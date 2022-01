Brandenburger Vorstadt

Vielen Familien in Quarantäne geht es so: Einer ist krank, doch die anderen haben keinerlei Symptome, obwohl alle dicht auf dicht leben in der Isolation. Gabi Borkenhagen ist das unerklärlich, doch sie hat diese „häusliche Absonderung“ jetzt schon das fünfte Mal erlebt. „Benny war mal krank“, erzählt die 41-jährige Sekretärin: „Aber sein Bruder Theo nicht und ich auch nicht. Gerade sind beide positiv. Sie sind beim Papa, und weil ich geboostert bin, kann ich auch arbeiten“.

Dabei hatten sie auch mal vier Wochen Isolation am Stück: Erst mussten sie wegen Theo als Kontaktperson ersten Grades zwei Wochen zu Hause bleiben, dann sofort im Anschluss wegen Benedikt (10). Weil sie keinen Fernseher haben, haben sie sich seither eine DVD-Sammlung zugelegt und schauen Filme auf dem Laptop – eine gute Lösung, denn zeitweise hatte auch ihr Internet den Dienst quittiert.

In der Corona-Quarantäne: Backen, basteln, zocken

Nicht nur Film-Tage gab es, sondern auch mehr häusliches Miteinander: „Wir haben gebacken und gebastelt, und die Jungs haben gezockt“, erzählt sie: „Die Brüder haben aber auch Sport gemacht am Bildschirm.“ Aufgaben gab es zu Quarantänezeiten von der Schule, doch es kostete Überwindung und forderte Disziplin, das auch durchzuziehen, gesteht die Mutter. Gesundheitlich habe Corona sonderbarerweise gar keine Symptome mit sich gebracht.

„Das mit dem Maskentragen geht gut“, sagt sie: „Die Jungs beschweren sich nicht und machen sogar mich drauf aufmerksam, Masken mitzunehmen, wenn wir raus gehen. Seitdem habe ich immer mehrere in der Tasche.“

Erster Lockdown war für die Potsdamer wie Ferien

Den ersten Lockdown fanden die drei „super. Das war wie Ferien. Das Wetter war warm; man durfte ja noch raus. Wir haben da sogar auf dem Balkon gecampt und nachts dort auch geschlafen.“ Nur, dass keiner von den Schulfreunden mitkam, was sonst üblich war, störte die Jungs, und dass sie Papa nicht mehr hatten in der Zeit. Und die beiden letzten Geburtstage von Theo fielen aus, weil man sie nicht feiern konnte mit den Kumpels. „Die beiden haben sich aber schon daran gewöhnt“, sagt die Mutter: „Theo und Benny verstehen, dass das eine ansteckende Krankheit ist, aber sie reden kaum darüber. Wir haben keine Angst um uns oder um Angehörige. Wir gucken vor jedem Besuch, ob es neue Regeln gibt. Und wir bekommen heute deutlich mehr Meldungen über Infektionen im Freundes- und Bekanntenkreis als früher. Im ersten Jahr war es einer, den man als erkrankt kannte. Jetzt trifft es gefühlt jeden. Aber beängstigender ist es für mich trotzdem nicht. Wir kennen keinen, den es schwer erwischt hat und der damit ins Krankenhaus musste.“

Positiver Schnelltest sorgt für Unruhe

Es war mal eng, als Theodor positiv schnellgetestet war und sie nicht wusste, ob sie arbeiten gehen kann. Sie war aber die Einzige im Sekretariat der Firma; der Chef hätte eine Corona-Abwesenheit hingenommen, aber für das Unternehmen wäre es sehr schwer geworden. Aber sie fanden eine Teststelle für die PCR-Prüfung, die etwas anderes ergab. „Ich werde mich boostern lassen“, sagt Gabi Borkenhagen, „damit ich nicht mehr in Quarantäne muss.“

Sie fühlt sich genervt vom „Leben in Habacht-Stellung“. Was ist, wenn die Schule schließt? Wer ist wie geimpft? Wer kann helfen, wenn man in Quarantäne muss? „Es gibt keine verlässliche Planung mehr, für nichts“, bedauert sie: „Schon gar nicht für den Urlaub. Wir wollten weg in die Ferne, England oder Norwegen, das ging nicht. Also haben wir in Deutschland Urlaub gemacht, in der Sächsischen Schweiz und an der Ostsee.“

Trotz Corona: Für spontane Reisen vorgesorgt

Aber sie haben vorgesorgt für den Fall, dass Reisen in die Ferne doch wieder möglich wird. „Die Rucksäcke sind gepackt. Ich habe recherchiert, was wir wo machen können und wie wir da hinkommen. Sobald sich das Zeitfenster öffnet in den Ferien, könnten wir los von einem Tag auf den anderen. Wir wissen, dass wir den Augenblick nutzen müssen und nichts auf irgendwann verschieben sollten.“

Papa Marc macht sich Sorgen um den Bildungsstand der Kinder. „Benny ist in der fünften Klasse“, sagt die Mutter: „Aber eigentlich haben sie die vierte noch gar nicht geschafft.“ Das Home Schooling mit Benedikt fiel ihr nicht schwer, doch als der kleine Theodor (noch 6) zur Schule kam und auch zu Hause lernen musste, war das kaum noch zu händeln. „Da kommt der eine und will Hilfe und mittendrin der andere. Dann muss ich sagen: erst Du, dann Du.“

Nach zwei Jahren Pandemie: Vertrauen in Politik erschüttert

Gabi Borkenhagen hätte nie geglaubt, dass die Pandemie so lange währt. Aber sie sieht auch Gutes darin: „Wir haben viel mehr zusammen gemacht als sonst.“ Der Verwaltung der Stadt hält sie zugute, „dass sie anfangs noch gar nicht wussten, wie sie der Pandemie begegnen sollen. Damals hatte ich noch Vertrauen, doch jetzt nicht mehr richtig. Die haben sich irgendwie festgefahren.

Das müsste alles viel transparenter laufen. Hier werden absichtsvoll so viele Negativworte verwendet: Leugner, Verweigerer und sowas, das spaltet. Mancher hat schon 20 Impfungen gehabt im Leben und sagt nun bei der 21. Nein. Deshalb ist er doch kein Impfgegner! Der Staat macht Stimmung gegen viele Leute, und die igeln sich nun ein. Die Ungeimpften machen doch die Regeln nicht; die macht der Staat. Manchmal denke ich: Lasst doch diese Corona-Welle einfach durchlaufen! Das sehen die Leute in den Kliniken natürlich anders.“

Viele staatliche Maßnahmen gegen Corona haben ihrer Ansicht nach „null Wirkung. Zum Beispiel diese nächtlichen Ausgangssperren für Ungeimpfte; wo wollen die denn hin nach 22 Uhr? Viele Regeln können gar nicht kontrolliert werden. Dann muss man sie nicht aufstellen. Dieses Regel-Chaos versteht man oft nicht mehr; das ist unerträglich!“

Von Rainer Schüler