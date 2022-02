Potsdam

Angesichts des Rekordhochs bei den Preisen an den Energiebörsen hat die Energie und Wasser Potsdam GmbH höhere Grundversorgertarife in den Sparten Strom und Gas für alle Neukunden ab dem 1. März eingeführt. Der Schritt sei „unvermeidbar“ gewesen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Ohne diese Einführung würden deutliche wirtschaftliche Verluste auf die EWP zukommen. Damit würde auch ein Preisanstieg für alle Bestandskunden zum jetzigen Zeitpunkt verhindert werden, erklärte der Versorger.

Discounter kündigen Lieferverträge

Die EWP habe aufgrund ihrer langfristigen und ausgewogenen Beschaffungsstrategie Preissteigerungen, verursacht durch die stetig steigenden Börsenpreise an den Energiemärkten, bisher vermeiden und ihren Kunden attraktive Versorgungsangebote unterbreiten können. Aufgrund des weiterhin deutlichen Anstiegs der Energiepreise kündigten jedoch einzelne Energielieferanten, insbesondere Discountanbieter, ihren Kunden die Energielieferverträge beziehungsweise stellten die Energielieferung ein. Diese Kunden fallen gemäß § 36 EnWG automatisch in die Grundversorgung, sodass eine lückenlose Strom- und Gasversorgung sichergestellt werden kann.

Preiserhöhung mit Ansage

Die EWP ist der lokale Grundversorger für das Potsdamer Stadtgebiet. Durch den derzeitigen außerordentlichen Zustrom an Kunden in die Grundversorgung müsse man nunmehr kurzfristig ungeplant zusätzliche Mengen an den Energiebörsen hinzukaufen. erklärte das Unternehmen. Die EWP hatte bereits im Dezember angekündigt, sie werde im ersten Quartal den Grundtarif für die Neukunden erhöhen müssen, wenn weitere Stromversorger Pleite gehen.

