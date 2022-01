Potsdamer Familie bekommt von MAZ-Lesern drei Fahrräder geschenkt.

Innenstadt

Jetzt sind sie komplett: Am Mittwoch hat nun auch Heiko Bangel (32) ein Fahrrad bekommen, bezahlt von MAZ-Lesern in der Sterntaler-Weihnachtsaktion 2021. In der Räderei am Kanal übergab Händler Steffen Linke das matt nachtblaue Gefährt an den Familienvater vom Schlaatz, für dessen Sohn Anthony (5) die Leser eigentlich gespendet hatten, damit er in seinem ersten Schuljahr den Schulweg gleich mit dem Fahrrad machen kann. Doch der Kleine hat sein Rad bereits von Fahrrad-Trainer Alexander Wietschel erhalten und seine Mutter bekam ein Damenrad von einer Leserin geschenkt.

Jetzt sind alle drei für die ersten Proberunden im Potsdamer Straßenverkehr technisch ausgerüstet – sobald Anthony seine Fahrrad-Lernstunden mit Wietschel gemeistert hat, geht es los. Die Stunden bekommt er kostenlos. Schon in der ersten Schnupperstunde zeigte sich der Junge verblüffend talentiert, obwohl er bis dahin nur Bobbycar-, Dreirad- und Laufrad-Erfahrung hatte.

„Wenn er auf dem Sportplatz sicher genug fährt, geht es auf die Straßen im Wohngebiet“, sagt Anthonys Mutter Janina Mahler (25): „Da kann man gut bremsen üben.“ Das muss auch Vater Heiko trainieren, denn er hat seit zehn Jahren kein Fahrrad mehr und also keine Praxis. „Ich hatte mal ein Jugend-Mountainbike von meiner Schwester“, erzählt er: „Aber das ist lange her.“

Zusammen mit Alexander Wietschel hat er sich das Fahrrad ausgesucht: Acht Gänge, eine intelligente Beleuchtung, die sich bei Dunkelheit selbst einschaltet. „Das wiegt nur 14 Kilo“, sagt Linke und überreicht Heiko Bangel das Rad, als sei es nur ein Schuhkarton.

Vier Wochen hat der Familienvater nun noch Zeit, etwas ändern zu lassen, vielleicht einen anderen Sattel zu montieren oder einen anderen Lenker – das kostet nichts. Und binnen sechs Monaten hat er in der Räderei eine Inspektion frei, bei der alles gecheckt wird. Große Freude kommt an diesem Mittwoch auch auf, weil die Leserspenden sogar für ein gutes Schloss und einen sicheren Helm reichen. Steffen Linke hat ihm ein Modell in Weiß angeboten: „Das ist im Verkehr optimal, um gut gesehen zu werden.“ Und der Helm passt schon beim ersten Aufsetzen!

Trotz Nieselregens macht sich Heiko Bangel radelnd auf den Heimweg in den Schlaatz, wo nun alle drei Räder in einem verschlossenen Fahrradraum stehen, extra angeschlossen – da geht die Familie auf Nummer sicher.

Von Rainer Schüler