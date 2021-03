Potsdam

Die Stadt Potsdam muss womöglich 15,2 Millionen Euro Personalkosten und „pandemiebedingte Verluste“ am Bergmann-Klinikum für das Jahr 2020 ausgleichen. Laut einer Vorlage der Verwaltung für die Stadtverordneten gibt es „nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbeträge“ in Höhe von 12,6 Millionen Euro bei der Ernst von Bergmann gGmbH und der Diagnostik Ernst von Bergmann GmbH. 5,8 Millionen Euro davon sind auf die Rückkehr der Beschäftigten in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) zurückzuführen. Weitere 2,6 Millionen Euro fehlen bei der Tochtergesellschaft für Catering und Service GmbH.

Steigende Personalkosten nach der beschlossenen Tarifrückkehr

Diese Zahlen hat die Stadtverwaltung am Mittwoch in einer Vorlage für die Stadtverordnetenversammlung veröffentlicht, in der ein rechtssicherer Weg für einen finanziellen Zuschuss zur Klinikgruppe erklärt wird. Damit liegen erstmals konkrete Zahlen vor, wie teuer die im Sommer beschlossene Tarifrückkehr für die Stadt werden könnte.

Für 2021 geht man bei den zwei Hauptgesellschaften der Klinikgruppe – der Klinikum Ernst-von-Bergmann gGmbh und der Diagnostik GmbH – von zusätzlichen Personalkosten in Höhe von acht Millionen Euro aus. Mitte Februar waren demnach die Verträge von 1780 Mitarbeitern in den TVöD überführt. Das entspricht 92 Prozent der Beschäftigten, die nicht zum ärztlichen Personal oder zu anderen außertariflich vergüteten Mitarbeitern gehören. Durch die regelmäßigen Tariferhöhungen werde sich diese Summe in den Folgejahren weiter erhöhen. Eine Entscheidung des Stadtparlaments über die finanziellen Folgen steht bis jetzt noch aus. Die Vorlage mit dem Prozedere der Betrauung wird am Mittwochabend erstmals beraten werden.

Die Grundlage eines städtischen Zuschusses an das Bergmann-Klinikum ist die sogenannte „Betrauung“ mit Aufgaben von allgemeinem öffentlichen Interesse. Dieser Betrauungsakt wäre die rechtliche Grundlage für die Tarifzahlung auch in den nicht-medizinischen Bereichen des Klinikums wie den Catering- und Servicedienstleistungen. Laut der Vorlage soll die Klinikgesellschaft rückwirkend ab Juni 2020 für zehn Jahre mit der Wahrnehmung von „Dienstleistungsaufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ betraut werden. Für die Erbringung dieser Leistungen dürfte die Stadt dann einen Ausgleich zahlen.

Kein automatischer Ausgleich aus dem Stadthaushalt

Eine solche Zahlung aus dem Stadthaushalt erfolgt in der prognostizierten Millionenhöhe laut dem vorgestellten Prozedere aber nicht automatisch. Sie soll „jeweils mit den Beschlüssen zum Haushaltsplan und der mittelfristigen Finanzplanung entschieden“ werden. Bis Mai soll die Klinik-Geschäftsführung den Jahresabschluss 2020 vorlegen, der darlegt, wie hoch der Zuschussbedarf ist. Bis dahin soll auch der voraussichtliche Zuschussbedarf für 2021 vom Klinikum beziffert werden.

Noch sind allerdings viele Fragen offen: So ist nicht vollends geklärt, ob regelmäßige Zuschüsse in Millionenhöhe eine illegale staatliche Beihilfe darstellen und gegen das Europarecht sowie das brandenburgische Kommunalrecht verstoßen.

Auf europäischer Ebene sieht es gut aus: Seit einigen Jahren werden Beihilfen erlaubt, „die eine Stärkung der medizinischen Infrastruktur zum Ziel haben und die aufgrund ihres Standorts und der angebotenen medizinischen Dienstleistungen über keine Konkurrenz verfügen. Anwendungsbeispiele sind verschiedene medizinische Vorsorgezentren, Kliniken und Krankenhäuser“, heißt es in der Vorlage. Auf kommunalrechtlicher Ebene gilt ein Zuschuss-Limit: Danach darf sich die Stadt am Verlust der städtischen Gesellschaft nur im Ausnahmefall beteiligen. Der Betrag muss sich zudem an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune ausrichten.

Die Andere will verhindern, dass Leistungen billiger an Dritte ausgeschrieben werden

Die Fraktion Die Andere hat in einem weiteren Antrag gefordert, dass das Klinikum und seine Tochtergesellschaften „keine Leistungen an Dritte vergeben werden, die für diese Leistungen nicht mindestens die Bezahlung und Arbeitsbedingungen des TVöD garantieren.“ Die Fraktion sagt, dass gerade im Bereich der Servicegesellschaft, die den Empfang, Reinigung und auch Krankentransporte durchführt, bereits Leistungen ausgeschrieben und an Firmen vergeben werden, die „offenbar Personalkosten unterhalb des TVöD-Niveaus zahlen werden“.

Das stelle eine „Umgehung des Bürgerbegehrens“ dar, das zum Ziel hatte, dass alle Mitarbeiter der Klinikgruppe nach Tarif bezahlt werden. Der Antrag wurde in den Hauptausschuss überwiesen.

Von Peter Degener