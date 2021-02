Hermannswerder/Kiewitt

Die Fähre der Linie F 1 vom Kiewitt nach Hermannswerder fällt am Mittwoch voraussichtlich von 9 bis 15 Uhr aus. Grund seien Reparaturarbeiten wegen eines Defekts des Zugseils. Das teilte der Verkehrsbetrieb in Potsdam (ViP) am Montag mit.

Von MAZonline