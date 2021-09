Potsdam

Auch wenn die Gaspreise in Deutschland so hoch wie nie sind und viele Anbieter schon Preiserhöhungen ankündigen, bleibt das in Potsdam vorerst aus. „Eine Gaspreisanpassung zu Anfang Oktober 2021 wird es bei der Energie und Wasser Potsdam nicht geben“, versicherte Unternehmenssprecher Stefan Klotz am Donnerstag gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Er gehe davon aus, dass das auch in diesem Jahr nicht mehr passiert.

„Wir konzentrieren uns im Moment darauf, kontinuierlich den Markt zu beobachten“, sagte er. Daneben werde man die Einkaufsprozesse beim Gas verbessern. „Zum derzeitigen Zeitpunkt kann zur weiteren Preisentwicklung keine verbindliche Aussage gemacht werden. Entscheidungen dazu wird es voraussichtlich erst geben, wenn die tatsächlichen Höhen der Beschaffungskosten, Netzentgelte, Abgaben, Umlagen und Steuern für das Jahr 2022 bekannt sind.“

Steigende Gaspreise treiben die Heizkosten hoch. Quelle: Rainer Schüler

Das wird vermutlich erst gegen Ende des Jahres klar sein, und dann braucht es noch sechs Wochen Ankündigung bis zu einer Steigerung.

Viele Haushalte vor allem in privat betriebenen Mietshäusern heizen und erzeugen Warmwasser mit Gas. Hier dürften die steigenden Gaspreise eher durchschlagen als bei fernwärmeversorgten Wohnungen.

