Die brandenburgische Staatskanzlei hält die Videoüberwachung im Rahmen der Einheitsexpo im Stadtzentrum für zulässig. Aus Regierungssicht liegt beim Filmen der öffentlichen Plätze gar keine Videoüberwachung vor.

„Es handelt sich vielmehr um eine kamerabasierte Kontrolle des Hausrechts über die Exponate und deren unmittelbares Umfeld, z. B. um Beschädigungen festzustellen“, erklärte Thomas Braune, der Leiter des Landesmarketings in der Staatskanzlei und Organisator der Expo am Dienstag auf MAZ-Anfrage.

Staatskanzlei hält Kameras für zulässig

Das Verfahren sei nach Bewertung der Staatskanzlei rechtlich zulässig. Braune verweist dabei auf das sogenannte Dussmann-Urteil von 2003. Das Kaufhaus in der Berliner Friedrichstraße hatte den Weg vor seinen Schaufenstern gefilmt, um Sachbeschädigungen zu dokumentieren. Allerdings wurde die Überwachung vom Amtsgericht Berlin-Mitte für teilweise unzulässig erklärt und musste deutlich eingeschränkt werden.

Nicht die Polizei , sondern eine Privatfirma kontrolliert Bilder

Die Staatskanzlei erklärte auf Anfrage zudem, dass neben dem Platz der Einheit und dem Alten Markt zwei weitere Videotürme mit Kameras ausgestattet sind: Sie stehen am Luisenplatz an der Schopenhauerstraße und am Stadtkanal auf Höhe der Dortustraße. Außerdem befindet sich auf dem Dach des Hotels Mercure eine Dachkamera mit Weitwinkel. Sie soll die Bildung von Menschenansammlungen auf dem Expo-Gelände um den Lustgarten herum registrieren.

Braune begründet die Überwachung mit der Pflicht der Staatskanzlei als Veranstalter, „zur effektiven Durchsetzung der Abstandsregelungen“ der Corona-Verordnung. „Insbesondere lässt sich nur durch die Kameraüberwachung auf der weiträumigen Ausstellungsfläche der Ordnungsdienst an den Exponaten punktgenau und zielgerichtet steuern“, so Braune, „eine personelle Aufstockung des Ordnungsdienstes, um diese Überwachungshilfe nur annähernd zu kompensieren, ist nicht zu finanzieren.“

Es erfolgt keine Speicherung der Aufnahmen

Die Bilder werden nicht von Behörden wie der Polizei überwacht, sondern „von Mitarbeitern des beauftragten Unternehmens analysiert“, so Organisator Thomas Braune: „Die Aufnahmen werden nicht gespeichert. Es befindet sich auch kein Aufnahmemedium in der Technikperipherie.“ Straftaten seien übrigens durch die Kameras bislang nicht registriert worden. Nach der Berichterstattung der MAZ und Aufforderung durch die Landesdatenschutzbeauftragte habe die Staatskanzlei bei der Beschilderung nachgebessert. Sie sei mittlerweile „flächendeckender“.

Mit einigen wenigen Schildern wurde bislang auf die Kameraüberwachung hingewiesen. Nun wurde nach Kritik der Landesdatenschutzbeauftragten nachgebessert. Quelle: Peter Degener

Stadtverordnete wurden vorab nicht von Staatskanzlei informiert

In der Lokalpolitik stößt die Überwachung auf große Ablehnung und hat zu Nachfragen bei der Verwaltung geführt. So haben die unklaren Ausmaße der Überwachung die Fraktion Die Andere zu einer Anfrage im Rathaus veranlasst. Die Fraktion will wissen, welche Bereiche genau überwacht werden und ob die Stadtverwaltung Auflagen oder Vorgaben für den Betrieb der Kameras auf den städtischen Plätzen gemacht habe.

„Die Videoüberwachung finden wir schon deshalb problematisch, weil für Fußgänger überhaupt nicht erkennbar ist, wer da welchen Bereich mit Kameras überwacht und wozu diese Aufnahmen dienen. Niemand weiß, ob da etwas mitgeschnitten wird und wer Zugriff auf diese Daten hat. Das ist ein schwerer Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen“, begründet Christian Raschke von der Wählergruppe die Anfrage.

Kritik von FDP , Linke, Grüne und Die Andere

Er hält die Kameras auch für einen schweren Eingriff in das Versammlungsrecht. In den vergangenen Tagen haben auf dem Platz der Einheit schon angemeldete Veranstaltungen stattgefunden. Die generelle Videoüberwachung einer Versammlung durch die Polizei sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. „Auch bei der Umsetzung von Infektionsschutz und Abstandsregeln haben sich alle staatlichen Stellen und Behörden an die Verfassung zu halten. Wir fordern deshalb, diese Kameras umgehend abzuschalten“, so Raschke weiter.

Auch Linke und FDP fordern die Abschaltung der Kameras. „Die Freien Demokraten lehnen die Videoüberwachung im öffentlichen Raum ab. Wir fordern daher das Land auf, den Umfang der Überwachung offen zu legen und die Anlagen unverzüglich zu demontieren“, erklärte FDP-Sprecher Johannes Näumann am Dienstag. Sascha Krämer, Fraktionsgeschäftsführer der Linken, zeigte sich erstaunt über die Videoüberwachung. „Ich erwarte eine Erklärung, warum das überwacht wird und warum das nicht besser bekannt gemacht worden ist. Gibt es ein grundsätzliches Misstrauen gegen den Bürger?“, fragt Krämer. Er fordert deshalb die Einstellung der Videoüberwachung.

Grünen-Chefin Saskia Hüneke zeigte sich irritiert von der Überwachung: „Soweit ich es miterlebt habe, ist in den Vorinformationen zur Gestaltung der Feier nie die Rede von Videoüberwachung gewesen, das befremdet mich.“ Tatsächlich wurde etwa der Hauptausschuss der Stadt in öffentlicher Sitzung zwar umfassend über die inhaltliche und örtliche Konzeption der Einheitsexpo von der Staatskanzlei informiert. Sicherheitsrelevante Fragen waren damals allerdings nicht zur Sprache gekommen.

CDU und SPD sind bedenkenlos bei der Überwachung

Allein CDU und SPD äußerten sich am Dienstag bedenkenlos. Die Christdemokraten halten die Überwachung für unproblematisch. „Wir gehen davon aus, dass die Staatskanzlei als Hausherr jegliche gesetzlichen Vorgabe für eine dementsprechende Videounterstützung erfüllt. Darüber hinaus halten wir die Videounterstützung an ausgewählten Orten im öffentlichen Raum für sinnvoll, da auf diese Weise die Strafverfolgung erleichtert wird und damit die Sicherheit der Bürgerinnen erhöht“, so der CDU-Fraktions- und Kreischef Götz Friederich.

Der Potsdamer SPD-Fraktionschef und Landtagsabgeordnete Daniel Keller sieht die Überwachung gelassen, sofern tatsächlich keine Aufnahmen gespeichert werden. „Es geht um den Schutz der Exponate aus den Bundesländern und darum, eine Häufung von Menschen zu verhindern. Es ist doch gerade das Ziel dieser Expo die Menschen auseinanderzuziehen. Da ist die Kameraüberwachung eine pragmatische Lösung, die auch nicht unüblich ist. Wenn es stimmt, dass nicht aufgezeichnet wird, ist das ein gangbarer Weg.“

