Potsdamer „Demokratie-Forum“: Sind Erbbauzinszahlungen rechtlich möglich? 

Potsdam

Am heutigen Mittwochnachmittag geht es ab 15 Uhr in der Stadtverordnetenversammlung beim Thema „Forum der Demokratie“ an der Plantage zur Sache. Im Vorfeld warnt der Rechtsanwalt Cord Heinichen von der Rechtsanwaltskanzlei Heinichen Laudien noch einmal vor überstürzten Beschlüssen. Heinichen, der im Auftrag der BI „Mitteschön“ ein Rechtsgutachten zum „Demokratie-Forum“ erstellt hat, wird heute bei der Stadtverordnetensitzung möglicherweise in einem Redebeitrag seinen Standpunkt darlegen.

Er geht dabei auf die rechtliche Seite einer Erbbauzinszahlung ein, die von der Landeshauptstadt an die Garnisonkirchenstiftung gezahlt werden könnte, um das ehemalige Kirchenschiff-Grundstück der Garnisonkirche künftig für ein neues „Haus der Demokratie“ nutzen zu können.

Rechtsanwalt Cord Heinichen. Quelle: Privat

„Weil vom Büro des Oberbürgermeisters erkannt worden ist, dass eine unentgeltliche Rückübertragung der Grundstücke unweigerlich die Staatsanwaltschaft auf den Plan rufen würde, sieht der Beschlussvorschlag des Herrn Oberbürgermeisters eine Belastung der von der Stadt für den Wiederaufbau des Kirchenschiffs gestifteten Grundstücke mit einem auch als ,Erbpacht’ bezeichneten Erbbaurecht mit einer möglichst langen Laufzeit zugunsten der Stadt vor“, erklärt Rechtsanwalt Heinichen.

Potsdamer Kirchenschiff-Areal als Zankapfel

Nach bisheriger Vertragslage würden die gestifteten Grundstücke unentgeltlich an die Stadt zurückfallen, wenn der Stiftung der Wiederaufbau der Garnisonkirche endgültig nicht gelingt, wobei ein endgültiges Scheitern anzunehmen ist, wenn bis Ende 2030 nicht wesentliche Teile wiedererrichtet sind und eine Wiederaufbaufinanzierung zu diesem bei Zeitpunkt nicht konkret absehbar ist.

Heinichen: „Obwohl die betroffenen Grundstücksflächen 2030 unentgeltlich an die Stadt zurückfallen können, schlägt der Herr Oberbürgermeister der Stadtverordnetenversammlung vor, der Stiftung stattdessen für die Grundstücksflächen über eine möglichst lange Laufzeit einen Erbbauzins zu zahlen“, kritisiert der Rechtsanwalt, „diesen von der Stadt zu zahlenden Erbbauzins soll die Stiftung dann aber laut Beschlussvorschlag des Herrn Oberbürgermeisters wiederum nicht für den Wiederaufbau des Turms verwenden dürfen.“

Dabei dürfte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) bekannt sein, „dass die Stiftung eine solche Zweckbindung nicht eingehen darf“, so Heinichens Einwand.

Potsdams OB rudert bei Erbbaurecht zurück

Wie zuletzt bekannt wurde, sollen offenbar Verhandlungen über ein Erbbaurecht der Stadt für das Grundstück des einstigen Kirchenschiffes noch nicht begonnen werden. Der Grund: Zunächst sollen von der Landeshauptstadt und der Stiftung Garnisonkirche die tatsächliche Rechtslage zur Übertragung der Grundstücke des ehemaligen Kirchenschiffs an die Stadt in einem Gutachten geprüft werden, damit beide Vertragspartner zu einer gemeinsamen Auslegung der Grundstücksverträge kommen. Dabei geht es um die Rückfallklausel und die Frage, ob bereits wesentliche Teile der Garnisonkirche errichtet worden sind.

Sollte im Ergebnis eine eine kostenlose Rückübertragung des Grundstücks ausgeschlossen sein, würde nach neuer Formulierung im Antrag außerdem erst ein weiterer Beschluss der Stadtverordneten nötig sein, um in Verhandlungen um ein Erbbaurecht zu treten, hieß es zuletzt am heutigen Mittwoch.

Stiftung spricht von „Areal des Rechenzentrums“

Heinichen verweist in seinem geplanten Redebeitrag auch auf „inkonsistente“ Stellen im ursprünglichen Beschlussvorschlag von Oberbürgermeister Schubert, was den Erhalt des Rechenzentrums angeht. Keine Erwähnung finde hier der offensichtliche Sinneswandel bei der Stiftung Garnisonkirche. Konkret geht es um Pressemitteilung des Kuratoriums der Garnisonkirchenstiftung von Mitte Januar, in der nur noch von einer „Einbeziehung des Areals des Rechenzentrums“ in das Forum an der Plantage die Rede gewesen sei – nicht mehr vom Gebäude des Rechenzentrums.

Heinichens Fazit: „Als ohne den Wirt gemachte Rechnung erweist sich der Beschlussvorschlag des Herrn Oberbürgermeisters allerdings auch deshalb, weil 500 000 Euro für ein Projekt ausgegeben werden sollen, dessen Verwirklichung voraussichtlich an stiftungsrechtlichen Hindernissen scheitern wird.“

Wie berichtet, sollen die Stadtverordneten unter anderem die Freigabe von einer halben Million Euro für eine Machbarkeitsstudie für das „Forum der Demokratie“ bewilligen. Dieses soll neben einem weitestgehend erhaltenen Kreativhaus Rechenzentrum auch den Garnisonkirchturm sowie ein verbindendes „Haus der Demokratie“ auf dem Ex-Kirchenschiff-Areal umfassen. Der damit verbundene Verzicht auf den Bau des Kirchenschiffs hatte zuletzt für wütende Proteste von Befürwortern des Wiederaufbaus gesorgt.

Von Ildiko Röd