Potsdam-Babelsberg

Bloß keine Schulschließungen mehr! Das ist Jörg und Steffi Froschs große Bitte. Sie haben drei Schulkinder. Der Lockdown war ein Härtetest für alle Geduldsfäden. Dass es trotzdem irgendwie ging, „das liegt vermutlich daran, dass wir einen Garten haben und die Kinder sich draußen mit ihren Freunden treffen konnten. Ich frage mich, wie das Familien gemacht haben, die diese Möglichkeit nicht haben“, sagt Jörg Frosch.

Nachbar zeigt spielende Kinder an

Doch selbst in der grünen Rettungsoase blieb es nicht immer friedlich. „Es war schwer zu ertragen, als Nachbarn im Frühjahr 2020 uns und unseren Kindern in Stasi-Manier das Ordnungsamt auf den Hals hetzen wollten, weil ein Kind mit einem Freund im Garten spielte“, erinnert sich der 50-jährige Familienvater und Bauingenieur. „Die Kinder trugen Masken und hielten den Abstand ein. Den betreffenden Nachbarn kamen und kommen wir nicht mal auf zehn Meter nahe. Wie sollten wir den Kindern erklären, warum diese Nachbarn uns anschrien und anpöbelten?“

Aber die Bewältigung der Schule daheim blieb die größte Herausforderung. Nicht nur für die Eltern, die Familienmanagement und Jobs – Programmentwicklerin Steffi Frosch war im Homeoffice, Jörg Frosch zeitweise in Kurzarbeit – irgendwie schultern mussten, sondern auch für die Kinder.

Johanna (17) musste sie völlig überraschend im Homeschooling auf die Abschlussprüfung der 10. Klasse vorbereiten und ob sie ihr Abitur im Sommer unter „normalen“ Bedingungen ablegen kann, ist unwahrscheinlich. „Belastend war und ist für sie vor allem die Tatsache, dass man sich nicht einfach mit Freunden treffen kann“, erzählen die Eltern.

Lehrer wollte nicht online unterrichten

Nikolai (14) war noch frisch am Gymnasium. „Die Klasse hatte sich kaum kennengelernt, als sie durch die Schulschließung wieder getrennt wurde“, berichtet Jörg Frosch. Leider gebe es auch viele Lehrer, die keine große Hilfe waren. „Einer weigerte sich sogar, online zu unterrichten. Diese Haltung gab er erst nach Androhung einer Abmahnung auf. Welche Qualität der Unterricht dann hatte, kann man sich sicher vorstellen.“ Andererseits waren da die Lehrer, „die sich wirklich unglaublich viel Mühe gegeben haben, das Ganze erträglich zu machen und die weiterhin tollen Unterricht angeboten haben“.

Aber Homeschooling war aus Sicht der Eltern nur eine Krücke, kein Ersatz für Unterricht im Klassenraum. „Linus kam das Ganze am Anfang wie verlängerte Ferien vor“, berichten sie über den Jüngsten (elf Jahre), der die Grundschule geht. Er war bislang der einzige bei Froschs, der einmal in Quarantäne sollte. „Das wurde uns vom Gesundheitsamt aber erst so spät mitgeteilt, dass er noch am selben Tag freigetestet werden konnte.“

Bitte mehr Klarheit bei Corona-Maßnahmen

Und dann schwingt immer die Angst mit, eine Infektion aus der Schule nach Hause mitzubringen und „Omi und Opi anzustecken“, sagt Jörg Frosch: „Die sind zwar dreifach geimpft, aber dass es Impfdurchbrüche gibt, ist ja bekannt.“ Bislang blieb die Familie von Infektionen verschont. Doch fürchtet sie, dass „Menschen, die uns wichtig sind, erkranken, dass die Maskenpflicht niemals endet und es am Ende Impfungen in vierteljährlichem Rhythmus gibt“. Mehr Klarheit und weniger ständige Änderungen bei den Corona-Maßnahmen findet Familie Frosch wichtig. „Die Maßnahmen sollten nachvollziehbar sein und den Bürger nicht ratlos zurücklassen“, sagt Jörg Frosch.

Von Alexander Engels