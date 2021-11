Innenstadt

Wie ein Wetterleuchten der Geschichte wird es den Besuchern erscheinen, wenn sie abends den Luisenplatz betreten: Das vor einem Jahr ganz unfeierlich übergebene Denkmal für Demokratie soll am Donnerstag das erste Mal orange erstrahlen, wenn die Tagessonne weicht und die Dämmerung den Platz erobert. Kein Fontänenleuchten wird das sanfte Schauspiel stören, das je länger anhält, desto intensiver die Sonne am Tag schien.

Der Potsdamer Künstler Mikos Meininger hat in den vergangenen Tagen die Losungen der legendären Wende-Demo vom 4. November 1989 auf dem Luisenplatz befreit von eingetretenem Schmutz, die tief in den rostigen Stahl eingelassenen Buchstaben mit Rostschutz imprägniert, für den besseren Strahleffekt in Weiß grundiert und dann mit Kunstharz ausgegossen, dem man orangefarbene Leuchtpigmente beigegeben hatte. Die tanken Licht, solange es hell ist, und geben es ab, wenn es dunkel wird.

Oranges Leuchten passt zu Rost

„Ich hätte das Kunstharz auch grün neonfarbig machen können, aber das hätte nicht zum Braun des Pflasters und der Stahlplatten gepasst“, erzählt Meininger in seinem Schutzzelt über dem „Bodendenkmal“. Das erste hatte der jüngste Sturm hinweggefegt; er musste sich ein neues bauen, mit Latten, Planen, Kabelbindern, innen aufgeheizt durch ein Gebläse, denn das Harz braucht mehrere Tage bei 28 Grad, um auszuhärten. Dann dürfte es viele Jahre halten, egal wie viele Füße drüber laufen.

Abdrücke werden blank gelaufen

Die Schuhe der Menschen werden dann auch die leicht hochstehenden Profile der Sohlen und die nackten Füße blank laufen, die 106 Kundgebungsteilnehmer aus Potsdam in Meiningers Sans-Titre-Atelier in Pappmaché getreten haben.

Fußabdrücke von Demonstranten und Losungen der Demo vom 4.11.89 formen das Denkmal für die Demokratiebewegung. Quelle: Julius Frick

Im Stahl sind daraus keine Vertiefungen entstanden, wie man sie von Abdrücken an Meeresstränden kennt, sondern Erhebungen – nicht der einzige „Fehler“, an dem der Betrachter verharren soll, denn an vielen Losungen, die von einer Stahlplatte zur nächsten reichen, fehlen Buchstaben dort, wo eine Pflastersteinreihe die Platten trennt. „Manche kennen die Losungen von 1989 noch“, sagt Meininger, „und können sie leicht ergänzen. Die anderen können sie ja googeln.“

QR-Codes liefern Informationen

Über zwei QR-Codes am Anfang und Ende des Denkmals kann man sich auf die Website „Demokratiedenkmal“ beamen und sehen, wessen Fußabdruck wo zu finden ist. Viele bekannte Namen der Potsdamer Stadt- und Landespolitik sind dort zu finden, unter ihnen der ehemalige Oberbürgermeister und spätere Brandenburger Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD), der einstige Bürgerbündnis-Stadtverordnete Manfred Kruczek und die Grünen-Stadtverordnete Saskia Hünecke, die alle treibende Kräfte der Demokratiebewegung waren.

Bewegende Geschichte im Stahl

Ganz besondere Abdrücke findet man auf der Platte mit der stilisierten „8“ der historischen Jahreszahl: die 88, die 81 und die 70: Die 81 gehört zu Andreas Streitz, der damals Lehrer war und seinen erst dreieinhalb Wochen alten Sohn Benjamin (70) im Kinderwagen durch den Demonstrationszug schob.

So soll das Demokratiedenkmal in Potsdam fertig aussehen Quelle: Meininger + Urban

Andreas ist 2015 an einem Hirntumor gestorben, seine Frau Petra Walter-Streitz (88), die auch zu den Demonstranten gehörte, brachte dem Denkmal-Schöpfer Meininger im Sommer 2021 einen Schuh ihres Mannes, so dass nun alle drei eine Spur hinterlassen haben im Demokratiedenkmal von Potsdam.

Größte Demo der Wende in Potsdam

Die Demo von Potsdam hatte am Nachmittag des 4. November auf dem damals noch Platz der Nationen heißenden Platz etwa 20.000 Teilnehmer. Am Vormittag hatte es in Berlin eine Kundgebung zum Alexanderplatz gegeben, an der nach Veranstalterangaben eine Million Menschen teilgenommen haben sollen. Auf dem Platz war aber nur Raum für etwa 200.000.

Auf der Website des Kunsthauses „Sans Titre“ findet man viele Erinnerungen an die Potsdamer Demo, auch Fotos. So tritt das Denkmal in Interaktion mit den Menschen und regt die Betrachter zum Weiterdenken an. Bei der Realisierung des Denkmals, für das ein Finanzvolumen von 120.000 Euro zur Verfügung steht, arbeitete Mikos Meininger mit dem Potsdamer Architekten Frédéric Urban und der Grafikdesignerin Tuulia Faber zusammen.

Von Rainer Schüler