal „in die DDR hineinschnuppern“, die sie selbst nicht kannten: „Wir liegen ja hier am Weg vom Dorint-Hotel zur Innenstadt“, sagt Lay, die am 1. Mai 2014 nach Potsdam gezogen ist als Co-Gründerin eines Windenergie-Startup-Unternehmens. Dort stieg sie 2017 aus und machte sich als Unternehmensberaterin selbstständig. Nun ist sie also Laden- und Caféhausbetreiberin.

Laden stand mehr als ein Jahr leer

Der Laden stand seit Juli 2019 leer. Im Oktober entdeckte Lay das Inserat im Internet und bewarb sich. Im März 2020 hätte sie schon einen Mietvertrag haben können, doch war der wegen „Knebelklauseln“, wie sie sagt, unakzeptabel für sie. Dann hat offenbar die Hausverwaltung gewechselt; es gab eine neue Anzeige, und diesmal passte es. Bärbel Lay weiß, dass die Mieten in der City Potsdam hoch sind, glaubt aber fest, dass sie das schaffen kann.

Ossi-Laden in Annaberg Quelle: Volker Oelschläger

Sie setzt auch stark auf das Café, in dem man nicht nur Kaffee trinken, Kekse und vielleicht sogar selbst gebackenen Kuchen essen, sondern sich auch eine Portion Nudeln mit Tomatensoße bestellen und dazu auch andere Soßen testen kann. Geöffnet haben soll der Laden Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr, samstags eventuell nicht so lange. Lay hat eine Vollzeitstelle geschaffen und mehrere Teilzeitstellen, für die sich schon Menschen beworben haben.

Von Rainer Schüler