So bunt demonstrieren die Potsdamer Club-Betreiber

Potsdam

Die Botschaft ist deutlich: „Das Sterben der Clubszene hat begonnen“, steht auf dem großen orangefarbenen Banner, das Marcus Weber am Potsdamer Lustgarten gespannt hat. Der Betreiber des Club Laguna ist Kummer gewohnt. Zweimal hatte er binnen kurzer Zeit die Location wechseln müssen, nun hat er für seinen Nachtclub zwar in der Posthofstraße ein Zuhause gefunden – aber die Corona-Pandemie macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Am Samstag will Marcus Weber deshalb ein Zeichen setzen. Und zwar eines, das man nicht überhören kann.

Parade und Tanz im Käfig

Gemeinsam mit der Schlagerparty Pirschheidi veranstaltet der Club Laguna eine Tanzdemo. Den Anfang machten am Mittag die bestens gelaunten Schlagerfreunde, die untermalt von Roland Kaiser, Heidi-Soundtrack und anderen Klassikern ihres Genres durch die ganze Stadt zogen. Nach der Schlagertour durch die Stadt beschallt Weber den Platz mit elektronischen Beats, in extra aufgebauten Käfigen dürfen jeweils vier Gäste tanzen. Pirschheidi hat für gewöhnlich ihre Heimat im früheren Bahnhof in der Pirschheide am westlichen Potsdamer Stadtrand. Doch seit Mitte März sind dort die Türen zu. „Ich möchte nicht von einem Berufsverbot sprechen“, sagt Torsten Kuhn, „aber es ist wirklich hart.“ Denn nicht nur die Schlagerpartys sind abgesagt, sondern sämtliche Veranstaltungen im Club und alle Buchungen außerhalb. „Wir hätten in Hannover spielen sollen, wir hatten jede Menge Feiern“, sagt Kuhn. Jetzt hat er: Nichts.

Anzeige

Marcus Weber vom Club Laguna kennt die Sorgen des Kollegen nur zu gut. „Nach aktuellem Stand dürfen wir frühestens am 1. September wieder aufmachen. Aber das kann ich mir derzeit nicht vorstellen“, sagt er. Zu heikel sei die Situation, zu unklar die Auflagen – und zu abschreckend die Beispiele aus anderen Regionen. So hatten sich zu Beginn der Ausbruchswelle in einem Berliner Club fast 20 Besucher auf einmal mit dem Sars-Cov2-Virus infiziert; aus Ostfriesland wurden Infektionen in einem Restaurant nach dessen Wiedereröffnung gemeldet. „Niemand will einer dieser Läden sein“, sagt Marcus Weber, „und auch wir haben natürlich Angst vor einer tödlichen Krankheit.“

Weitere MAZ+ Artikel

Ziel ist nicht die Öffnung

Deswegen ist das Ziel der gemeinsamen Demonstration im Lustgarten nicht die sofortige Wiedereröffnung der Clubs. „Wir als Veranstalter wurden einfach vergessen, wir gehören nicht zu den Gastronomen und stehen irgendwie außerhalb“, sagt Marcus Weber. „Wir haben zwei klare Forderungen“, ergänzt Torsten Kuhn. So solle das Land die im März zugesagten Soforthilfen für Selbständige in der Form auszahlen, wie es ursprünglich angekündigt worden war: Zur Deckung der Einnahmenausfälle. „Still und heimlich hieß es da auf einmal, man kann die nur für Betriebskosten einsetzen“, so Kuhn. Die seien aber für die meisten Künstler nicht das Problem, stattdessen sorgten die ausbleibenden Umsätze aber für Existenznöte. Die zweite Forderung richtet sich an die Stadtverwaltung. „Vertraut uns!“, appelliert Torsten Kuhn. Er könne nicht verstehen, warum es nicht möglich sei, sichere Konzepte für Veranstaltungen zu erarbeiten. „Wir können Open Air mit Abstand feiern“, sagt er. „Aber niemand will es hören, es gibt da überhaupt keine Gesprächsbereitschaft.“

Am Samstag jedenfalls können die Veranstalter mit ihren Gästen feiern. „Heute wollen wir vor allem den Potsdamern mal wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt Torsten Kuhn.

Lesen Sie auch:

Corona-Lockerungen: Potsdams Tourismus erwacht aus dem Dornröschenschlaf

Neuer Ärger am Bergmann: Unmut über Potsdams Oberbürgermeister

Von Saskia Kirf