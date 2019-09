Innenstadt

Ein junger Mann verließ am Sonntagmorgen eine Diskothek, nachdem es dort zu einem Streit mit zwei Unbekannten gekommen war. Er wurde von zwei Personen verfolgt. Auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle „ Holzmarktstraße“ griffen sie ihn unvermittelt an und traten ihm in den Bauch. Der 27-Jährige sackte zusammen. Eine Zeugin half ihm. Die Unbekannten liefen fort. Einer von ihnen soll extrem kurze blonde Haare gehabt haben. Der Verletzte wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von MAZonline