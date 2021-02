Was wird aus dem Bericht der Bergmann-Untersuchungskommission? Ein erster Fahrplan ist am Mittwochabend im Hauptausschuss vorgestellt worden. Klar ist nun, dass sich die Stadt schon in wenigen Wochen ganz grundsätzlich die Karten legen will – bis hin zur Standortfrage für einen möglichen Krankenhaus-Neubau.