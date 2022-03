Kirchsteigfeld

Es wird wärmer, und damit ist es Zeit für Eis. Auf dem Marktplatz im Kirchsteigfeld hat Ilona Kraske (60) ihre „Ilka“ angeworfen – lange haben die Kunden auf den Moment gewartet. Neben Crêpes und Waffeln gibt es am „Naschkult“-Wagen nun auch wieder Softeis der besonderen Art, der „ehrlichen“, wie Ilona Kraske sagt: Ihre Ilka-Eismaschine von 1974 bereitet Softeis wie in der DDR zu. „Die pustet keine Luft ins Eis wie die Profitmachermaschinen heute“, sagt Kaske. Die Zutaten seien dieselben wie früher, auch die Hersteller, die es schon im Sozialismus gab: Comet zum Beispiel und Anona. Sie liefern das Eispulver, dem Ilona Kraske dann noch Wasser zusetzt, keine Milch – denn ihr Eis ist laktosefrei.

Ihre 48 Jahre alte Maschine wird jeden Tag gestreichelt – „sonst geht sie kaputt“, sagt sie. Und das wäre eine Katastrophe für die Eisfrau, die aber glaubt, dass „Ilka“ (Integriertes System luft- und kältetechnischer Anlagen, so hieß der Staatsbetrieb der DDR) es noch zehn Jahre macht – mindestens, immerhin wurden Maschinen wie diese auf sehr lange Haltbarkeit gebaut.

Die Potsdamer nennen sie „Ille“

„Tante Ilo“ nennen sie die Kinder, „Ille“ nennen sie die Erwachsenen. Sie kommen vom Kirchsteigfeld, aus Drewitz und vom Stern, manche auch aus Babelsberg und Potsdam-West. Seit dem 26. September 2016 steht der Wagen an diesem Platz, an dem die Leute beim Warten in der Schlange mit ihr über alles reden: das Wetter, die Familie, die Kinder, die Arbeit. Ilona Kraske kennt nicht viele Kunden namentlich – ihre Geschichten aber schon.

Man begrüßt sich oft lachend, ein frecher Spruch nach dem anderen kommt ihr über die Lippen, das lose Mundwerk steht niemals still. Aber Frechheit kann die Eisfrau gar nicht ab: „Da stehen Kinds vor mir und sagen ,Ich will Eis!’ So geht das nicht.“ Sie kontert dann: „Willi ist tot. Kannst Du auch in ganzen Sätzen sprechen? Und wenn die Eltern daneben stehen – da kenn’ ich nichts.“

Eisfrau im Kirchsteigfeld mag keine Süßigkeiten

Sie verkauft gerne „Süßkram“, weil sie selber „Süßkram“ nicht mag: „Das ist für mich der ideale Arbeitsplatz“, sagt sie: „Wenn ich Currywurst verkaufen würde, würd’ ich dauernd futtern. Ich würde platzen.“ Diese Gefahr lief die gelernte Hundefriseurin sechs Jahre lang als Küchenchefin eines Hotels, deren Betreiber ihr später diesen Wagen anvertraute. Am 1. Juli 2017 fing Ilona Kraske hinterm Tresen an und konnte sich vor allem an eines nur sehr schwer gewöhnen. „Ich bin ein Bewegungsmensch. Aber hier drin hab’ ich keinen Auslauf.“

Mit dem Wagen tourte sie anfangs von Platz zu Platz, ehe sie am Markt im Kirchsteigfeld „heimisch“ wurde. Inzwischen ist sie sogar Besitzerin des Gefährts, das das ganze Jahr dort steht und in der Regel sechs Tage die Woche offen ist, manchmal nur fünf. Wann Schließtag ist, hängt sie am Wagen aus oder teilt es in dem sozialen Netzwerk „facebook“ mit. Dort informiert sie auch, was gerade alles angeboten wird, welche Sorte Softeis etwa, denn das Angebot wechselt.

Eisfrau wohnt erst ein Jahr in Potsdam

Seit einem Jahr wohnt Ilona Kraske auch im Kirchsteigfeld, davor pendelte sie jeden Tag 32 Kilometer von Königs Wusterhausen morgens her und abends wieder heim. „Jetzt ist das hier meine Heimat“, sagt sie. „Bei mir lernen die Kinder nicht Papa oder Mama als erste Worte. Ihr erstes Wort ist Eis.“ Wenn der Wagen mal zum TÜV muss, denken die Leute, der Wagen sei für immer weg.

Großes Herz für Mensch und Tier

Nicht nur die menschlichen Schleckermäuler lieben sie, auch die tierischen. Im Sommer füttert sie die Enten mit Haferflocken, die sie ihnen extra mitbringt. „So füttere ich hier alle. Ich bin irgendwie für alle da.“ Und zwar nicht nur als Eisfrau: Da lässt schon mal ein Vater für seinen Jungen den Wohnungsschlüssel da – und mancher in der Schlange hat sie schon nach dem Namen oder der Anschrift eines Anderen in der Schlange gefragt, den direkt zu fragen, er sich nicht traute. „Ich war auch schon Partnervermittlung“, sagt Ilona Kraske und lacht.

Seit Jahren kein Urlaub mehr

Und das, obwohl sie meistens eine Sechs-Tage-Woche hat und seit Jahren keinen Urlaub mehr gehabt hat. „Nach mir kräht ja keiner“, sagt sie. Ihr Mann ist gestorben; sie waren 30 Jahre lang zusammen, kannten sich schon seit dem Buddelkasten. Von vier geborenen Kindern sind nur zwei noch am Leben, und nur eines davon hält gelegentlich Kontakt, die große Tochter.

Leckere Waffeln gibt es bei Kraske steht mit ihrem Wagen auf dem Marktplatz im Kirchsteigfeld.

Ihre Arbeit sei ihr Leben, sagt Ilona Kraske, der Kontakt mit den Menschen vor allem. Um neun Uhr morgens macht sie sich gern ans Werk, mischt den Teig an für die Crêpes und Waffeln, öffnet ihren Wagen dann um zwölf.

Polizei warnt vor dem Ordnungsamt

In Corona-Zeiten kam immer wieder mal das Ordnungsamt und beobachtete aus sicherer Entfernung, ob sich nicht doch jemand im Sommer an den Wagen setzte zum Verzehr der Süßigkeiten – das war verboten und hätte sie die Lizenz gekostet. „Aber meine Polizisten haben mir immer einen Tipp gegeben“, erzählt sie: „Kaufen und Laufen!“ habe sie die Kunden angewiesen: „Wenn Corona mal vorbei ist, mache ich eine 50-Prozent-auf-Alles-Party“.

Potsdamerin: „Ich würde Geld verschenken“

Geld zu haben, sei gut, sagt sie: „Aber Geld ist nicht alles. Wenn ich viel Geld hätte, würde ich viel verschenken.“ Geld verdienen kann sie am ehesten mit Eis, weil der Aufwand gering und ein Eis eben schnell gezapft ist. Die Crêpes und Waffeln dagegen brauchen ungleich länger, so dass der Umsatz in der kalten Jahreszeit auch viel kleiner ist. „In der Zeit, in der ich eine Waffel mache, verkaufe ich zehn Portionen Eis.“

Was wird mit dem Schlemmer-Wagen?

In fünf Jahren ist die Rente da; aber Ilona Kraske will weitermachen, bis sie umfällt. Trotz aller Lebenslust spürt sie aber doch das Älterwerden: „Manches fällt mir schon schwer mit der Zeit.“ Den Wagen möchte sie in guten Händen wissen, wenn sie mal nicht mehr kann. Entweder übernimmt die große Tochter – sie hat in ihm schon mal gearbeitet – oder ihre Angestellte „Magda“.

Von Rainer Schüler