Potsdam

Es wird immer kälter und die Straßen immer unbeständiger. Autofahrer haben längst ihre Winterreifen aufgezogen. Sie sind also gewappnet. Doch wie sieht es mit den Radfahrern aus? Wie vorbereitet sind sie? Welche Optionen haben Radfahrer, um auf den Straßen im Winter einigermaßen sicher unterwegs zu sein? Und lohnt es sich überhaupt, sich Gedanken um eine andere Bereifung in den kalten Monaten zu machen?

„Theoretisch macht es bei jedem Sinn, für den Winter geeignete Reifen drauf zu haben“, sagt Thomas Hönicke (43), Mitinhaber von „Velo-West Fahrräder“, Fahrradladen und -werkstatt in der Brandenburger Vorstadt, „weil es definitiv sicherer ist. Aber rein rechnerisch ist es nur sinnvoll, wenn jemand viel fährt.“ Dass das in der Realität seine Kunden bereits verinnerlicht haben, zeigen seine Verkaufszahlen. Er schätzt, dass 15 Prozent seiner Stammkunden sich darum kümmern, die richtigen Reifen im Winter zu haben. Und diese 15 Prozent sind jene, die richtig Kilometer reißen, also etwa täglich zur Arbeit nach Spandau pendeln.

Anzeige

Druck vom Reifen nehmen hilft auch schon

Grundsätzlich gibt es vier Optionen: Weniger Luftdruck auf den normalen Reifen, Allwetterreifen, Winterreifen und Spike-Reifen. „Wenn ich den Druck verringere, dann trifft der Reifen mit mehr Fläche den Asphalt und hat dadurch mehr Grip“, sagt Thomas Hönicke, „da muss man aber beachten, wo man fährt. Nur auf Asphalt oder auch auf Feld- und Waldwegen.“ Bei letzterem sorgt der geringere Druck dann nämlich wieder für Nachteile. Auch Sommerreifen können also, bis zu einem gewissen Grad, einen sichereren Halt im Winter gewährleisten.

Mehr Sicherheit bieten allerdings Winterreifen. Die sind aufgebaut wie Autowinterreifen. Und gibt es erst seit wenigen Jahren für Fahrräder auf dem Markt. Tatsächlich haben sich die Entwickler im Fahrradsegment bei den Kollegen in der Autobranche die Technologie abgeschaut. „Die sind von der Gummimischung her weicher, dadurch haben sie mehr Grip, wenn es draußen kühler ist“, so Hönicke. Bei geringeren Temperaturen gibt der ohnehin härtere Sommerreifen durch seine starre Beschaffenheit weniger Halt. Außerdem hat der Winterreifen ein anderes Profil. In den Profilblöcken sind Lamellen eingearbeitet. „So können die Gummis mehr arbeiten. Die Lamellen bewegen sich quasi hin und her, greifen sich regelrecht im Asphalt fest. Und dadurch ist der Reifen griffiger.“ Außerdem reinigen sich die Lamellen selbst. Das heißt, sie drücken den Schmutz und Schnee aus dem Profil heraus und sorgen so dafür, dass es erhalten bleibt.

Allwetterreifen können alles ein bisschen

Die zweite Option, die Radfahrer haben, um im Winter gewappnet zu sein, sind Ganzjahresreifen, also Allwetterreifen. Die seien in unserer Region üblicher als reine Winterfahrradreifen, so Hönicke. „Diese Reifen ersparen den Leuten das Wechseln.“ Auch sie haben die Lamellen-Technologie und sind von der Gummimischung her etwas weicher als die Sommerreifen, sodass sie bei kalten Temperaturen gut funktionieren. Bei den Alltwetterreifen sollte der Käufer allerdings beachten, dass sie einen Kompromiss darstellen. „Sie sollen alles können: bei 35 Grad im Sommer gut funktionieren, auf Asphalt gut rollen und bei Nässe, bei Schnee und bei Minus fünf Grad gut funktionieren“, erläutert Thomas Hönicke, „das heißt, sie können alles ein bisschen. Aber ein reiner Winterreifen oder ein reiner Sommerreifen kann seine Sache perfekt machen.“

Spike-Reifen hingegen seien vor allem bei tatsächlich vereisten Radwegen und Straßen und geschlossenen Schneedecken sinnvoll, erläutert Fahrradmechaniker Hönicke. Als es in der Radbranche mit den Winterreifen losging, war die Spike-Variante eine Zeit lang die einzige Option. Kleine Metallstückchen stecken im Profil und sorgen für sehr guten Grip. Fußgänger und andere Radfahrer können sehr gut hören, wenn jemand mit Spike-Reifen vorbeifährt. Es ist recht laut, wenn sich die metallenen Stifte in den Asphalt bohren.

Milde Winter sorgen für viel Arbeit in der Fahrradwerkstatt

Die Nachfrage nach dieser Art von Winterreifen hat in den vergangenen Jahren immer mehr abgenommen. Zum einen, weil es mittlerweile andere Angebote für Bereifung in der kalten Jahreszeit gibt und zum anderen: „Die Winter werden bei uns immer milder. Da macht es keinen Sinn mehr, sich Spike-Reifen aufzuziehen. Wir haben ja kaum noch geschlossene Schneedecken oder so richtig viel Eis. Es wird, gerade in der Stadt, ja viel gelaugt.“

Lesen Sie auch

Dass auf dem Markt in den vergangenen Jahren mehr Angebote für Fahrrad-Winterbereifung aufgekommen sind, trotz der immer milder werdenden Winter, ist für Thomas Hönicke kein Widerspruch. „Die Leute fahren mehr Fahrrad“, sagt er, „früher haben viele Leute im Winter das Fahrrad eingemottet. Es gibt aber eine ganz klare Tendenz, dass wegen der milden Winter mehr Leute Fahrrad in der kalten Jahreszeit fahren.“ Für Hönicke und seinen Kollegen, mit dem er sein Fahrradgeschäft gemeinsam betreibt, ist das eine gute Entwicklung. „Wir hatten früher in den Wintern deutlich weniger zu tun. Die Nachfrage sank, die Werkstattlage entspannte sich. Jetzt spüren wir mittlerweile keinen Unterschied mehr zum Sommer. Wir haben jetzt immer noch drei, vier Wochen Vorlaufzeit in der Werkstatt. Und das geht nicht nur uns so.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Von Annika Jensen