Der Lockdown war zeitweise eine doppelte Isolation. Die Erhardts lebten gerade mal ein halbes Jahr in Potsdam, als die erste Welle kam. Heiko (heute 57) war bis dahin als Unternehmensberater in ganz Deutschland unterwegs gewesen, Brigitte (47) versuchte gleichzeitig, als Eventmanagerin Fuß zu fassen, Anschluss in der neuen Umgebung zu finden den Kontakt zur Mutter in Wien zu halten, und Max (8) hatte erst wenige Freunde gefunden und es stand die Einschulung bevor.

Potsdamer Familie zum Glück noch ohne Corona-Infektion

„In den letzten zwei Jahren hatten wir wenig Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und Freunde zu finden. Das fehlt uns“, sagt Brigitte Erhardt, „ungezwungene Treffen mit anderen Menschen, gemeinsam kochen und essen, Spieleabende, ausgehen – das alles ist jetzt nicht mehr so einfach, und dann lässt man es oft ganz sein.“

In einer Hinsicht hatten die Neu-Babelsberger aber Glück: Sie blieben selbst von Corona-Infektionen verschont und mussten auch noch nicht als Kontaktpersonen in Quarantäne. Trotzdem: „Max hat noch kein ,ganz normales’ Schuljahr erlebt“, sagen die Eltern, „wir wünschen ihm Unterricht ohne Maske, Schwimmunterricht, Exkursionen, Klassenfahrten und alles, was Schüler eben normalerweise so machen und erleben.“

Der Grundschüler ist ein aufgeweckter Kerl, bekommt mit, was um ihn herum geschieht, und spricht aus, was ihm nicht passt: „Ich finde es blöd, Maske zu tragen und dass ich meine Freunde, wenn sie in Quarantäne sind, nicht sehen kann.“ Weil er Einzelkind sei, ist es Brigitte und Heiko Erhardt wichtig, dass er die ganze Zeit in Kontakt zu Freunden und Nachbarkindern blieb – und wenn sie wenigstens zu zweit auf dem Hof gespielt haben.

„Ich finde es blöd, Maske zu tragen“

„Wir sprechen offen mit ihm und versuchen alles kindgerecht zu erklären“, sagt seine Mutter, „wir empfinden die Berichterstattung in den Medien als sehr aufgeregt und oft irritierend. Daher achten wir darauf, dass er möglichst keine Nachrichten hört und sieht, die er nicht versteht und die ihn möglicherweise verunsichern.“

Die Omikron-Welle spürt Familie Erhardt noch einmal stärker. Infektions-Meldungen aus der Schule häufen sich. Max musste nach Hause, weil ein anderes Kind einen positiven Schnelltest hatte. Dass sie jetzt selbst entscheiden können, ob Max bei einer Infektion eines Mitschülers in die Schule gehen soll oder nicht, „empfinden wir als deutlich unaufgeregter“, sagen sie: „Wir rechnen damit, dass es uns auch irgendwann erwischen wird, dass wir aber nicht schwer erkranken werden.“

Eher positiv wirkte sich das erzwungene Homeoffice von Heiko Erhardt auf die Familie aus. „Wir sind zusammengewachsen, auch reifer geworden durch die Schwierigkeiten und Unsicherheiten, die wir zu bewältigen hatten.“ Mutter, Vater, Kind haben „so viel Zeit miteinander verbracht wie noch nie vorher“. Tägliche Ausflüge in den Babelsberger Park oder Radtouren, spielen, puzzeln, die Lego-Sammlung wurde sortiert. „Wir waren aber auch in einer sehr privilegierten Situation, das ist uns schon bewusst und dafür sind wir auch dankbar“, sagt Heiko Erhardt.

Wie wirkt sich das auf die Psyche aus? Vor allem bei Kindern?

Größere Sorgen machen sie sich um die Gesellschaft als Ganzes. „Wir Menschen sind soziale Wesen. Einsamkeit, Isolation, Entfremdung machen vielen Menschen in dieser Zeit zu schaffen“, sagt Brigitte Erhardt, „wie wird sich das auf die psychische Gesundheit, aber vor allem auch auf die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen auswirken?“ Sie hält eine höhere Wertschätzung von „Care-Arbeit“ für entscheidend. „Ob im Bereich der Pflege, der Kinderbetreuung oder der Hausarbeit – das ist dringlicher denn je.“

Und Heiko Erhardt wünscht eine bessere Kommunikationskultur: „Auf der einen Seite eine kleine Gruppe fanatischer Impfgegner, auf der anderen diejenigen, die meinen, dass wir nach massivem Technologie- und Medizin-Einsatz getrost zurückkehren können zum ,Weiter so’. Wir müssen wieder lernen, miteinander zu reden statt übereinander.“

Er würde sich wünschen, dass Regierung und Verwaltung auf Bürgerräte setzten. „Das ist ein fantastisches Instrument, um mit so kontroversen Themen umzugehen. Das Format stellt sicher, dass sich Bürger über unterschiedliche Schichten und Filterblasen zu einem Thema hinweg austauschen, begleitet von einem Expertengremium und einer Moderation, die gewährleistet, dass jeder zu Wort kommt.“ Das Ergebnis seien klare politische Empfehlungen.

