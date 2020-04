Potsdam

Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum hat am Montag ein eigenes, hausinternes Testgerät in Betrieb genommen, um Corona-PCR-Abstrichtests zu analysieren. Bis zu 470 Testergebnisse wären damit täglich möglich, teilt das Klinikum in einer Pressemitteilung mit. Aktuell stehen aber nur 200 Testkits zur Verfügung, um Mitarbeiter und Patienten des Klinikums auf Sars-CoV-2 zu testen. Weitere Testkits und ein zusätzliches Testgerät sollen in den nächsten Tagen im Krankenhaus eintreffen.

Das Testgerät soll rund um die Uhr im Zwei-Schicht-System vor allem die Abstriche von Mitarbeitern, stationären und geplanten Patienten analysieren. Dafür will das Ernst-von-Bergmann-Klinikum weiteres Personal einstellen.

Materialengpässe verzögern Tests

Der Test in diesem Gerät dauert laut Klinikum im Schnitt vier Stunden. 96 Tests könnten so zeitgleich analysiert werden. Aber andere logistische Tätigkeiten streckten die Zeitspanne von der Probenentnahme bis zum vorliegenden Ergebnis auch beim Test in der Klinik bis auf einen Tag.

Trotzdem in den nächsten Tagen ein zweites Gerät von der Universität Potsdam und 200 weitere Testkits im Bergmann-Klinikum eintreffen sollen, will das Krankenhaus weiter auf die externen Labore zurückgreifen. Grund dafür seien laut Pressemitteilung „die Herausforderungen der nicht planbaren Materiallieferungen“. Die Reagenzien und sonstige für den Test notwendigen Materialien stünden derzeit nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung.

Ein Polymerase-Kettenreaktion (PCR-Test) ist ein aufwendiger Virusnachweis. Bei der Methode wird das Erbgut des Virus im Labor vervielfältigt, sodass sich die Infektion mit einem Virus nachweisen lässt. Für den Test wird ein Abstrich aus dem Mund-, Nasen- oder Rachenraum entnommen.

