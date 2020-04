Potsdamer Experten erklären: So stärken Sie Ihr Immunsystem in der Coronakrise

Potsdam

Durch die Lockerungen der Coronaverordnungen sind wieder mehr Menschen auf den Straßen – und damit mehr potenzielle Träger des Erregers SARS-CoV-2. Die MAZ hat drei Experten gefragt, wie Potsdamer ihr Immunsystem stärken und sich zusätzlich zur Maskenpflicht, Hygiene und zum Mindestabstand schützen können.

Allgemeinmedizinerin

Kristin Tributh, Allgemeinmedizinerin in Drewitz. Quelle: Friedrich Bungert

Eigentlich, wäre jetzt alles vorbei. „Die Erkältungs- und Grippewelle ist normalerweise um diese Zeit beendet und das Risiko eine Erkrankung der Atemwege zu bekommen somit gering“, sagt die Allgemeinmedizinerin Kristin Tributh. Ihre Tipps an die Potsdamer: Regelmäßige Bewegung, ausgewogene Ernährung, Vermeidung von Übergewicht, Nikotinverzicht und Alkohol nur in Maßen – als ein gesunder Lebensstil. Auch vom Fasten in jeder Form ist Tributh überzeugt – sofern der Gesundheitszustand das Fasten zulässt.

Sie erklärt aber auch: „In dieser Zeit ist es auch wichtig sich von angesammelten Anspannungen zu entlasten, weil Stress nachweislich für das Immunsystem schlecht ist.“ Und auch Angst sei Stress. „Es ist hilfreich den Kopf auch mal frei zu bekommen“, sagt sie.

Ihr hilft aber auch eine nostalgische Erinnerung. „Mein Opa war Imker, ich glaube an die Wirkung von reinem Bienenhonig. Immer wenn wir krank waren, bekamen wir einen Löffel Bienenhonig – Das ist aber eher eine alte Lebensweisheit“, sagt sie.

Heilpraktikerin

Susanne Hackel auf ihrer Terasse in der südlichen Innenstadt. Quelle: Friedrich Bungert

Die Heilpraktikerin Susanne Hackel setzt ebenso auf einen gesunden Lebensstil, wie auf die Kraft von Kräutern. „Es gibt eine Reihe von Pflanzen, die auf das Immunsystem oder die Abwehrkräfte zusätzlich kräftigend wirken. Beispielsweise Sandornsaft mit seinem hohen Vitamin C-Gehalt“, sagt sie.

Es gäbe viele einfache Dinge, die man tun könne: „Pflanzen wie Knoblauch, Bärlauch, Zwiebeln, Rucola und Kresse kennt jeder. Sie enthalten Senföle, die das Immunsystem aktivieren“, erklärt Hackel. Außerdem würden sie über die Lunge abgeatmet. „Sie lösen dort Schleim und wirken antibakteriell“, sagt sie. Es sei dabei wichtig, dass die Pflanzen ungekocht, also roh verzehrt werden. Dabei würden kleine Mengen wie 10 Gramm Kresse am Tag schon reichen – „aber regelmäßig sollte es sein“, ergänzt Hackel. In ihrem Blog verrät sie unter anderem weitere Rezepte zur Stärkung des Immunsystems. Sie schreibt aber auch: „Diese wirken zwar nicht antiviral, werden aber in der Volksheilkunde zur Vorbeugung von Krankheiten verwendet.“

Lungenarzt

Pneumologe Hilger Müller aus Potsdam (2007). Quelle: Michael Hübner

Der Pneumologe Hilger Müller greift in seinem Tipp eine Diskussion auf, die gerade geführt wird: Ausgerechnet Raucher sollen weniger anfällig für die Lungenkrankheit Covid-19 sein als nicht rauchende Patienten. So zumindest eine französische Studie.

Müller widerspricht dem: „Mit jeder Zigarette schädigen Sie Ihr Bronchialsystem. Sie führen jedes Mal zu einer Infektion. Eine Zigarette lähmt die Flimmerhärchen für sieben Stunden.“ Und das sei nach seinem Verständnis schlecht bei möglichen Lungeninfektionen.

„Wenn Sie diesen Reinigungsmechanismus außer Kraft setzen, dann haben Sie beim Coronavirus weniger Chancen es gut zu überstehen, als wenn Sie ein intaktes Bronchialsystem und eine intakte Lunge haben“, sagt er. Hinzu käme noch, dass bei Vielrauchern und langjährigen Rauchern ein Umbau der Lunge und eine Überblähung der Lunge stattfinde. „Da werden Bereiche der Lunge schlechter belüftet und sind damit für Infekte stärker anfällig“, sagt Hilger. Für ihn ist klar: Rauchen hilft nicht gegen den Coronavirus.

Eines muss bei allen diesen Tipps klar sein: Der Coronavirus ist ein höchstansteckender Virus. Selbst mit starkem Immunsystem, Maskenpflicht, Hygiene und Sicherheitsabstand ist immer ein Rest-Ansteckungsrisiko vorhanden. Außer bei Risikopatienten verlaufen die Erkrankungen aber bei vielen Infizierten recht mild.

Von Jan Russezki