Potsdamer in Berlin an Corona gestorben

Ein 59 Jahre alter Potsdamer ist in einer Berliner Klinik an Corona gestorben. Das hat die Stadtverwaltung am Freitagvormittag mitgeteilt. Mit diesem Opfer in den vergangenen 24 Stunden erhöht sich die Zahl der Corona-Toten von Potsdam auf 52 erhöht. 29 mit dem Coronavirus infizierte und in Potsdam Verstorbene kamen nicht aus der Landeshauptstadt.

Aktuell gelten 466 Potsdamer, die mit dem Coronavirus infiziert waren, als genesen. Im Vergleich zum Vortag stieg diese Zahl um drei Personen an.

In den vergangenen 24 Stunden wurden dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt keine neuen mit dem Coronavirus infizierten Personen gemeldet. Seit Februar 2020 haben sich demnach 631 Potsdamer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. In den zurückliegenden sieben Tagen gab es vier Corona-Neuinfektionen in Potsdam.

In den Kliniken der Stadt Potsdam werden insgesamt zwölf Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, behandelt: im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ zwölf, im St. Josefs Krankenhaus einer. Auf den Intensivstationen der werden davon drei Patienten betreut: im „ Bergmann“ drei, zwei davon beatmet, im „Josefs“ keine.

Aktuell befinden sich 133 Potsdamer als Kontaktpersonen der Kategorie I in häuslicher Quarantäne.

