Fast zwei Jahrzehnte hat der Erziehungsforscher Wilfried Schubarth die Lehrerbildung an der Universität Potsdam geprägt. Vor seiner Emeritierung sprach er mit der MAZ über seine Vorschläge zur Gewaltprävention und die Notwendigkeit, der Jugend Gehör zu schenken.

18 Jahre Universität Potsdam – wie sieht Ihre Bilanz aus?

Wilfried Schubarth: Ich selbst bin ja ganz froh und dankbar, dass ich diese turbulenten Zeiten wissenschaftlich begleiten konnte. Es war ja schon ein enormer Wandel in den letzten 20 Jahren. Gesellschaft, Schule und Hochschule haben sich sehr verändert. Das erste große Thema für mich war die Transformation in Ostdeutschland. Da ging es um Abwanderung, Berufsorientierung, Chancen und Risiken und nicht zuletzt im Gewalt und Rechtsextremismus. Dann ging es um die Veränderung der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen allgemein. Da denkt man natürlich zuerst an das Internet und die neuen sozialen Medien. Bei den Hochschulen ging es schon im Jahr 2000 mit dem Bologna-Prozess und der neuen Studienorganisation los. Bei mir spielte hier insbesondere die Frage eine Rolle: Wie praxisnah sind die neuen Studiengänge? Für die Lehrerbildung war Praxisnähe ja besonders wichtig.

Und was war Ihre Aufgabe angesichts dieser Veränderung?

Ich sah meine Aufgabe darin, herauszufinden, wie man auf all die Veränderungen reagieren kann. Mein Credo ist, Sozialwissenschaft soll der Gesellschaft den Spiegel vorhalten und Probleme aufgreifen, aber auch zur Lösung beitragen. Das bedeutet zum Beispiel, dass man bei Studien zur Gewalt auch Präventionsprogramme vorschlägt. Weiterhin geht es darum, stärker Demokratie und Werte zu vermitteln. Für Schulen habe ich Programme zur Konfliktschlichtung entwickelt, für Universitäten habe ich mir überlegt, wie gute Praktika für Studierende aussehen könnten. Zur Zeit schaue ich, wie Schüler und Lehrer mit Desinformation und Mobbing in den neuen Medien umgehen können.

Wenn wir uns mal auf das Thema Konflikt konzentrieren: Welche Mediationstechniken haben Sie versucht zu vermitteln?

Schüler müssen soziale Kompetenzen und Kompetenzen zur gewaltfreien Konfliktlösung lernen. Das selbe gilt für Lehrkräfte. Vor allem muss sich an der Schule eine Kultur der Konfliktlösung etablieren. Die habe ich damals zu entwickeln versucht. Von da an habe ich die Themen Mediation und Gewaltprävention auch jedes Semester angeboten, wobei es mir immer um praxisnahe Vermittlung ging. Und das ist auch immer gut angekommen. Wichtig war mir immer, nicht nur Symptome zu kurieren, sondern die Probleme an der Wurzel packen.

Gewalt hat viele Ursachen

Wo packt man das Gewaltproblem an der Wurzel?

Diese Phänomene haben sehr viele Ursachen. Da geht es um gesellschaftliche Ungleichheiten überhaupt, aber auch um den Einfluss der Familie, den Medien und den von Peer-Groups unter der Jugendlichen selbst. Darauf muss man schauen. Man müsste also schon auf der politischen Ebene anfangen und bei der Schule weitermachen und alles im Zusammenhang sehen. Oft wird stattdessen nur irgendein Projekt gemacht und dann merkt man, dass wenig herauskommt. Tatsächlich braucht Prävention aber viele Mitstreiter und einen langen Atem.

Was ist denn die Voraussetzung für eine konstruktive Konfliktlösung?

Es ist vor allem auch eine Haltungsfrage. Ich muss meine Werte reflektieren, muss wissen, was meine Wertbasis ist. Ich sollte erkennen, was eine demokratische Wertbasis ist und dass Mobbing an der Schule nichts zu suchen hat. Man sollte im Konfliktfall auch darstellen, wie man selbst Dinge wahrnimmt, aber auch erkennen, wie andere sie wahrnehmen können. Es ist ein bisschen wie bei den runden Tischen, wo jeder seine Interessen gewaltfrei darstellen kann. Solche sozialen Kompetenzen sind heute viel stärker gefragt, weil Menschen ganz unterschiedliche Werte und Interessen haben. Einigung geht da nur über Kompromisse. Das ist auch wichtig für die Demokratie, denn Demokratie lebt ja von Kompromissfindung.

Derzeit leidet die Jugend unter der Pandemie. Kann man ihr helfen?

Zuerst war es ja so, dass Kindern und Jugendliche in der Krise kaum beachtet wurden. Ich finde es schon wichtig, dass jetzt auch deren Befindlichkeiten eine Rolle spielen. Die Ängste, Befindlichkeiten und Sichtweisen junger Menschen ernst zu nehmen, ist eine Botschaft, die sich auch durch meine ganze Forschung zieht. Gegenwärtig sprechen alle über Prüfungen und Abschlüsse, aber wie die jungen Menschen sich fühlen, spielt keine große Rolle. Man sollte aber schauen, was die jungen Leute selbst für Vorschläge haben. Kinder und Jugendliche brauchen zum Beispiel den Kontakt mit Gleichaltrigen und mit ihren Lehrern. Da hätte man sich mehr Gedanken machen müssen, wie man das ermöglicht.

Schulen brauchen Ruck für neue Ideen

Ich höre heraus, dass man die Schulen so lange wie möglich offen halten müsste.

Das ist richtig. Aber man hat keine Form gefunden wie das möglich ist. Dabei könnte man an Kleingruppen und andere Räume oder an Luftfilter denken. Man hätte das längerfristig vorbereiten können. Das bedeutet natürlich auch mehr Personal und Aufwand. Dabei ginge es vor allem auch darum, die psychischen Belastungen aufzufangen und nicht nur den Lehrplan durchzupauken. Da fehlt ein bisschen der Ruck für neue Ideen, die Schule entsprechend der neuen Situation verändern.

Wächst jetzt eine traumatisierte Generation heran?

Ich würde nicht vorschnell etikettieren, weil das immer einseitig ist und auch zu Stigmatisierung führt. Natürlich werden alle belastet – aber in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Jedenfalls wird die Jugend, die jetzt schon ausdifferenziert ist, nach der Coronakrise noch differenzierter und möglicherweise polarisierter sein.

An welche Polarisierung denken Sie?

Ganz wichtig bei Corona ist der Unterschied in den Familien. Es gibt zum Beispiel bildungsbenachteiligte Jugendliche oder Jugendliche mit Migrationshintergrund, die in der Coronakrise praktisch unsichtbar werden. Hier müsste man verhindern, dass sie noch weiter abgehängt werden. Eine Idee wäre, dass Sozialarbeiter und Praktikanten mit diesen Jugendlichen Kontakt halten und Fördermaßnahmen durchführen, sonst ist die Spaltung nach der Krise noch größer als sie vorher schon war. Außerdem geht es viel um Motivation, wenn die Schüler lange nicht mehr in der Schule waren. Da wird es viel zu tun geben.

Verschwörungstheorien bedrohen die Demokratie

Sie haben selbst viel zu tun. Sie wollen ja ein Buch über Verschwörungstheorien schreiben.

Genau! Ich denke Verschwörungstheorien und -mythen werden immer noch unterschätzt. Sie werden jetzt im Netz schnell verbreitet und können auch zu einer Bedrohung für die Demokratie werden. Das zeigte ja vergangenen Sommer die Aktion vor dem Reichstag und erst recht der Sturm auf das Kapitol im Januar, nicht zuletzt aber die Attentate von Halle und Hanau. Alle diese Menschen haben sich übers Internet durch Verschwörungsmythen radikalisiert.

Warum geht das so leicht?

Laut Studien sind etwa ein Drittel der Jungen wie auch der Älteren anfällig für solche Verschwörungserzählungen. Auch in Brandenburg sagen Jugendliche, Corona sei eine chinesische Biowaffe oder nur eine Art Grippe. Zusätzlich gab es dieser Tage eine Studie zur Medienkompetenz. Demnach können viele Jugendliche nicht zwischen Information und Meinung oder zwischen wahr und falsch unterscheiden. Hier gibt es einen Riesenbedarf. Das Misstrauen gegenüber klassischen Medien führt auch zu einem Misstrauen in die Demokratie. Die durch bestimmte Medien verbreitete Verschwörungsideologien untergraben das Vertrauen in die Demokratie.

Was könnte der Grund für die hohe Anfälligkeit sein?

Wir haben heute zum Beispiel kaum noch Zukunftsvisionen. Die alte Fortschrittserzählung funktioniert nicht mehr. Diese wird jetzt ersetzt durch eine Verschwörungserzählung, die aber eher rückwärtsgewandt ist. Fehlende Medienkompetenz fällt mit fehlender Zukunftserwartung zusammen. Das gefährdet letztlich die Demokratie. Deshalb möchte ich zusammen mit einer Absolventin ein Buch über Herkunft, Entwicklung und Wirkung von Verschwörungsmythen schreiben.

Reut es Sie ein wenig, in dieser spannenden Zeit mit der Forschung aufzuhören?

Ja und Nein! Einerseits sind Umbrüche und Krisen immer eine spannende Zeit für die Sozialforschung, auf der anderen Seite ist es ganz wohltuend, nicht mehr den Stress und den Konkurrenzdruck zu haben. Außerdem bleibe ich ja aktiv. Ich schreibe das Buch und bin ehrenamtlich in Gremien wie dem Landespräventionsrat, so dass ich sicher keine Langeweile haben werde.

Wie muntern Sie sich eigentlich gerade jetzt selber auf?

Sicher nicht anders als die anderen auch. Ich schaffe mir eine klare Tagesstruktur, setze mir bestimmte Ziele und belohne mich dann. Und dann mache ich viel Bewegung an der frischen Luft. Da ich gerne walke, hoffe ich, dass bald wieder Volksläufe möglich werden. Da hat mir mein Team auch ein schickes Laufshirt als Anreiz geschickt. Mit dem will ich mich jetzt ein bisschen auf künftige Läufe vorbereiten. Und vielleicht muss ich mich auch ein bisschen mit Yoga weiterbilden. Damit soll man ja auch zur Ruhe kommen. Das sind so meine Rezepte.

Uni Potsdam hat trotz Pandemie über 22000 Studierende

