Potsdamer Corona-Patient bedankt sich bei Klinikpersonal: „Da war so viel Wärme“

An die ersten Tage auf der Covid-Isolierstation kann sich Walter Hanoldt kaum erinnern. Zu hoch war das Fieber, zu betäubend die Medikamente. „Diese Zeit ist in meinem Kopf wie im Nebel“, sagt der 69-Jährige zwischen Hustenanfällen am Telefon. Klarer wurden seine Gedanken erst, als sich sein Zustand langsam stabilisierte und der Potsdamer von der Intensivstation auf die Covid-Normalstation umziehen konnte. Am Ende verbrachte er genau einen Monat im Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“. Ein Monat, der so voller Mitgefühl und Herzlichkeit war, dass er sich nun dafür bedanken will.

Das Bergmann-Klinikum stand für seinen Umgang mit der Corona-Krise in den vergangenen Wochen immer wieder in der Kritik. Seit Anfang April häuften sich die Negativ-Schlagzeilen über schwere Fehler und Versäumnisse beim Infektionsschutz, über eine Ausbreitung des Virus, die hätte verhindert werden können. Als die Zahl der Infizierten im Klinikum immer weiter stieg, verhängte die Stadt einen Aufnahmestopp, mittlerweile ist die Geschäftsführung bis zur Aufklärung der Vorfälle beurlaubt. Walter Hanoldt will all diesen schlechten Nachrichten eine positive Geschichte entgegensetzen.

Sein Dank gilt den Ärzten und Pflegern im Klinikum, die ihn – so schildert es Hanoldt – während seiner Erkrankung „mit Herz“ behandelt, gepflegt und unterhalten haben. „Diese Menschen haben nicht einfach nur ihre Arbeit gemacht“, sagt Hanoldt. „Da war so viel Wärme, so viel Mitgefühl, fast so etwas wie familiäre Nähe.“

Lungenkrank seit zehn Jahren

Der Potsdamer leidet seit zehn Jahren an der chronischen Lungenerkrankung COPD, die im Laufe der Zeit immer weiter fortgeschritten ist. Bei besonders heftigen Anfällen bleibt Walter Hanoldt die Luft weg, ständig kämpft er mit Atemnot und heftigem Husten mit Auswurf.

Als er Ende März wieder einmal einen heftigen Anfall hatte, fragte er sich, ob er wohl mit dem Corona-Virus infiziert sei. Kurz zuvor war er mal wieder für einige Tage im Bergmann-Klinikum gewesen. Heute weiß er: Es ist nicht auszuschließen, dass er sich dort infiziert hat. Vorwürfe macht er dem Klinikum deshalb nicht.

Mit seiner chronischen Erkrankung und dem hohen Alter zählt er zur höchsten Risikogruppe. „Als ich von zu Hause abgeholt wurde, ging mir der Gedanke durch den Kopf, dass ich meine Frau vielleicht zum letzten Mal gesehen habe“, erzählt er.

„Ich hab’s geschafft“

Nachdem die schlimmste Phase überstanden war und das Fieber verging, ging es Walter Hanoldt jeden Tag ein bisschen besser. Er erinnert sich noch genau an den Tag, an dem er auf die Covid-Normalstation verlegt wurde. Es war der 4. April. „Da hatte ich ganz sicher das Gefühl: Ich hab’s geschafft“, erzählt Hanoldt.

Schon damals schrieb er einen rief an das Personal, das er von außen an seiner Zimmertür befestigte. Darin bedankte er sich dafür, dass sie ihm das Leben gerettet haben – und sich so toll um ihn gekümmert haben. „Das Wort ’wohlfühlen’ passt eigentlich weder mit Krankenhäusern noch mit Corona zusammen“, sagt er. „Aber ich habe mich dort wirklich, wirklich wohlgefühlt.“

Dankbar für Herzlichkeit

Für die nächsten Wochen waren sein ebenfalls infizierter Zimmernachbar und die Mitarbeiter des Klinikums seine einzigen sozialen Kontakte. Dabei sei ein sehr herzliches Verhältnis zu Pflegern und Ärzten entstanden, erzählt er. „Wenn man so lange im Krankenhaus ist, lernt man sich gut kennen.“

Den 69-Jährigen rührte es, wie aufmerksam und wie freundlich die Bergmann-Mitarbeiter während seiner Erkrankung mit ihm umgegangen seien und wie viel Interesse sie an ihm gezeigt hätten. Und das alles trotz der schwierigen und harten Arbeitsbedingungen unter einem Berg von Schutzausrüstung.

Entlassung unter Tränen

„Es kann ein gemeinsames Lachen sein, das jede Schutzkleidung durchdringt und somit verbindet“, schrieb Hanoldt später in einem weiteren Dankesbrief, den er auch an die MAZ schickte. „Die Küchenmitarbeiter wissen, dass ich den Kaffee mit Milch und zwei Löffeln Zucker mag. Und wenn ich ihnen sage, dass ich den Kaffee nur linksherum umgerührt trinke, würden sie ihn beim nächsten Mal linksherum umgerührt hinstellen“, heißt es darin.

Rund drei Wochen später galt er schließlich als genesen. Seine Entlassung am 24. April rührt ihn noch heute zu Tränen: „Als feststand, dass ich wieder nach Hause kann, standen alle Mitarbeiter im Flur Spalier und haben für mich geklatscht“, erzählt er am Telefon. „Ich habe nur noch geheult.“

Nur wenige Tage nach seiner Entlassung musste der Potsdamer wieder auf die Intensivstation, diesmal wegen seiner chronischen Lungenkrankheit. In seiner ohnehin geschädigten Lunge habe das Corona-Virus seine Spuren hinterlassen, sagt er. Er hofft, dass es ihm bald wieder besser geht und er nach Hause kann. Bald steht sein Geburtstag an. „Ich werde im Sommer 70“, sagt Hanoldt. „Mit Betonung auf ’werde’.“

